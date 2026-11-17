Hai mai sognato di possedere uno dei veicoli di Batman? La motocicletta del Cavaliere Oscuro, nota come “Batpod”, è stata messa all’asta il mese prossimo per una cifra stimata di 1,2 milioni di dollari.
Il veicolo è stato utilizzato dal Batman interpretato da Christian Bale nei film di Christopher Nolan “Il cavaliere oscuro” (2008) e “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” (2012).
Dalla stessa saga di Nolan, sono stati messi all’asta anche il costume completo di Batman tratto da “Batman Begins” (2005) – con una stima di 40.000 dollari –, la maschera di Batman da “Il cavaliere oscuro” (135.000 dollari) e la cintura multiuso di Batman da “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” (quasi 340.000 dollari).
Gli oggetti fanno parte dell’asta di cimeli cinematografici (“Entertainment Memorabilia Live Auction”) organizzata da Propstore Auctions e partita il 5 novembre.
Sarà inoltre possibile partecipare all’asta di persona, esclusivamente presso la sede BAFTA di Londra, il 4 dicembre. L’asta si concluderà il 5 dicembre 2026.
Video tratto da: IPA / KameraOne / Propstore Auction