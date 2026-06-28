Quella che doveva essere un’esperienza da ricordare si è trasformata in un grande spavento. Una turista, impegnata in una discesa su una zip line nelle Filippine, è rimasta ferita dopo aver perso la corretta posizione durante l’arrivo. Il motivo? La sua attenzione era rivolta più allo smartphone che alle indicazioni di sicurezza ricevute pochi istanti prima della partenza. Il video dell’incidente ha rapidamente iniziato a circolare sui social, riaccendendo il dibattito sull’importanza di seguire le istruzioni degli operatori quando si affrontano attività adrenaliniche come la zip line.

Guarda il telefono invece di preparasi all’arrivo: incidente in zip line

L’incidente è avvenuto il 9 giugno all’Adventure Park Dingalan, nella provincia di Aurora, nelle Filippine. La protagonista è Cherlove Lorenzo, turista che aveva deciso di immortalare la propria discesa lungo la zip line con il telefono in mano. Nel filmato si vede la donna attraversare il paesaggio dall’alto mentre registra il panorama, ma negli ultimi metri qualcosa va storto.

Concentrata a non far cadere lo smartphone, Cherlove dimentica di assumere la posizione corretta raccomandata dalle guide, che prevedeva di inclinarsi all’indietro durante la fase di arrivo. Lo sbilanciamento in avanti provoca così un violento urto contro il sistema di frenata e contro una struttura in legno posizionata lungo il percorso, facendola rimbalzare all’indietro davanti agli amici e agli operatori presenti sulla piattaforma.

La turista ha raccontato di aver riportato dolore e arrossamento sul lato sinistro del volto, soprattutto nella zona del naso e del sopracciglio, fastidi che sono durati alcuni giorni. Ripensando all’accaduto ha ammesso che la sua attenzione era completamente rivolta al telefono e che, proprio per questo, non è riuscita a seguire le indicazioni ricevute prima della partenza. Anche i responsabili della struttura hanno ricordato che mantenere la corretta posizione del corpo durante la discesa è fondamentale per evitare sbalzi improvvisi causati dalla tensione del cavo e dalle variazioni di velocità nella fase finale del percorso.

Quali sono le zip line più belle del mondo

Nonostante episodi come quello avvenuto nelle Filippine, la zip line continua a essere una delle attività outdoor più amate dagli appassionati di adrenalina e natura. In tutto il mondo esistono percorsi spettacolari che permettono di sorvolare montagne, foreste tropicali, canyon e perfino coste affacciate sull’oceano.

Tra le esperienze più celebri c’è la Fantasticable, in Portogallo, considerata la zip line più lunga d’Europa, dove si vola in posizione orizzontale tra due montagne. In Spagna, invece, la Tirolina Ordesa Pirineos è famosa per aver stabilito il record di velocità, diventando un punto di riferimento per chi cerca emozioni estreme.

Anche l’Italia può vantare alcune strutture molto apprezzate. La zip line di San Vigilio di Marebbe, nelle Dolomiti, offre un percorso di circa tre chilometri con velocità che possono raggiungere gli 80 chilometri orari, mentre la Lago Maggiore Zip Line regala un volo panoramico sopra uno dei paesaggi più suggestivi del Piemonte.

Fuori dall’Europa, tra le destinazioni più spettacolari spicca Jebel Jais, negli Emirati Arabi Uniti, una delle zip line più lunghe e alte al mondo. Molto amate anche quelle dell’Alaska, dove il percorso attraversa foreste incontaminate e le esperienze delle Hawaii e della Nuova Zelanda, immerse tra vulcani, vegetazione tropicale e vigneti. Per chi sogna invece un’avventura nella giungla, Belize e Honduras propongono percorsi sospesi tra alberi secolari e vegetazione lussureggiante.

La scelta della zip line perfetta dipende quindi da ciò che si cerca. In ogni caso, il consiglio resta sempre lo stesso: godersi il panorama senza dimenticare le regole di sicurezza, perché bastano pochi secondi di distrazione per trasformare un’avventura indimenticabile in un incidente evitabile.