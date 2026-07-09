Momenti di paura nelle acque cristalline dell’area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, nel nord-est della Sardegna, dove uno yacht da diporto è stato completamente avvolto dalle fiamme durante la navigazione. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio dell’8 luglio 2026, ha richiesto un rapido intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, consentendo di mettere in salvo tutte e tre le persone a bordo senza conseguenze per la loro incolumità.

Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano una densa colonna di fumo nero alzarsi dal mare, visibile anche dalla costa e da numerose imbarcazioni in navigazione nella zona. I video, rapidamente diventati virali sui social, testimoniano la violenza dell’incendio che in pochi minuti ha completamente interessato l’imbarcazione.

Cosa è successo a bordo dello yacht

Secondo le prime ricostruzioni, lo yacht si trovava nello specchio di mare compreso tra Capo Ceraso e l’isola di Tavolara quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato in fiamme. Le prime ipotesi indicano che l’imbarcazione possa aver urtato una secca, provocando un’avaria che avrebbe innescato il rogo, ma sarà l’inchiesta tecnica a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

A bordo si trovavano tre persone che, quando si sono rese conto della gravità della situazione, hanno immediatamente abbandonato lo yacht e sono stati recuperati da un’altra imbarcazione che navigava nelle vicinanze. Poco dopo sono sopraggiunti i mezzi della Capitaneria di Porto di Olbia e dei Vigili del Fuoco, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e di spegnimento dell’incendio. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite e non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

La Guardia Costiera ha illustrato sui propri canali ufficiali le fasi dell’intervento, sottolineando come la tempestività della segnalazione e il rapido coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso abbiano consentito di evitare conseguenze ben più gravi. Le operazioni si sono concentrate inizialmente sulla salvaguardia della vita umana in mare, priorità assoluta in ogni intervento di ricerca e soccorso, per poi passare alla gestione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

L’incendio è avvenuto in un’area protetta: il rischio ambientale

L’emergenza ha richiesto anche un’attenta valutazione del rischio ambientale. Tavolara-Punta Coda Cavallo è infatti una delle aree marine protette più importanti del Mediterraneo, caratterizzata da habitat di elevato pregio naturalistico e da una ricca biodiversità. In casi come questo, oltre allo spegnimento delle fiamme, particolare attenzione viene dedicata all’eventuale fuoriuscita di carburante o di altri liquidi inquinanti che potrebbero compromettere l’ecosistema marino. Al momento, tuttavia, non sono state segnalate criticità ambientali di rilievo.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione durante la stagione estiva, periodo in cui il traffico nautico lungo le coste della Sardegna raggiunge livelli particolarmente elevati. Le acque intorno a Tavolara, molto frequentate da diportisti e yacht provenienti da tutta Europa, presentano alcuni tratti caratterizzati da bassi fondali e affioramenti rocciosi che richiedono particolare prudenza nella navigazione.

Le raccomandazioni della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ricorda periodicamente ai comandanti delle unità da diporto l’importanza di pianificare la navigazione, consultare le carte nautiche aggiornate, rispettare i limiti di velocità nelle aree protette e verificare costantemente l’efficienza degli impianti di bordo, in particolare quelli elettrici e del vano motore, spesso all’origine degli incendi sulle imbarcazioni.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, quello che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è concluso senza vittime né feriti. Restano ora da accertare le cause esatte dell’incendio e valutare le condizioni del relitto, mentre le autorità marittime proseguono le indagini per ricostruire ogni fase dell’accaduto. L’episodio conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della Guardia Costiera nel garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana in mare, soprattutto nei mesi estivi, quando il numero delle emergenze lungo le coste italiane aumenta sensibilmente.