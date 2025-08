C’è un modo per far tornare nitidi dei ricordi che si stanno un po’ dimenticando. Bisogna fare un viaggio mentale nel tempo, ovvero tornare a vivere le emozioni e le sensazioni provate la prima volta che si è immagazzinato quel ricordo. È quanto ha dimostrato uno studio dell’Università tedesca di Ratisbona pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze, Pnas.

Lo studio sui viaggi mentali per recuperare i ricordi

Per poter procedere con l’analisi, il team di ricercatori ha reclutato più di 1.200 volontari ai quali è stato chiesto di memorizzare una lista di parole o un brano e poi di richiamarne il ricordo a distanza di 4 ore, 24 ore o 7 giorni.

Dopo un periodo di tempo variabile, sono stati sottoposti a test di richiamo dei ricordi. Successivamente, attraverso esercizi guidati di viaggio mentale nel tempo, le stesse informazioni sono state recuperate e analizzate di nuovo. I risultati hanno dimostrato che facendo il viaggio mentale indietro nel tempo si ringiovanisce il ricordo e lo si riporta al suo stato originale, rendendolo recuperabile tanto quanto i ricordi appena formati.

Dopo aver effettuato il viaggio mentale, molti volontari sono riusciti a ricordare dettagli che sembravano ormai perduti.

Lo studio ha rivelato che, in questo modo, si ripristina anche la stessa velocità con cui solitamente si dimentica l’informazione appena immagazzinata, che è massima nei primi giorni e poi si riduce e stabilizza su periodi di tempo più lunghi.

I risultati dell’esperimento

I ricercatori hanno paragonato questo ripristino della curva dell’oblio e quindi la capacità di recuperare un ricordo, al mito greco di Sisifo, condannato dagli dei a spingere un enorme masso su per una montagna per poi vederlo rotolare giù ogni volta in un ciclo infinito.

I risultati dello studio lasciano supporre che i vecchi ricordi possano essere ripristinati e si sta lavorando per riuscire a capire se ci sono modi ancora più facili per recuperare i ricordi autobiografici di esperienze di vita vissuta, che sono associati a un maggior carico di emozioni e pensieri rispetto alla semplice lista di parole memorizzata durante l’esperimento in laboratorio.

In generale, la ricerca ha dimostrato e confermato l’ipotesi del ringiovanimento. La traiettoria dell’oblio dei partecipanti, dopo la reintegrazione del contesto, si è invertita e ha corrisposto strettamente alla curva di oblio originale subito dopo che la memoria era stata codificata.

Gli autori ritengono che effetti simili potrebbero verificarsi in situazioni quotidiane, come contesti educativi, casi di testimonianza oculare o quando le persone cercano di ricordare dettagli di avvenimenti assai distanti temporalmente, aprendo nuove strade per la comprensione e il potenziale miglioramento della memoria umana.

Cosa sono i viaggi mentali nel tempo

I viaggi mentali nel tempo sono legati a una tecnica mentale ben precisa: immaginare di tornare, con la mente, a un momento specifico della propria vita, rievocandone il contesto, le sensazioni, le emozioni e ogni dettaglio possibile.

Non si tratta semplicemente di riportare alla mente un ricordo, ma di tornare allo scenario passato e rivivere ciò che era accaduto, come se si stesse verificando nuovamente.

Questa modalità di recupero dei ricordi è oggetto di crescente interesse in ambito neuroscientifico. Recenti studi sulla memoria e le neuroscienze hanno infatti mostrato come il cervello, attraverso il viaggio mentale, riesca a riattivare le stesse reti neurali coinvolte nell’esperienza originaria.