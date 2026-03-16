La 98esima edizione degli Academy Awards, celebrata il 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Hollywood, ha avuto un momento simbolico anche per l’Italia. Per la prima volta, infatti, la supermodella bresciana Vittoria Ceretti è apparsa alla cerimonia degli Oscar, seduta proprio accanto a Leonardo DiCaprio, candidato come miglior attore protagonista. I due, notoriamente molto riservati, hanno scelto proprio la notte più importante del cinema mondiale per segnare una tappa importante della loro relazione.

L’attore era tra i nominati grazie al film One Battle After Another, thriller drammatico diretto da Paul Thomas Anderson. Il lungometraggio ha ottenuto 13 candidature agli Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. E se sul red carpet DiCaprio si è presentato da solo, all’interno del teatro la scena è stata diversa: accanto a lui, seduta tra gli invitati, c’era proprio Vittoria Ceretti.

Il look della modella italiana

Per il suo debutto agli Oscar, Ceretti ha scelto un abito da sera color merlot, un look elegante che ha subito catturato l’attenzione dei fotografi e degli spettatori. La modella ha completato lo styling con una pettinatura tirata all’indietro e un make-up molto naturale. Una scelta coerente con l’estetica a cui ha abituato in questi anni e che l’ha resa una delle modelle più richieste sulle passerelle internazionali.

Leonardo DiCaprio ha optato per un classico smoking nero con papillon, camicia bianca e scarpe lucide. A colpire molti fan è stato soprattutto il nuovo dettaglio del suo look: il baffo, apparso per la prima volta proprio sul red carpet degli Oscar.

Una relazione molto discreta iniziata nel 2023

Il rapporto tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti è diventato pubblico nell’estate del 2023, quando i due sono stati fotografati insieme a Ibiza. Da allora la coppia ha mantenuto un profilo estremamente discreto, apparendo raramente insieme.

Negli ultimi due anni le apparizioni ufficiali sono state poche. Nel luglio 2025 i due sono stati fotografati a una cena durante il gala benefico Gala One Saint-Tropez in Francia, insieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo e della moda.

A settembre dello stesso anno Vittoria è stata vista al TCL Chinese Theatre di Hollywood per la première mondiale di One Battle After Another, il film per cui DiCaprio ha ottenuto la candidatura agli Oscar. Ieri niente red carpet insieme, ma la serata degli Academy Awards ha quindi rappresentato una sorta di consacrazione pubblica della coppia.

Chi è Vittoria Ceretti, la supermodella italiana

Nata a Brescia il 7 giugno 1998, Vittoria Ceretti è considerata una delle modelle italiane più influenti della sua generazione. La sua carriera inizia nel 2012, quando a 14 anni partecipa al concorso Elite Model Look, entrando tra le finaliste. Il debutto internazionale sulle passerelle arriva nel 2014 grazie a Dolce & Gabbana, che la sceglie per una campagna pubblicitaria e per diverse sfilate.

Nel giro di pochi anni diventa una presenza stabile nelle settimane della moda di New York, Milano, Parigi e Londra. Ha sfilato per alcuni dei marchi più importanti del settore, tra cui Chanel, Versace, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Hermès, Givenchy e Alexander McQueen.

Il 2017 è stato un anno decisivo: viene eletta Model of the Year ai Readers’ Choice Awards di Models.com e appare su numerose copertine internazionali di Vogue. Nel 2021 la modella è entrata anche nel mondo della tv italiana come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Fiorello.