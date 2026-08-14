L’eruzione dell’Etna ha mandato in tilt i collegamenti aerei da e per Catania, con centinaia di voli cancellati o dirottati e migliaia di passeggeri costretti a rivedere partenze, rientri e coincidenze. In situazioni come questa viene da chiedersi: chi resta bloccato in aeroporto ha diritto a un rimborso? La risposta è sì, ma con una distinzione importante. Rimborso, assistenza e indennizzo non sono la stessa cosa, e nel caso della cenere vulcanica non tutto può essere richiesto alla compagnia.

Perché i voli sono stati cancellati

I disagi sono legati all’attività eruttiva dell’Etna e alla presenza di cenere vulcanica in atmosfera, un fattore che può rendere rischiose le operazioni di volo. Per questo motivo, la società che gestisce l’aeroporto di Catania ha disposto limitazioni e chiusure degli spazi aerei interessati dalla nube, con sospensioni dei voli in arrivo e in partenza. La cenere vulcanica non è un semplice problema di visibilità: può rappresentare un pericolo per i motori degli aerei e per la sicurezza delle operazioni.

Cosa spetta ai passeggeri

Anche quando la cancellazione dipende da una circostanza eccezionale, i passeggeri non restano senza tutele. Il riferimento è il Regolamento europeo 261/2004, che prevede alcuni diritti in caso di volo cancellato o fortemente ritardato.

Se il volo viene cancellato, la compagnia deve offrire al passeggero una scelta tra rimborso del biglietto, imbarco su un altro volo verso la destinazione finale appena possibile oppure la cosiddetta riprotezione su un volo successivo in una data più comoda per il viaggiatore. Se il passeggero aveva una coincidenza e il viaggio non ha più senso, può essere previsto anche il ritorno all’aeroporto di partenza. Il punto da tenere a mente è che il rimborso del biglietto non coincide con un risarcimento automatico. È il recupero del costo del viaggio non effettuato, oppure l’alternativa a una nuova soluzione di trasporto proposta dal vettore.

Hotel, taxi e pasti: quando si possono recuperare le spese

La compagnia deve garantire assistenza ai passeggeri in attesa. Questo significa pasti e bevande proporzionati alla durata dell’attesa, eventuale sistemazione in hotel se serve pernottare, trasferimento tra aeroporto e albergo e possibilità di effettuare comunicazioni, come telefonate o email.

Se però l’assistenza non viene fornita subito e il passeggero è costretto ad anticipare di tasca propria alcune spese, può chiederne il rimborso. La regola pratica è semplice: bisogna conservare ricevute e scontrini, meglio se nominativi, e le spese devono essere ragionevoli e legate al disagio subito. Un taxi per raggiungere l’hotel può essere giustificabile; una spesa sproporzionata rischia invece di non essere riconosciuta.

Perché non sempre spetta l’indennizzo fino a 600 euro

Il nodo più delicato riguarda la compensazione pecuniaria, cioè l’indennizzo che in altri casi può arrivare fino a 600 euro a passeggero. Nel caso dell’eruzione dell’Etna, però, la situazione rientra tra le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore.

In pratica, la cancellazione non dipende da una scelta organizzativa o da una responsabilità diretta della compagnia, ma da un evento naturale che impone limitazioni per motivi di sicurezza. Per questo, il passeggero ha diritto ad assistenza e rimborso o riprotezione, ma non all’indennizzo aggiuntivo previsto quando il disservizio è imputabile al vettore.

Cosa fare prima di andare in aeroporto

La prima cosa da fare è controllare lo stato del proprio volo sui canali ufficiali della compagnia aerea e dell’aeroporto. Presentarsi comunque allo scalo senza verifiche può aumentare il rischio di attese inutili, code e spese non necessarie.

In caso di cancellazione, conviene contattare subito la compagnia e chiedere quale opzione viene proposta: rimborso, volo alternativo o riprotezione in altra data. Se si resta bloccati e l’assistenza non arriva, è importante documentare tutto: carte d’imbarco, email, notifiche, ricevute di pasti, taxi, hotel e ogni comunicazione ricevuta. Più il passeggero riesce a dimostrare cosa è successo e quali costi ha sostenuto, più sarà semplice presentare una richiesta ordinata.