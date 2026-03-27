Vuole fare il fenomeno con la Ferrari: l'esito è disastroso

Quando si vuole fare il fenomeno ma le capacità di guida non sono al livello della potenza dell’auto da gestire. Il risultato? Un brutto incidente, come quello capitato ad un proprietario di una Ferrari che s’è lanciato in sorpassi azzardati sulla Route 74 di Taichung, a Taiwan.

Dopo alcuni sorpassi a tutta velocità, l’uomo ha perso il controllo dell’auto, ha sbandato ed è andato a sbattere contro il guardarail, riportando qualche livido mentre le auto che sopraggiungevano sono riuscite a schivare la Ferrari e i suoi detriti.

Video tratto da: IPA / KameraOne