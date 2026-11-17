L’inverno non è ancora cominciato, ma a decine di chilometri sopra il Polo Nord sta già succedendo qualcosa che potrebbe influenzare il tempo dei prossimi mesi. Il vortice polare, il grande sistema di venti che contribuisce a trattenere l’aria gelida alle alte latitudini, mostra segnali di indebolimento con un anticipo insolito, attirando l’attenzione dei meteorologi. A segnalare il fenomeno è Adam Scaife, esperto del Met Office britannico, secondo cui la perturbazione in corso potrebbe modificare la circolazione atmosferica e favorire l’arrivo di masse d’aria fredda in alcune zone d’Europa. Ma cosa significa per l’Italia? E soprattutto, dobbiamo aspettarci un inverno 2026-2027 più rigido del solito? La risposta è meno scontata di quanto possa sembrare.

Vortice polare in crisi già a novembre: cosa sta succedendo

Il segnale che sta attirando l’attenzione degli esperti arriva dalla stratosfera, la regione dell’atmosfera situata al di sopra di quella in cui si sviluppano i fenomeni meteorologici che osserviamo quotidianamente. Qui, durante la stagione fredda, si forma una vasta circolazione di venti che ruota attorno al Polo Nord. È il cosiddetto vortice polare stratosferico, una struttura che contribuisce a mantenere le masse d’aria più fredde concentrate nelle regioni artiche.

Quando il sistema è particolarmente intenso e compatto, tende a favorire una circolazione atmosferica relativamente stabile alle alte latitudini. Se invece viene disturbato, può verificarsi una riorganizzazione dei venti capace di avere conseguenze anche molto più a sud. La particolarità dell’autunno 2026 è che questo indebolimento si sta manifestando già a novembre, prima del periodo in cui perturbazioni di tale portata risultano più frequenti.

Perché un vortice polare debole può favorire il freddo

Per comprendere le possibili conseguenze bisogna considerare il rapporto tra la circolazione atmosferica sopra l’Artico e quella che interessa l’Europa. Quando il vortice polare è forte, i venti occidentali tendono a mantenere una configurazione che limita le grandi discese di aria artica verso le latitudini temperate. Un suo indebolimento può invece favorire cambiamenti nella disposizione delle correnti e dei sistemi di alta e bassa pressione. In alcune situazioni, l’aria molto fredda presente alle alte latitudini riesce così a spostarsi verso sud. Il risultato può essere un aumento della probabilità di irruzioni fredde sull’Europa, soprattutto quando si instaurano correnti provenienti da est o nord-est. Scaife ha richiamato proprio questa possibilità, spiegando che i venti orientali possono determinare un brusco calo delle temperature durante l’inverno europeo.

Inverno 2026-2027: cosa potrebbe succedere in Italia

Un vortice polare indebolito significa quindi che dobbiamo prepararci a settimane di gelo e nevicate? Al momento non ci sono elementi sufficienti per affermarlo. Il fenomeno osservato nella stratosfera può modificare la probabilità di determinate configurazioni atmosferiche, ma non permette di stabilire con mesi di anticipo dove si concentreranno le eventuali ondate di freddo.

Perché l’aria artica raggiunga l’Italia devono verificarsi condizioni favorevoli anche alle quote inferiori. Conta, per esempio, la posizione delle aree di alta pressione sull’Atlantico e sull’Europa, così come la traiettoria delle perturbazioni. Un’irruzione fredda potrebbe interessare prevalentemente l’Europa settentrionale o orientale, senza coinvolgere direttamente la Penisola. In altri casi, invece, le correnti potrebbero dirigersi verso il Mediterraneo, favorendo un abbassamento delle temperature anche sul territorio italiano.

El Niño e riscaldamento dell’Artico: i fattori sotto osservazione

Tra le possibili spiegazioni dell’indebolimento precoce del vortice polare ci sono due fenomeni che gli studiosi stanno analizzando: El Niño e il riscaldamento delle acque artiche. El Niño interessa l’Oceano Pacifico equatoriale e si manifesta attraverso un aumento anomalo delle temperature superficiali del mare. Pur sviluppandosi a migliaia di chilometri dall’Europa, può modificare la circolazione atmosferica su scala planetaria.

Questi collegamenti tra fenomeni climatici distanti vengono chiamati teleconnessioni. Attraverso una serie di interazioni, le anomalie del Pacifico possono influenzare anche il comportamento dei venti nell’emisfero settentrionale. Gli effetti non sono però identici in ogni stagione e non consentono di ricavare direttamente una previsione per l’Italia.

Anche il riscaldamento delle acque artiche potrebbe contribuire a modificare gli scambi di energia tra oceano e atmosfera, con possibili ripercussioni sulla circolazione alle alte latitudini. Si tratta di meccanismi complessi, ancora oggetto di studio. Gli esperti li considerano possibili fattori coinvolti nell’attuale situazione, senza attribuire con certezza l’indebolimento del vortice a una singola causa.

I precedenti storici e il rischio di un inverno più rigido

Per spiegare l’importanza del vortice polare, Adam Scaife ha richiamato anche alcuni episodi del passato: uno dei più importanti riguarda l’inverno 1962-1963, ricordato per il freddo eccezionale che colpì il Regno Unito e diverse regioni dell’Europa settentrionale. Quel periodo viene associato a una fase pluriennale di particolare debolezza del vortice polare. Una situazione differente si registrò negli anni Novanta, caratterizzati generalmente da un vortice più intenso e da diversi inverni europei miti, piovosi e tempestosi.