Victoria’s Secret è uno dei più famosi marchi di lingerie al mondo. La storia del brand è stata fatta anche dalle modelle scelte per gli eccezionali show e le sfilate, i famosi Angeli. I volti dell’azienda sono stati quelli di alcune delle donne più belle al mondo come Gisele Bundchen, Adriana Lima, Karlie Kloss e persino Bianca Balti. Proprio l’esibizione di corpi perfetti che portò il marchio al successo, ha segnato successivamente anche il declino di Victoria’s Secret, brand tacciato di essere poco inclusivo. Dal 2015 c’è stato un cambio di passo con l’introduzione di modelle oversize o transgender, ma chi sono gli Angeli di Victoria’s Secret?

Gli Angeli più famosi di Victoria’s Secret

Victoria’s Secret è stata fondata nel 1977 a San Francisco e ha avuto il periodo di maggior successo tra gli anni ’90 e i primi 2000. Le modelle che rappresentavano il volto del brand sono state chiamate Angeli.

Tra le più famose ci sono state: Helena Christensen, Stephanie Seymour, Tyra Banks, Heidi Klum, Adriana Lima, Gisele Bundchen, Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Lily Aldridge e Karlie Kloss.

Nel novembre 2007 le Victoria’s Secret Angels (Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Karolina Kurkova, Selita Ebanks, Izabel Goulart, Marisa Miller, e Miranda Kerr) hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk Of Fame di Los Angeles, incoronando la casa di moda come icona della lingerie femminile.

Nel 2021, durante il processo di cambio d’immagine dell’azienda, le Victoria’s Secret Angels sono state dismesse.

Perché le modelle di Victoria’s Secret si chiamano Angeli

Gli “angeli” di Victoria’s Secret si chiamano così per creare un’immagine di sensualità e bellezza eterea, simile a figure mitologiche e celesti. Il nome “Victoria” del marchio, deriva dalla regina Vittoria e si sposa con l’idea di angeli, suggerendo un’aura di fascino regale e quasi divina.

La scelta del termine “angeli” è stata una strategia di marketing per associare le modelle a un ideale di bellezza quasi ultraterreno, rendendole simboli di fascino e sensualità.

Dal 1995, l’azienda ha iniziato a realizzare il Fashion Show, durante il quale le modelle presentavano la nuova collezione. Lo show è diventato un evento grandioso caratterizzato da elaborate lingerie e costumi, musiche e scenografie che cambiano a seconda dei diversi temi presentati, nel 2011 il budget per la sfilata di moda è stato di 12 milioni di dollari.

Le modelle sfilavano con enormi ali d’angelo. Ogni anno, venivano scelti due angeli per aprire e chiudere lo show, il record di apertura appartiene ad Adriana Lima, con cinque show aperti, quello di chiusura a Heidi Klum e Adriana Lima, con tre show chiusi.

Proprio questo accostamento del brand a una bellezza “divina” e “perfetta”, ha generato critiche a partire dalla seconda decade degli anni 2000, perché, in un contesto di body positivity, Victoria’s Secret sembrava andare controcorrente proponendo un’immagine di donna difficilmente raggiungibile e poco inclusivo. Dal 2019 la casa di moda ha deciso di cancellare il Fashion Show e ha iniziato un percorso di trasformazione dell’immagine del brand, includendo tra le modelle donne oversize, transgender o con corpi lontani dai vecchi canoni che avevano caratterizzato gli angeli del marchio.