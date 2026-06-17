Una vasta operazione di polizia, condotta nel sud del Vietnam, ha portato al salvataggio di oltre 400 gatti destinati al macello e alla vendita per il consumo alimentare. L’intervento, avvenuto nella città di Ho Chi Minh, ha consentito di smantellare una rete criminale specializzata nel furto e nel traffico di animali domestici, attiva da diversi anni e considerata una delle più grandi mai scoperte nel Paese.

Secondo le autorità vietnamite, nove persone sono state arrestate con l’accusa di aver organizzato un sistema di raccolta e trasporto di felini provenienti da diverse province del Vietnam meridionale. Gli animali venivano sottratti ai proprietari oppure catturati per strada e successivamente rivenduti a commercianti legati al mercato della carne di gatto. Durante i controlli, la polizia ha trovato circa 400 gatti ancora vivi e rinchiusi in decine di gabbie. Sono stati individuati anche circa 80 esemplari già morti e conservati nel ghiaccio. In un secondo sito sono stati recuperati altri 21 gatti.

Centinaia di gatti in condizioni disumane: cosa è successo

L’indagine era partita dopo un aumento delle segnalazioni di furti di animali domestici nella zona di Ho Chi Minh City. Gli investigatori hanno ricostruito un’attività criminale che, secondo le confessioni dei sospettati, sarebbe andata avanti per circa tre anni.

La vicenda dei 400 gatti salvati dal macello ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica vietnamita. Più di 40 esemplari sono già stati riconsegnati alle rispettive famiglie, che da tempo ne avevano denunciato la scomparsa. Molti proprietari si sono presentati nei centri predisposti dalle autorità per cercare i propri animali domestici, in alcuni casi riuscendo a ritrovarli dopo mesi di ricerche.

Non tutti gli animali, però, sono sopravvissuti. Le organizzazioni impegnate nelle operazioni di soccorso hanno riferito che numerosi esemplari versavano in condizioni sanitarie molto gravi a causa della malnutrizione, dello stress e del sovraffollamento. Circa 100, infatti, sarebbero morti nei giorni successivi al recupero, nonostante le cure veterinarie.

Un fenomeno radicato, ma sempre più contestato

Il caso ha riportato l’attenzione sul controverso commercio di carne di cane e gatto ancora presente in alcune aree del Vietnam. Sebbene il consumo di questi animali non sia vietato dalla legge nazionale, gli operatori commerciali sono tenuti a dimostrare la provenienza degli animali attraverso specifiche certificazioni. Proprio l’assenza di controlli efficaci favorisce spesso il traffico illegale e il furto di animali domestici.

Nel 2018 le autorità di Hanoi avevano inoltre invitato i cittadini ad abbandonare il consumo di carne di cane e gatto, citando motivazioni legate alla salute pubblica, alla prevenzione delle malattie e all’immagine internazionale della capitale. Sebbene quell’iniziativa non abbia avuto effetti legislativi immediati, è stata considerata un segnale importante del cambiamento culturale in atto nel Paese.

Le associazioni animaliste hanno definito l’operazione un risultato storico. Secondo gli esperti del settore, il blitz potrebbe rappresentare un punto di svolta nella lotta contro il traffico di animali da compagnia, un fenomeno che negli ultimi anni ha suscitato crescente indignazione sia all’interno del Vietnam che a livello internazionale.

La speranza delle organizzazioni per la tutela degli animali è che il caso contribuisca ad accelerare l’adozione di norme più severe contro il furto di animali domestici e a ridurre progressivamente un commercio che continua a coinvolgere migliaia di cani e gatti ogni anno. Per centinaia di felini salvati all’ultimo momento, intanto, la storia ha avuto un finale diverso da quello che sembrava ormai inevitabile.