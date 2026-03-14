Paura in volo in Brasile, un paracadustista ha roteato in aria a causa di un malfunzionamento del suo paracadute. Le immagini sono state riprese da un altro paracadutista. Fortunatamente l’atleta è riuscito ad attivare le procedure di emergenza ed è atterrato sano e salvo a terra, pronto per fare un nuovo lancio.

Il malfunzionamento del paracadute

L’incidente da panico è stato ripreso da un altro paracadutista che si era lanciato poco prima dell’atleta protagonista della vicenda.

Nelle immagini si vede la vela del paracadute bloccata al centro da un cavo che si è intrecciato attorno al tessuto. La vicenda è accaduta a Boituva, nel sud-est del Brasile.

A causa del malfunzionamento, il paracadutista ha cominciato a precipitare roteando a mezz’aria. Il problema è stato provocato da un “cavo incrociato” che ha compromesso il controllo della calotta. L’incidente è simile a quello avvenuto a 4000 metri un 39enne nel 2025.

Il salvataggio del paracadutista

Nel video si sentono delle urla spaventate, ma per fortuna l’atleta è riuscito ad atterrare sano e salvo.

Il paracadutista non si è lasciato prendere dal panico e ha attivato le corrette procedure di emergenza che lo hanno riportato a terra senza un graffio. Anzi, l’uomo era poi già pronto per un altro lancio.

La procedura di emergenza nel paracadutismo, spesso riassunta come Cutaway, si attiva in caso di malfunzionamento della vela principale. La sequenza standard prevede di: controllare la quota, chiudere il paracadute principale (sgancio) e aprire il paracadute di riserva. È fondamentale guardare le maniglie, impugnarle saldamente e agire con calma ma tempestività, solitamente sopra i 450 metri.

Come funziona il paracadute

Il paracadute è un’attrezzatura costruita con vari tipi di stoffe o materiali sintetici che, assicurata mediante apposite cinghie e imbracature a un corpo umano o a un oggetto, permette la libera caduta controllata, sicura e senza danni anche da grandi altezze.

Il paracadute è un deceleratore aerodinamico in grado di imprimere, a un corpo sottoposto a caduta libera nell’atmosfera, alla velocità di regime, una forza contraria all’attrazione gravitazionale, rallentandone dunque la discesa verso il suolo, attraverso una resistenza aerodinamica nel fluido aeriforme atmosferico.

Generalmente un paracadute si compone di una superficie frenante, chiamata vela, la quale viene collegata tramite numerose “funicelle“, che a loro volta vengono riunite in bretelle, a un’imbracatura atta ad assicurare il corpo o l’oggetto trasportato; il paracadute è completato dalla sacca di contenimento, dal sistema di apertura e dalla presenza eventuale di sistemi di sicurezza, sempre riguardanti il dispositivo di apertura.

Per garantire la sicurezza della persona in caso di malfunzionamenti, vi è il paracadute ausiliario, dotato di meccanismi che ne facilitano l’apertura a bassa velocità, e la capsula vario-barometrica, dispositivo atto ad azionare il meccanismo di apertura nei paracadute ad apertura manuale al raggiungimento di una quota minima di sicurezza nel caso in cui questa venga attraversata a una velocità troppo elevata (segno di mancata o imperfetta apertura del paracadute principale).

In ogno caso, il paracadutismo è uno sport che prevede alti rischi. Tuttavia i dati del 2020 della United States Parachute Association (USPA) mostrano che il numero di decessi ogni 1.000 salti è al suo tasso più basso, appena 0,004 grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate per prevenire malfunzionamenti o intervenire in caso di problemi dopo il lancio.

Chi pratica paracadutismo ha una grandissima passione per questo sport e c’è stata anche un’anziana che ha deciso di festeggiare i suoi 102 anni con un volo in paracadute.