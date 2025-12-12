I Game Awards 2025 sono arrivati giusto in tempo per le feste di Natale, trasformandosi – come ogni anno – in una bussola utile per chi deve scegliere cosa regalare ad amici e parenti appassionati di videogiochi. Tra trailer, annunci a sorpresa e momenti di spettacolo, la cerimonia ha però mantenuto saldo il suo obiettivo principale: premiare il meglio che l’industria videoludica ha messo sul piatto negli ultimi dodici mesi. E quest’anno, più che mai, il protagonista è stato uno soltanto.

Clair Obscur: Expedition 33 non ha semplicemente vinto: ha travolto la concorrenza. Il debutto dello studio francese Sandfall Interactive ha infatti raccolto un numero di premi impressionante, portando a casa riconoscimenti in quasi tutte le categorie principali. Un risultato storico, che ha reso questa edizione dei Game Awards una delle più memorabili degli ultimi tempi.

Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il GOTY: è il gioco dei record

Che Clair Obscur: Expedition 33 avrebbe fatto una scorpacciata di premi era probabilmente chiaro a molti, ma nessuno si aspettava un trionfo di queste dimensioni. Il gioco si è aggiudicato il prestigioso Game of the Year (GOTY), consolidando una corsa ai premi già impressionante. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando il totale dei riconoscimenti è salito a nove: un record assoluto nella storia della manifestazione, che supera persino i sei premi vinti da Baldur’s Gate 3 nel 2023.

La forza del titolo non è da attribuire a un singolo aspetto, ma a un mix di elementi che hanno convinto pubblico e critica. La narrazione è stata definita tra le più avvincenti degli ultimi anni, mentre la direzione artistica ha conquistato tutti grazie a un’estetica ricercata e coerente con l’universo oscuro del gioco. Non a caso Clair Obscur: Expedition 33 è stato premiato anche per Miglior Game Direction, Miglior Narrativa, Miglior Direzione Artistica e Miglior Musica.

L’RPG francese ha inoltre brillato per la qualità della scrittura, per l’attenzione ai dettagli e per la capacità di creare un forte legame emotivo con i giocatori. L’accoglienza entusiastica della critica – con valutazioni tra le più alte dell’anno – ha contribuito a cementare il suo successo, alimentando un passaparola positivo che ha accompagnato il titolo fino alla notte dei Game Awards. Per Sandfall Interactive, un team relativamente giovane, ottenere un tale riconoscimento non è solo un traguardo: rappresenta una vera e propria consacrazione. Clair Obscur: Expedition 33 ha dimostrato che anche un’opera prima può alzare l’asticella dell’industria, diventando un nuovo punto di riferimento per i futuri RPG.

Gli altri vincitori dei Game Awards 2025

Nonostante il dominio incontrastato di Clair Obscur: Expedition 33, anche gli altri videogiochi in gara hanno avuto il loro momento sotto i riflettori. Alcuni dei candidati più forti, come Kingdom Come Deliverance II e Death Stranding 2: On the Beach, sono tornati a casa a mani vuote, mentre altri titoli hanno conquistato almeno una statuetta per categoria.

Tra questi spicca Hollow Knight Silksong, che si è aggiudicato il premio come Miglior Action/Adventure, un riconoscimento che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti fan che lo attendevano da anni. Per la categoria dedicata ai giochi per famiglie, ha primeggiato Donkey Kong Bananza, mentre Hades II ha portato a casa la statuetta come Miglior Action Game, confermando la sua solidità come sequel.

L’unico premio “anticipatore del futuro” è invece andato a un titolo che non ha ancora messo piede sul mercato: Grand Theft Auto VI, eletto gioco più atteso del 2025. Un riconoscimento che non sorprende, considerando l’hype che circonda il progetto di Rockstar Games.

Per il resto, la lista dei premi offre uno spaccato variegato dell’industria: dal miglior audio con Battlefield 6, fino al miglior supporto alla community assegnato a Baldur’s Gate 3, passando per la performance dell’anno affidata a Jennifer English, che ha dato voce a uno dei personaggi più apprezzati proprio di Clair Obscur: Expedition 33.

Ecco tutti le categorie e i vincitori: