Il virus Shamonda, finora conosciuto soprattutto per la sua diffusione tra gli animali, è finito sotto i riflettori dopo la segnalazione del primo caso umano al mondo in Francia. Il paziente, affetto da una grave immunodepressione, è morto all’inizio di ottobre in un ospedale di Lione. Le autorità sanitarie stanno approfondendo il caso per chiarire il ruolo dell’infezione nelle complicazioni che hanno preceduto il decesso. La notizia ha attirato l’attenzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Al momento, tuttavia, il rischio per la popolazione generale è considerato molto basso.

È la prima trasmissione umana al mondo

Il virus Shamonda (SHAV) appartiene al genere Orthobunyavirus, all’interno della famiglia Peribunyaviridae. Fino a oggi era stato individuato principalmente negli animali, in particolare nei bovini, e la sua circolazione era associata ai moscerini pungenti del genere Culicoides. Il caso registrato in Francia rappresenta quindi una novità importante: si tratta della prima infezione umana documentata a livello mondiale.

Il paziente era seguito presso gli Hospices Civils de Lyon per una grave patologia ed era caratterizzato da un sistema immunitario fortemente compromesso. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità francesi, le complicazioni cerebrali osservate potrebbero essere state collegate all’infezione virale. Gli accertamenti sono però ancora in corso per confermare questa ipotesi e chiarire meglio il rapporto tra il virus e il quadro clinico.

Al momento, le informazioni disponibili non permettono di delineare una sintomatologia precisa nell’uomo. Essendo il primo caso umano mai segnalato, non è possibile stabilire quali manifestazioni siano tipiche dell’infezione né quanto possa essere grave nelle persone con condizioni di salute differenti. Le complicazioni cerebrali riscontrate a Lione riguardano un paziente particolarmente fragile e non possono essere considerate, sulla base dei dati attuali, un sintomo caratteristico del virus.

Anche le modalità di trasmissione nell’uomo devono essere approfondite. L’ipotesi ritenuta più probabile dalle autorità è che il paziente sia stato infettato dalla puntura di un moscerino del genere Culicoides nella Francia orientale. Al momento non sono state individuate prove di trasmissione diretta dai bovini alle persone o di contagio da persona a persona.

L’OMS e l’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) sono stati informati dell’accaduto e stanno seguendo l’evoluzione della situazione. L’attenzione è rivolta soprattutto alla sorveglianza epidemiologica e al rafforzamento delle capacità diagnostiche, così da individuare eventuali altri casi e raccogliere informazioni utili per comprendere meglio il comportamento del virus.

L’epidemia tra i bovini era partita a giugno 2026

Prima di arrivare all’attenzione della sanità umana, il virus Shamonda aveva già iniziato a circolare negli allevamenti europei. I primi segni clinici negli animali sono stati osservati a partire da giugno 2026, mentre l’identificazione del virus è avvenuta alla fine di luglio. Si è trattato della prima rilevazione di SHAV negli animali da allevamento in Europa, un evento che ha portato a intensificare il monitoraggio veterinario.

Nei mesi successivi, la presenza del virus è stata segnalata in diversi Paesi, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera, oltre all’isola di Jersey. Il virus, tuttavia, non è nuovo a livello internazionale: era già stato individuato in animali al di fuori dell’Europa e isolato per la prima volta da bovini in Nigeria nel 1965.

Nei bovini, l’infezione può provocare una fase acuta della durata generalmente compresa tra due e tre settimane. Tra i segnali più comuni figurano febbre, letargia, diarrea e una diminuzione della produzione di latte, un indicatore particolarmente importante per gli allevamenti da latte. Le conseguenze possono essere più serie durante la gestazione: l’infezione è stata associata, infatti, ad aborti e malformazioni congenite nei feti. Nel corso dell’estate 2026 sono stati segnalati anche episodi sporadici in altri animali, tra cui pecore e cavalli.

In Italia, la circolazione del virus è stata documentata per la prima volta nell’agosto 2026, con rilevamenti in allevamenti di bovine da latte nelle province autonome di Trento e Bolzano e in alcuni bovini provenienti dalla Francia. La diffusione osservata in diversi Paesi europei, insieme alla presenza dei moscerini vettori sul territorio, rende possibile un’ulteriore espansione geografica.

Al momento non esiste un vaccino specifico contro il virus Shamonda né un trattamento antivirale mirato. Per quanto riguarda la salute pubblica, le informazioni disponibili non indicano rischi significativi legati al consumo di carne o latte e non sono state introdotte restrizioni alla commercializzazione di questi prodotti.