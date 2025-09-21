Per la prima volta nella storia un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford ha ottenuto in laboratorio un virus sintetico progettato con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. La notizia, pubblicata su bioRxiv e rilanciata da Nature, ha acceso i riflettori della comunità scientifica internazionale. Si tratta di un batteriofago, ossia un virus capace di attaccare i batteri. Questo apre la strada a un futuro in cui i virus artificiali potrebbero diventare nuove armi contro le infezioni resistenti agli antibiotici, una delle più grandi minacce sanitarie globali.

Cosa sono i batteriofagi e perché sono importanti

I batteriofagi non sono organismi nuovi per la scienza: esistono da miliardi di anni e vivono ovunque, dagli oceani al nostro intestino. La loro peculiarità è quella di infettare e distruggere i batteri, agendo come predatori naturali dei microrganismi patogeni. Negli ultimi anni hanno attirato grande attenzione come possibili alternative agli antibiotici, soprattutto contro i cosiddetti superbatteri, ormai resistenti a molti farmaci tradizionali. Crearne di sintetici in laboratorio, progettati su misura per colpire specifici ceppi batterici, rappresenta quindi una potenziale rivoluzione terapeutica.

L’intelligenza artificiale entra in gioco

Il team di Stanford, guidato dal biologo computazionale Brian Hie, ha deciso di mettere alla prova due modelli di intelligenza artificiale chiamati Evo 1 ed Evo 2, specializzati nell’analisi e nella generazione di sequenze di DNA, RNA e proteine. A partire da una sequenza di riferimento, i modelli hanno elaborato nuove varianti genomiche capaci di dar vita a virus funzionanti. Una volta sintetizzati i genomi e introdotti nei batteri, questi hanno iniziato a replicarsi, dando origine a oltre 300 batteriofagi vitali, da cui i ricercatori ne hanno selezionati 16 con caratteristiche promettenti.

Un risultato senza precedenti: c’è da preoccuparsi?

“È la prima volta che sistemi di intelligenza artificiale riescono a scrivere sequenze coerenti su scala genomica”, ha spiegato Hie a Nature. Un risultato che apre scenari affascinanti ma anche inquietanti. Se da un lato i virus sintetici potrebbero diventare strumenti utilissimi per contrastare infezioni difficili da trattare, dall’altro solleva interrogativi sulla sicurezza, sull’uso improprio e sull’etica della biologia sintetica. Per ora, come sottolinea Samuel King, primo autore dello studio, “saranno necessari anni di ricerca prima di poter progettare interi organismi viventi”, ma il potenziale è enorme.

L’obiettivo a breve termine è sviluppare virus terapeutici mirati contro batteri pericolosi. In particolare, quelli che mettono a rischio la salute pubblica a causa della resistenza agli antibiotici. Ma anche questo traguardo richiederà tempo, test approfonditi e controlli rigorosi. I ricercatori stessi ammettono che siamo ancora lontani dall’applicazione clinica, ma sottolineano come l’IA (nel 2026 si attende già la rivoluzione della cosiddetta “intelligenza artificiale generale”) sia ormai indispensabile per affrontare la complessità dei sistemi biologici.

La notizia ha diviso la comunità scientifica e l’opinione pubblica. Da un lato c’è entusiasmo per le potenzialità terapeutiche e per l’avanzamento delle conoscenze sulla biologia sintetica. Dall’altro, c’è chi teme che simili tecnologie possano sfuggire al controllo o essere usate in modo improprio. La sfida sarà quindi garantire che la ricerca resti trasparente, regolamentata e orientata al bene comune. Come scrivono i ricercatori, questo lavoro “fornisce un modello per la progettazione generativa di sistemi viventi utili su scala genomica”, ma richiede responsabilità e prudenza.

E mentre ci interroghiamo per capire se l’IA è diventata addirittura senziente, siamo di fronte a un’innovazione che può rivoluzionare la medicina e, allo stesso tempo, solleva dilemmi etici e di sicurezza senza precedenti. La partita è appena iniziata, e il modo in cui verrà giocata determinerà se questa scoperta sarà ricordata come una delle più grandi conquiste o come un rischio da cui guardarci con cautela.