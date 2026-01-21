Il wc intasato è uno dei problemi più fastidiosi che si possano verificare in casa, ma spesso l’errore è nostro. Il water è infatti un luogo dove gettiamo di tutto, incuranti delle conseguenze. Ma quando poi il danno è fatto, ci accorgiamo di avere esagerato.

Va ricordato che i servizi igienici hanno funzioni precise e che non tutto può essere eliminato tramite lo scarico del bagno. Se versiamo avanzi di cibo liquidi non più salubri, non dovremmo “affaticare” il transito, ma in caso di oggetti solidi aspettiamoci che il wc si blocchi.

Ci sono infatti brutte abitudini che andrebbero evitate, visto che sono alla base di otturazioni e danni. Le tubature del water sono un intricato sistema di colonne, raccordi e diramazioni studiati per lasciare defluire gli scarti, ma hanno i loro limiti.

Se gettiamo oggetti troppo pesanti o che possono arenarsi con facilità in qualche componente, dovremo considerare guasti e intasamenti. Per cui, se vogliamo evitare spese ingenti di idraulico, ecco cosa non dobbiamo mai buttare nel water per non occluderlo.

Lettiera del gatto in silice: mai nel water

Ci sono lettiere organiche che possono essere buttate nel wc, vero, ma quelle sintetiche in silicio no. Si tratta di materiali non idrosolubili che possono intasare il water. Per questo, salvaguardiamo le tubature e gettiamo la sabbietta di Fuffy nel bidone del secco.

WC e caffè macinato, una combo infelice

La caffeina aiuta il risveglio di noi italiani ogni mattina, però occhio a dove gettiamo i fondi di caffè, i maggiori responsabili di intasamento dei tubi. Il conferimento giusto è il sacco dell’organico, dove possiamo buttarli senza correre rischi di intasamenti.

Pannolini e salviette detergenti bloccano le tubature

I pannolini dei neonati, gli assorbenti, i pannoloni per adulti e le salviette igieniche non possono essere gettati nel water. In dettaglio, i primi contengono plastica e gel igroscopico, le ultime tendono ad accartocciarsi. Se vogliamo evitare blocchi, occhio a dove li buttiamo.

Oli e lubrificanti non “scivolano” via nel water

Un errore che spesso commettiamo è pensare che gli oli di cucina o meccanici si possano buttare nel wc. Al contrario, in alcuni casi tendono a solidificarsi e a bloccare i tubi. Ma sempre e comunque possono inquinare le falde acquifere, creando danni ambientali.

Cotton fioc, nemici del wc

Sono piccoli ma non innocui: se non vogliamo che i cotton fioc ostruiscano i tubi e creino ingorghi e rallentamenti di flusso, mai gettarli nel wc. Come nel caso delle salviette, il conferimento giusto è nel bidone del secco indifferenziato.

Nei casi appena visti, la comodità di liberarci degli scarti può crearci seri problemi a livello di salute delle tubature, ma anche di portafogli. I costi per liberare i tubi dagli ingorghi non sono bassi e possono incidere sul nostro budget mensile.

Ma basta essere coscienziosi e non considerare il wc una sorta di “inceneritore” dove buttare via ogni cosa. La soluzione è infatti assai più semplice di quanto non si pensi: la raccolta differenziata fatta nel modo giusto.

E se abbiamo dubbi sui materiali, scarichiamo le app o visitiamo il sito del nostro comune per eliminare non solo la spazzatura, ma anche ogni incertezza su dove buttare gli scarti.