I meteorologi stanno monitorando attentamente il vortice polare. Il timore è la probabilità che si verifichi lo stratwarming major, un fenomeno che potrebbe inverte la circolazione dei venti zonali (da Ovest a Est) e provocare la rottura o lo spostamento del vortice polare stratosferico (split).

Cos’è lo stratwarming major e cosa c’entra il vortice polare

Lo stratwarming è un repentino riscaldamento della zona polare della stratosfera che nelle sue manifestazioni più intense (major stratwarming) può portare a un indebolimento e perfino a uno split (divisione) del vortice polare in due distinti cicloni che, abbassandosi fino alla troposfera, provocano irruzioni di aria polare alle nostre latitudini.

Raramente capita anche che fenomeni di stratwarming major abbiano una dinamica lenta sull’andamento del vortice polare. In ogni caso, i rischi principali del fenomeno è che provochi ondate di freddo intenso e nevicate al piano in Europa e Nord America, inondazioni, tempeste di neve e, al contrario, anomalie calde su Canada e Groenlandia.

In pratica la stratosfera, ovvero il secondo strato con cui viene convenzionalmente divisa l’atmosfera terrestre, che ai poli si colloca circa tra gli 11 e i 50 km di altitudine, presenta un gradiente di temperatura verticale positivo; procedendo verso l’alto infatti la temperatura aumenta leggermente. A volte possono però verificarsi anomali riscaldamenti, anche di 60 °C in pochi giorni in questa zona, che danno vita al fenomeno dello stratwarming.

Quando ciò accade, il Vortice Polare, ovvero il vasto sistema depressionario presente in inverno nelle aree polari e contenente al suo interno la masse di aria fredda, può subire importanti variazioni, rompersi e disperdere il gelo.

Nel caso dello stratwarming di categoria major, il riscaldamento può comportare un aumento di temperatura fino a +70 °C in pochi giorni, capaci di invertire anche la direzione dei venti in stratosfera. Ciò può comportare una divisione del Vortice Polare in due o più lobi e la possibilità di ondate di freddo intendo in Europa.

Arriverà il freddo in Italia?

Gli esperti segnalano che i modelli numerici stanno aumentando la probabilità in una possibile evoluzione da Stratwarming Major (SSW) a inizio febbraio, con segnali coerenti anche nelle strutture medie del vortice polare.

Negli ultimi aggiornamenti, la media del vento zonale a 10 hPa (60°N) avrebbe mostrato una tendenza progressiva verso l’indebolimento, avvicinandosi a una possibile inversione dei venti a 30 km di quota proprio nella prima parte di febbraio.

Nonostante queste condizioni, però, non è confermato che si verifichi lo stratwarming major e anche se il fenomeno dovesse presentarsi, non è detto che l’ondata di gelo conseguente riesca a raggiungere il Mediterraneo e quindi anche l’Italia.

Gli esperti stanno monitorando la situazione. Se il segnale stratosferico riuscirà a propagarsi verso il basso, il freddo potrebbe arrivare in Europa ma dipenderà molto da come si riorganizzerà la circolazione troposferica sul Vecchio Continente. In particolare vanno osservate la posizione dei blocchi anticiclonici, la risposta della NAO/AO, la disposizione del getto e l’eventuale presenza di alte pressioni tra Atlantico ed Europa, che potrebbero deviare le masse d’aria fredda verso altri settori del continente.