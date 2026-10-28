Un’immagine che scompare dopo essere stata aperta, un messaggio minaccioso e una richiesta di denaro per evitare presunte conseguenze legali o la diffusione di informazioni private. È questo il meccanismo alla base di una truffa della foto a visualizzazione unica che sfrutta la funzione “Visualizza una volta” di WhatsApp per ricattare gli utenti e convincerli a pagare somme anche ingenti. Il raggiro fa leva sulla curiosità, ma soprattutto sulla paura e sull’imbarazzo delle potenziali vittime.

Lo schema prevede l’invio di una fotografia da parte di un numero sconosciuto. Il contenuto può sembrare insolito o provocatorio e spingere il destinatario ad aprirlo. Una volta visualizzata l’immagine, però, la conversazione può trasformarsi rapidamente in un tentativo di estorsione. Sapere come funziona questa frode è fondamentale per riconoscere i segnali d’allarme e capire come difendersi.

Come funziona la truffa della foto a visualizzazione unica

Il primo contatto arriva generalmente da un numero non presente nella rubrica. Il mittente invia una foto a visualizzazione unica tramite la funzione di WhatsApp che consente di guardare un contenuto multimediale una sola volta. Dopo l’apertura, l’immagine non è più consultabile normalmente nella chat, una caratteristica che può rendere più difficile ricostruire quanto accaduto.

La foto potrebbe contenere materiale pornografico o altri contenuti particolarmente delicati. In alcuni casi segnalati, i truffatori sfrutterebbero persino immagini che sembrano coinvolgere minori per aumentare il senso di allarme nella persona contattata.

Dopo la visualizzazione, il mittente potrebbe sostenere di aver inviato il contenuto per errore, spiegando che si trattava di materiale privato o destinato a un’altra persona. È a questo punto che entra in scena il ricatto: il truffatore minaccia di denunciare il destinatario, di coinvolgerlo in una vicenda giudiziaria oppure di diffondere la conversazione tra amici, familiari e conoscenti. Per evitare le presunte conseguenze, viene quindi richiesto un pagamento, talvolta attraverso un bonifico istantaneo. Le somme pretese possono raggiungere o superare i mille euro.

La strategia rientra nella cosiddetta sextortion, termine che indica l’estorsione basata su minacce legate alla diffusione di contenuti sessuali o intimi. In questo caso, la pressione psicologica può essere esercitata anche quando il destinatario non ha condiviso volontariamente alcuna immagine personale: i criminali sfruttano il timore di essere accusati o giudicati dagli altri per ottenere denaro.

È importante ricordare che le minacce del mittente non dimostrano, da sole, che esista una denuncia o che siano state avviate procedure legali. L’obiettivo immediato del truffatore è indurre la vittima a reagire impulsivamente, senza avere il tempo di verificare le sue affermazioni.

Come difendersi dalla truffa su WhatsApp

La prima regola per difendersi dalla truffa di WhatsApp è non aprire immagini e allegati inattesi provenienti da numeri sconosciuti, soprattutto quando non esiste un motivo chiaro per riceverli. La funzione di visualizzazione unica non è, da sola, un segnale di pericolo: il campanello d’allarme è la combinazione tra mittente sconosciuto, contenuto inatteso e successivi messaggi intimidatori.

Se il messaggio sembra sospetto, è preferibile non rispondere e non avviare una discussione con il mittente. Si può bloccare il numero e utilizzare gli strumenti di segnalazione disponibili nell’applicazione.

Se la foto è già stata aperta e arrivano minacce, la cosa più importante è non pagare. Consegnare denaro non garantisce che il ricatto finisca: il criminale potrebbe tornare a chiedere altre somme, usando nuove minacce per mantenere il controllo sulla vittima.

Bisogna inoltre conservare le prove disponibili. È utile salvare gli screenshot dei messaggi intimidatori, del numero del mittente, delle richieste di pagamento e di ogni altra informazione pertinente. Non è opportuno cancellare la conversazione o chiudere precipitosamente gli account utilizzati per contattare la vittima. Se si teme che il materiale possa riguardare contenuti illegali, soprattutto immagini di minori, è bene evitare di scaricarlo, copiarlo o inoltrarlo e chiedere indicazioni alle autorità.

L’accaduto può essere segnalato o denunciato alla Polizia Postale, anche attraverso il portale ufficiale. Se è già stato effettuato un pagamento, occorre contattare tempestivamente la banca per verificare se sia possibile intervenire sul trasferimento.

Perché è importante non cedere al ricatto

La vergogna e la paura dell’esposizione pubblica sono gli strumenti principali utilizzati dai truffatori. Per questo è importante non affrontare la situazione da soli. Parlarne con una persona fidata può aiutare a valutare le minacce con maggiore lucidità e a chiedere assistenza.

Anche il Ministero dell’Interno, attraverso i consigli della Polizia Postale sulla sextortion, raccomanda di non pagare, conservare le prove e denunciare. La responsabilità del ricatto è di chi lo mette in atto, non della persona che viene presa di mira.

In definitiva, la prevenzione passa dalla prudenza davanti ai contenuti inattesi, mentre la difesa richiede sangue freddo, nessun pagamento e una segnalazione tempestiva alle autorità. Un’immagine visualizzata per curiosità non deve diventare il pretesto per subire intimidazioni o consegnare denaro a un criminale.