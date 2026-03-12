Nel cast di Pechino Express 2026 c’è anche Viviana Vizzini.La modella, eletta Miss Universo Italia nel 2020, partecipa al reality insieme all’imprenditore e influencer Steven Basalari, suo ex compagno. I due formano la coppia degli “Ex”, una delle più osservate della nuova edizione.

Il viaggio televisivo attraversa Indonesia, Cina e Giappone per oltre 5.450 chilometri, lungo una delle rotte più lunghe affrontate dal programma e, considerando il loro rapporto, sembra essere anche una prova personale per una coppia che ha attraversato più di una crisi.

La vittoria a Miss Universo Italia nel 2020

Originaria della Sicilia, Viviana Vizzini si avvicina molto presto al mondo della moda e dei concorsi di bellezza. Il momento decisivo arriva nel 2020, quando conquista la fascia di Miss Universo Italia, il titolo che seleziona la rappresentante italiana alla competizione internazionale Miss Universe. Il concorso, organizzato dalla Miss Universe Italy Organization, è tra i più importanti del settore in Italia. Negli anni ha rappresentato un trampolino di lancio per diverse personalità entrate poi nel mondo dello spettacolo. La vittoria offre a Vizzini una forte visibilità mediatica. Da quel momento il suo nome circola sempre più spesso tra eventi, collaborazioni nel mondo della moda e attività sui social.

L’esperienza televisiva tra Uomini e Donne e Avanti un altro

Prima ancora di vincere Miss Universo Italia, Viviana Vizzini aveva già avuto un primo contatto con la tv. Nel 2018 appare a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, dove ha partecipato come corteggiatrice.

Negli anni successivi arriva un ruolo più stabile in televisione. Dal 2022 entra nel cast fisso di Avanti un altro!, il quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Qui fa parte del “salottino”, il gruppo di personaggi che interagisce con i concorrenti durante la gara.

La relazione con Steven Basalari

Uno degli elementi più discussi della sua partecipazione a Pechino Express riguarda proprio il rapporto con Steven Basalari. Lui è un imprenditore legato al mondo dell’intrattenimento: il padre Mario Basalari è stato il fondatore della storica discoteca Number One di Brescia, uno dei locali simbolo della nightlife italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Steven ha raccolto questa eredità imprenditoriale lavorando nel settore degli eventi. Parallelamente ha costruito una forte presenza sui social network, dove conta milioni di follower tra Instagram e TikTok. La relazione con Viviana Vizzini è stata caratterizzata da diversi alti e bassi. Periodi di separazione si sono alternati a riavvicinamenti. E proprio durante uno di questi momenti di crisi i due avrebbero deciso di partecipare insieme al reality.

Il viaggio di Pechino Express 2026: Indonesia, Cina e Giappone

La nuova edizione di Pechino Express attraversa tre Paesi asiatici per un percorso complessivo di oltre 5.450 chilometri. Il viaggio inizia in Indonesia, tra le isole di Bali e Java, prosegue in Cina passando per città come Shanghai e Nanchino e termina in Giappone, con tappe tra Tokyo e Kyoto. Alla guida del programma c’è ancora Costantino Della Gherardesca, volto storico dello show. Questa edizione introduce anche una novità: tre inviati sul campo, uno per ogni Paese del percorso. Si tratta di Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Le dieci coppie in gara arrivano da mondi molto diversi: sport, musica, televisione e social media. Tra i partecipanti ci sono, tra gli altri, l’ex campionessa olimpica Fiona May, il duo comico Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, le influencer Candelaria e Camila Solórzano, i creator Elisa Maino e Mattia Stanga e i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli.

A Pechino Express la competizione procede sempre su due binari. Da una parte c’è la gara vera e propria, con tappe, eliminazioni e una coppia vincitrice alla fine del percorso. Dall’altra c’è il viaggio, fatto di incontri con le popolazioni locali e di adattamento a contesti molto diversi da quelli europei. I concorrenti devono muoversi con risorse limitate, chiedere passaggi e cercare ospitalità lungo il tragitto. Le condizioni di viaggio sono spesso difficili. Alla fine del programma la coppia vincitrice non tiene il premio: il montepremi viene devoluto a una ONG attiva nei Paesi visitati durante il viaggio. E per Viviana Vizzini e Steven Basalari Pechino Express significherà viaggiare fianco a fianco per migliaia di chilometri, condividere fatica, imprevisti e decisioni: un banco di prova anche per il loro rapporto.