Vuole filmare la volata: disastro all'arrivo della gara di ciclismo

Ha dell’incredibile l’incidente avvenuto all’ultima China Road Cycling Open a Zhijiang, nella provincia di Hubei, in Cina: due ciclisti stavano sfrecciando ad alta velocità per la volata finale quando uno spettatore ha oltrepassato le transenne col cellulare, per scattare una foto o registrare un video.

I ciclisti hanno finito così per scontrarsi: ad avere la peggio è stato quello finito addosso alla mano tesa di chi teneva il telefono e ad altri spettatori nelle vicinanze.

Gli organizzatori hanno affermato che i ciclisti viaggiavano a velocità comprese tra i 40 e i 60 km/h, lasciando poco tempo per reagire agli ostacoli sul percorso.

Nonostante la scena drammatica, il ciclista caduto avrebbe riportato solo lievi abrasioni mentre le altre persone coinvolte, spettatori compresi, non hanno riportato ferite.

Il comitato organizzatore della gara ha dichiarato che al momento dell’incidente erano presenti barriere di sicurezza e agenti di polizia e hanno inoltre confermato che gli agenti avevano segnalato agli spettatori di allontanarsi poco prima dell’incidente.

Video tratto da: IPA / KameraOne