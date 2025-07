Cosa succede se compri due volte lo stesso biglietto della lotteria? Nella maggior parte dei casi, probabilmente nulla. Ma per Paul Corcoran, un cittadino del Massachusetts, quell’apparente svista si è trasformata in un colpo di fortuna fuori dall’ordinario. La sua storia ha fatto il giro del web: in una sola notte si è ritrovato due volte milionario, tutto grazie a una svista e tanta tanta fortuna.

L’incredibile storia di Paul Corcoran, l’uomo due volte milionario

Paul Corcoran vive a Fitchburg, una cittadina tranquilla nel Massachusetts, e fino a poco tempo fa conduceva una vita nomale. La sera del 9 luglio 2025 aveva acquistato un biglietto del Powerball, la celebre lotteria americana, partecipando a una cosiddetta “multi-estrazione” che gli garantiva la possibilità di giocare per sette volte con la stessa schedina. E qui entra in gioco il caso: leggendo un comunicato stampa, Paul ha creduto che l’estrazione a cui stava partecipando fosse già passata. Dunque, convinto di aver perso la sua occasione, ha deciso di comprare un altro biglietto, in un altro negozio, con gli stessi numeri di sempre.

Un errore? Forse. Ma sicuramente una coincidenza molto fortunata. Perché i suoi numeri – 5, 9, 25, 28 e 69 – sono proprio quelli estratti quella sera. Gli mancava solo il Powerball rosso per aggiudicarsi l’intero jackpot da 217 milioni di dollari, ma il premio per chi indovina i cinque numeri bianchi è comunque di un milione di dollari. E lui, avendo giocato due volte, si è ritrovato a vincerne due. In totale, quindi, due milioni di dollari (prima delle tasse).

A beneficiarne, anche i negozi dove ha acquistato i tagliandi: il supermercato Market Basket di Fitchburg e il minimarket Country Farms di Leominster riceveranno 10.000 dollari ciascuno. È la prima volta che biglietti del valore di un milione vengono venduti in quelle zone, a riprova di quanto fosse improbabile una vincita simile. Basti pensare che le probabilità di indovinare il jackpot del Powerball sono di 1 su 292 milioni.

Come funziona la lotteria negli Stati Uniti

Il sistema delle lotterie americane è molto articolato. Esistono due tipologie principali: le lotterie statali, gestite localmente da ciascuno Stato (ognuno con le proprie regole), e le lotterie multi-statali come Powerball e Mega Millions, disponibili in quasi tutto il Paese e capaci di offrire premi milionari proprio perché alimentate dalla vendita di biglietti in numerose aree.

Per partecipare al Powerball, i giocatori devono selezionare cinque numeri da un pool di 69 e un numero aggiuntivo – il Powerball rosso – da 1 a 26. Ogni giocata costa 2 dollari, ma è possibile aggiungere l’opzione Power Play (a 1 dollaro in più) che moltiplica eventuali vincite, tranne il jackpot. Le estrazioni avvengono tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e sabato. E se si indovinano tutti e sei i numeri, si porta a casa il jackpot.

Chi vince ha poi due opzioni: ricevere il premio in una sola soluzione (ma con un importo inferiore rispetto al totale annunciato per via delle tasse) oppure sotto forma di rendita, suddivisa in 30 rate annuali. In entrambi i casi, le tasse non mancano: le vincite sono tassate sia a livello federale che statale, con percentuali che variano da luogo a luogo.