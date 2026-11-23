Il principe William starebbe preparando una profonda riforma della monarchia britannica, destinata a ridisegnare il ruolo e i privilegi dei componenti della famiglia reale. Tra le ipotesi più clamorose ci sarebbe la possibilità di privare Harry del titolo di principe, insieme alla moglie Meghan e ai figli Archie e Lilibet. Una decisione che, se confermata, segnerebbe un nuovo capitolo nella frattura tra i due fratelli e potrebbe avere conseguenze anche sui figli di William e Kate Middleton: Charlotte e Louis.

La notizia nasce dalle anticipazioni di un libro del giornalista e commentatore reale Tom Sykes, in uscita a febbraio. Secondo quanto riferito da fonti vicine al principe di Galles, William vorrebbe legare il possesso dei titoli e l’utilizzo dell’appellativo di Sua Altezza Reale all’effettivo svolgimento di incarichi ufficiali per la Corona. In altre parole, non basterebbe più appartenere alla famiglia reale per beneficiare automaticamente di determinati privilegi formali.

Si tratta, al momento, di indiscrezioni e non di una decisione ufficiale. Kensington Palace non ha commentato e non è stato annunciato alcun provvedimento concreto. Il progetto, tuttavia, si inserirebbe nella volontà attribuita all’erede al trono di rendere la monarchia più snella, contenere i costi e distinguere maggiormente i membri che rappresentano istituzionalmente la monarchia da quelli che conducono una vita indipendente.

Harry e Meghan potrebbero perdere i titoli reali

Il principale destinatario della possibile riforma sarebbe proprio Harry. Il secondogenito di Carlo III conserva il titolo di principe, oltre a quello di duca di Sussex, ma dal 2020, dopo l’uscita dalla famiglia reale come membro attivo, ha concordato di non utilizzare pubblicamente l’appellativo di Sua Altezza Reale.

L’eventuale intervento di William andrebbe quindi oltre quanto avvenuto dopo la Megxit: non si tratterebbe soltanto di limitare l’utilizzo delle formule di cortesia, ma di privare formalmente Harry della dignità di principe. Anche Meghan potrebbe perdere i titoli e gli appellativi reali legati alla propria posizione nella famiglia del marito.

Una distinzione importante riguarda però il ducato di Sussex: il titolo di principe e quello di duca non hanno la stessa natura giuridica. La rimozione di una dignità principesca può avvenire attraverso un atto del sovrano, mentre la revoca di un titolo nobiliare ereditario come quello di duca presenta maggiori difficoltà e potrebbe richiedere un intervento parlamentare.

Archie e Lilibet senza più i titoli di principe e principessa

Le conseguenze potrebbero coinvolgere direttamente anche i figli di Harry e Meghan. Archie, nato nel 2019, e Lilibet, nata nel 2021, hanno ottenuto il diritto di essere chiamati rispettivamente principe e principessa dopo l’ascesa al trono di Carlo III nel settembre 2022.

Il riconoscimento deriva dalle regole stabilite nel 1917 da re Giorgio V, successivamente aggiornate nel 2012. Queste disposizioni attribuiscono determinati titoli ai figli e ai nipoti del sovrano. Con Carlo diventato re, Archie e Lilibet sono quindi entrati nella categoria dei nipoti del monarca aventi diritto alla dignità principesca.

Se William decidesse di modificare queste regole una volta salito al trono, i due bambini potrebbero perdere formalmente i rispettivi titoli. Non sarebbero più indicati come principe Archie e principessa Lilibet, ma semplicemente con i loro nomi, senza gli appellativi legati alla Corona. La loro posizione nella linea di successione, tuttavia, non verrebbe automaticamente modificata: perdere un titolo non significa perdere il diritto a succedere al trono.

Charlotte e Louis: anche i figli di William potrebbero rinunciare ai titoli

La possibile riforma avrebbe un effetto particolare anche all’interno della famiglia di William e Kate. A differenza di quanto si potrebbe pensare, infatti, non riguarderebbe soltanto Harry e i Sussex. Le indiscrezioni parlano di una revisione generale dei criteri per attribuire e conservare i titoli reali, che potrebbe coinvolgere anche i figli più giovani del futuro sovrano.

La principessa Charlotte e il principe Louis, rispettivamente secondogenita e terzogenito di William e Kate, potrebbero trovarsi davanti a una scelta una volta diventati adulti: continuare a utilizzare i titoli reali e assumere incarichi ufficiali al servizio della monarchia oppure intraprendere una carriera indipendente, rinunciando ai privilegi formali legati al loro status.

Diverso sarebbe invece il caso del principe George, primogenito di William e Kate e attualmente secondo nella linea di successione al trono britannico. ­­­­­­ prospettate per i fratelli.

La riforma dopo il caso del principe Andrea

Tra le motivazioni attribuite a William ci sarebbe anche la volontà di evitare nuove controversie legate ai membri della famiglia reale. Un riferimento importante è il caso di Andrea, fratello di re Carlo III, che nel 2025 è stato privato formalmente del titolo di principe e dell’appellativo di Sua Altezza Reale.

Il precedente dimostra che il sovrano può intervenire sulle dignità principesche attraverso appositi atti formali, come le Letters Patent. Il tema dei titoli nobiliari, invece, segue regole differenti e può richiedere procedure più complesse.

Per William, dunque, la futura riforma potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per ridefinire i confini della monarchia britannica. L’idea sarebbe quella di una famiglia reale più ristretta, nella quale i titoli non costituiscano soltanto un privilegio ereditario, ma siano collegati a responsabilità e impegni pubblici.

Per ora, comunque, il progetto resta affidato alle indiscrezioni. Sarà necessario attendere ulteriori conferme per capire se William intenda davvero intervenire sulle regole che disciplinano i titoli reali e, soprattutto, con quali strumenti giuridici. Se la riforma dovesse concretizzarsi, potrebbe cambiare non soltanto il rapporto tra i Windsor e i Sussex, ma anche il modo in cui le prossime generazioni della famiglia reale britannica vivranno il proprio ruolo.