Usare una rete WiFi pubblica mentre si è fuori casa è diventato un gesto automatico. Bar, centri commerciali, stazioni, hotel e persino supermercati offrono connessioni gratuite che permettono di navigare senza consumare traffico dati. Eppure proprio dietro una di queste reti potrebbe nascondersi una truffa capace di mettere a rischio dati personali e conto corrente.

A raccontarlo è una donna di Monza che ha condiviso sui social un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in un furto bancario vero e proprio. Il suo racconto ha attirato l’attenzione di centinaia di utenti perché descrive una tecnica ormai sempre più sofisticata: chiamate credibili, numeri clonati e finti operatori bancari capaci di sembrare autentici in tutto e per tutto.

La connessione al WiFi e la telefonata sospetta

Tutto sarebbe iniziato con un semplice accesso a una rete WiFi pubblica. La donna aveva effettuato il login utilizzando il proprio indirizzo email, senza sospettare nulla di anomalo. Dopo poche ore, però, è arrivata una telefonata che sembrava provenire direttamente dalla sua banca.

Sul display compariva infatti il numero ufficiale dell’istituto di credito. Dall’altra parte del telefono, un presunto operatore le avrebbe spiegato che qualcuno stava tentando di entrare nel suo conto corrente da un’altra città italiana.

Secondo il racconto condiviso online, il falso addetto le avrebbe chiesto se durante la giornata si fosse collegata a reti WiFi pubbliche. Una domanda che ha reso la telefonata ancora più credibile, perché collegava il presunto tentativo di accesso proprio alle attività svolte poche ore prima.

Come agiscono i truffatori

In molti casi i criminali utilizzano tecniche di “spoofing”, un sistema che consente di far apparire sul telefono della vittima un numero apparentemente autentico, persino quello reale della banca.

È proprio questo dettaglio che spesso convince le persone a fidarsi. Chi riceve la chiamata pensa infatti di parlare davvero con il proprio istituto di credito e abbassa le difese. Nel caso raccontato dalla donna di Monza, il finto operatore avrebbe iniziato a guidarla passo dopo passo con la scusa di mettere in sicurezza il conto. Prima sarebbero stati richiesti dati personali e codice fiscale. Poi sarebbe arrivato un SMS contenente un nuovo codice di accesso. A quel punto, però, sarebbe emerso il vero obiettivo della truffa: ottenere anche il vecchio codice di accesso al conto corrente. È qui che la situazione ha iniziato a insospettire la vittima.

Il dettaglio che le ha fatto capire il pericolo

La donna ha raccontato di aver preso tempo senza fornire immediatamente le informazioni richieste. Invece di continuare la procedura, avrebbe detto al presunto operatore di non avere sotto mano i codici necessari e di dover contattare il marito. Terminata la telefonata, ha chiamato direttamente la propria banca utilizzando i contatti ufficiali. Solo in quel momento ha scoperto che non risultava alcun tentativo di accesso anomalo al conto. La chiamata era falsa. Quel controllo immediato le ha probabilmente evitato conseguenze molto pesanti. I truffatori, infatti, puntano spesso a ottenere credenziali, codici temporanei e informazioni sensibili per entrare nei conti online e autorizzare bonifici o pagamenti.

Perché il WiFi pubblico può diventare un rischio

Non significa che ogni rete gratuita sia automaticamente pericolosa, ma le connessioni pubbliche possono rappresentare un ambiente più vulnerabile rispetto a una rete privata protetta. In alcuni casi i criminali informatici creano reti molto simili a quelle ufficiali di locali o strutture pubbliche per convincere gli utenti a collegarsi. Altre volte sfruttano pagine di accesso fasulle o raccolgono dati che possono poi essere utilizzati in tentativi di phishing e truffe mirate.

Gli esperti di cybersicurezza consigliano quindi di evitare operazioni delicate quando si utilizza un WiFi pubblico, soprattutto accessi bancari, acquisti online o inserimento di password importanti. Meglio inoltre verificare sempre il nome esatto della rete prima di collegarsi, evitare di salvare automaticamente password e credenziali e attivare, quando possibile, l’autenticazione a due fattori.

Come difendersi dalle false chiamate della banca

Le banche ricordano regolarmente che nessun operatore chiederà mai telefonicamente password complete, PIN, codici di sicurezza o credenziali di accesso. In presenza di chiamate sospette, la regola più importante resta una: interrompere la conversazione e richiamare personalmente l’istituto usando il numero ufficiale presente sul sito o sul retro della carta bancaria.

Anche quando il numero sembra autentico bisogna mantenere alta l’attenzione. Le tecniche di clonazione telefonica sono infatti sempre più diffuse e riescono a ingannare anche utenti esperti.