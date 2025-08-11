L’estate è ancora nel suo pieno, le massime sono sopra la media, come ormai avviene da diversi anni, e i meno amanti del caldo, a causa dell’afa, già cominciano a sognare il ritorno del periodo natalizio con giacconi, sciarpe e maglioni di lana. A pensare all’inverno sono anche i meteorologi e climatologi che hanno gli occhi puntati al Polo Nord dove si sta riattivando il vortice polare. Ci aspetta un inverno con freddo record? Dipende proprio da questo fenomeno nel profondo settentrione.

Cos’è il vortice polare

In meteorologia il vortice polare, detto anche vortice artico, è un’area di bassa pressione che staziona in quota in modo semi-permanente sopra il polo Nord.

Il vortice polare è una struttura atmosferica che si forma nella stratosfera sopra le regioni artiche e che, quando è stabile e compatto, mantiene l’aria fredda confinata al Polo. Se invece si indebolisce o si frammenta, può spingere masse di aria gelida verso latitudini più basse, provocando ondate di freddo e fenomeni nevosi anche fuori stagione.

Cosa sta succedendo al Polo Nord? I segnali di agosto 2025

Ad agosto 2025 i modelli meteorologici globali, tra cui il GFS, stanno rilevando i primi segnali di riattivazione dopo la pausa estiva. Il fenomeno, seppur lontano, può avere un impatto diretto sul clima europeo e, di conseguenza, sull’Italia.

Secondo le ultime analisi, la circolazione stratosferica sta iniziando a rafforzarsi, preludio della formazione invernale del vortice. Il fenomeno è in ripresa proprio in corrispondenza dell’Artico e la terza decade di agosto potrebbe vedere la prima ondata di freddo dell’anno sull’Europa settentrionale, mentre l’Italia potrebbe essere investita da una forte perturbazione intorno al 20 agosto.

Gli esperti intanto stanno notando alcune condizioni che potrebbero rendere il vortice polare meno compatto del normale, come la particolare fase della QBO (Oscillazione Quasi Biennale) e le anomalie termiche registrate in queste settimane.

La QBO è una ciclica variazione dei venti nella stratosfera tropicale che si inverte ogni 22-30 mesi. Attualmente è in atto la fase orientale, in cui i venti soffiano da est verso ovest. Questa configurazione favorisce la disgregazione del vortice polare e aumenta la probabilità che irruzioni artiche raggiungano le latitudini più basse. In passato, fasi simili hanno portato ondate di gelo su Francia, Italia e Penisola Iberica.

Ci attende un inverno con freddo record?

Il vortice polare del Polo Nord debole aumenta la probabilità di invasione di aria artica sull’Europa, di maggiore instabilità atmosferica e di episodi di neve e gelo anche a bassa quota.

I primi segnali del vortice fanno ipotizzare la possibilità di un inverno particolarmente freddo, seppure sia ancora troppo presto per una previsione definitiva.

A rafforzare l’idea che nella stagione 2025-2026 ci aspettino temperature rigide con maggiore instabilità, che potrebbe tradursi in nevicate a quote basse, specie in presenza di aria continentale fredda e incursioni umide da ovest è anche il ritorno de La Niña, fenomeno climatico che comporta un raffreddamento delle acque del Pacifico equatoriale.

La Niña tende a favorire un clima più freddo e umido su Nord America, ma in alcuni casi i suoi effetti raggiungono anche l’Europa meridionale e il Mediterraneo occidentale. Secondo gli ultimi scenari modellistici, le probabilità di un inverno rigido risultano aumentate in particolare per l’area che va dall’Italia alla Spagna, fino a toccare il Sud della Francia.