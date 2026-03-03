VIDEO
VIRALI 03 MARZO 2026

Vuole il bungee jumping ma sviene e resta sospesa in aria

Una turista ha perso conoscenza mentre faceva bungee jumping ed è rimasta sospesa a mezz’aria prima di essere tratta in salvo.
L’incidente è avvenuto in un parco divertimenti di Chongqing, nella Cina sud-occidentale.

Nelle riprese si vede la donna sospesa a mezz’aria con un unico elastico dopo essere saltata dalla piattaforma. Secondo quanto riportato, la donna sarebbe svenuta a causa della paura dell’altezza e dell’estremo nervosismo durante il salto.

Alla fine, gli addetti alla giostra sono riusciti a riportarla sulla piattaforma, dove è stata visitata dal personale medico in loco.

Il parco divertimenti ha dichiarato che la donna ha ripreso conoscenza poco dopo, non ha riportato ferite, non ha avuto bisogno di cure ospedaliere e le sue condizioni sono state confermate buone.

