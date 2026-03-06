In un contesto di saggia economia circolare, essere virtuosi nei confronti degli avanzi è il primo modo per evitare sprechi. In contemporanea, aiuteremo l’ambiente mentre diamo una nuova funzione agli scarti di alimenti e bevande, trasformandoli in qualcosa di nuovo.

Un esempio è il vino avanzato, quelle famose due o tre dita di liquido rimasto nelle bottiglie che non ci sentiamo di buttare, ma risultano meno gradevoli da consumare. E quindi restano in attesa che qualche coraggioso decida cosa farne.

Di solito, si opta per liberarsene, ma esiste una deliziosa rosa di alternative dalla nostra parte. Che sia rosso o bianco, il vino avanzato ci può tornare utile in cucina, ma anche in altri ambienti della casa, per renderci la vita più semplice o anche creativa.

Un vino spuntato può trasformarsi in ottimo aceto, vero, ma sapevamo anche che potrebbe diventare un ingrediente utile per il fai da te? Ma non sveliamo nulla prima del tempo, anzi, mettiamoci comodi e diamo uno sguardo ai migliori modi per riciclare questa bevanda.

Come riciclare il vino avanzato in cucina

Il dono di Bacco, che non manca mai sulle tavole di noi italiani, può essere prezioso per ricette anti spreco alimentare. Ne basta poco per sfumare un risotto, o per dare carattere a uno stufato di carne, o anche per conferire colore e sapore a un sugo di pomodoro ricco.

Ma non solo, visto che può essere adoperato anche in riduzioni e salse, facendolo sobbollire a fiamma mite e aggiungendo magari un velo di miele. In questo modo semplice e veloce avremo un nuovo ingrediente per insaporire bistecche o formaggi.

Se vogliamo rinfrescarci il palato con un cocktail poco annacquato, versiamo il vino nei contenitori per ghiaccio. In questo modo potremo addizionare i cubetti ai nostri drink, regalando un tocco di colore e acidità e rendendoli più interessanti a vista e palato.

A proposito di cocktail, se abbiamo avanzi di vino misti, ricordiamoci che la ricetta della sangria ammette mix creativi. E se vogliamo essere più originali, aggiungiamo gli avanzi di vino nelle preparazioni di gelatine e confetture, per un gusto sorprendente.

Casa e giardino

Se il vino è ormai aperto da troppo tempo, scaduto e quindi non più buono, ci sono altri modi per riciclarlo senza gettarlo. Il lavaggio di frutta e verdura con il vino è un rimedio della nonna ottimo, grazie all’azione dell’acido tartarico e dell’alcol, che agiscono da igienizzanti naturali.

Ma il vino bianco si può anche trasformare in un valido sgrassatore per vetri, solo mescolandolo con poca acqua distillata. L’acidità del liquido aiuterà infatti a eliminare tracce di unto e gli antiestetici aloni che possono formarsi sulle finestre o sui vetri della doccia.

Lo stesso vale per il marmo, dove però andrebbe lasciato agire solo pochi minuti per evitare che gli acidi lo alterino. Se invece abbiamo piante che hanno bisogno di forza, è con il vino rosso avanzato che possiamo curarle, grazie a zuccheri, lieviti e sali minerali della bevanda.

Mai versarlo puro, o corriamo il rischio di bruciare le radici: un bicchiere di vino per ogni litro d’acqua diventerà il fertilizzante ideale per ortensie, gardenie e altre acidofile. Se invece vogliamo dedicarci al fai da te, ben trovato sempre al vino rosso per tingere i tessuti.

Le fibre naturali, come lino e cotone sono le più indicate, dato che su quelle sintetiche il pigmento non attacca. Un’ora prima di colorare i capi, bolliamoli in una soluzione con 4 parti di acqua e 1 di aceto bianco per favorire il fissaggio. Dopo potremo immergerli nel vino, sciacquando dopo almeno 7 ore di ammollo, fino a quando l’acqua non risulta pulita.