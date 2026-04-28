Il caso di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa nel nulla nel 1993, fa ancora discutere. Il corpo non fu mai ritrovato e la madre sospetta possa essere ancora viva.

Le recenti dichiarazioni di Romina Power durante la trasmissione “Belve”, condotta di Francesca Fagnani, hanno riportato sotto i riflettori uno dei casi più discussi della cronaca italiana: la scomparsa di Ylenia Carrisi, la primogenita di Al Bano e della sua prima moglie.

A oltre trent’anni dai fatti, la cantante torna a sostenere con convinzione l’ipotesi del rapimento, mettendo in discussione la ricostruzione ufficiale e parlando apertamente di nuove percezioni e convinzioni maturate nel tempo. Le sue parole, intense e personali, riaccendono un dibattito mai realmente sopito, alimentato da piste investigative mai del tutto chiarite e da segnalazioni rimaste senza risposta.

La scomparsa di Ylenia Carrisi a New Orleans: cosa accadde nel 1993

La notte del 31 dicembre 1993, nella città di New Orleans, in Louisiana, si consumò uno degli episodi più enigmatici della cronaca nostrana. Ylenia Carrisi, allora ventitreenne, si trovava negli Stati Uniti per un viaggio che aveva il sapore della ricerca personale e spirituale. Secondo quanto ricostruito all’epoca, la giovane alloggiava in un ostello e fu vista per l’ultima volta nei pressi del fiume Mississippi.

Le indagini locali si concentrarono rapidamente sull’ipotesi che la ragazza potesse essersi gettata nel fiume, una teoria sostenuta anche da alcune testimonianze, tra cui quella di un guardiano notturno. Tuttavia, il corpo della ragazza non fu mai ritrovato, lasciando spazio a dubbi e interpretazioni alternative. Nel corso degli anni, la magistratura italiana dichiarò la morte presunta della giovane, ma senza mai dissipare completamente le incertezze su quanto accaduto quella notte.

Romina Power oggi: le parole che riaprono la pista del rapimento

Ospite di Francesca Fagnani a “Belve“, Romina Power ha ribadito con forza una convinzione che non l’ha mai abbandonata: Ylenia potrebbe essere ancora viva. “Io penso e sento che mia figlia possa essere da qualche parte”, ha dichiarato, aggiungendo di credere a una possibile vicenda di rapimento e a una gestione poco trasparente delle indagini da parte delle autorità locali.

Le sue parole si intrecciano con un dolore mai superato e con la fine del matrimonio con Al Bano. La cantante ha sottolineato come la mancanza di un sostegno reciproco in un momento così drammatico abbia contribuito alla rottura: un vuoto emotivo che ha segnato profondamente la loro relazione.

Romina ha inoltre parlato di sogni e di contatti con persone dotate, a suo dire, di capacità soprannaturali, elementi che rafforzerebbero la sua convinzione che la figlia sia ancora viva. Dichiarazioni che, pur non trovando riscontro nelle indagini ufficiali, continuano ad alimentare l’interesse pubblico e mediatico.

Da Alexander Masakela alle nuove segnalazioni: tutti i misteri irrisolti

Nel corso degli anni, il caso di Ylenia Carrisi è stato costellato da numerose piste e segnalazioni, spesso rivelatesi inconcludenti. Tra queste, una delle più note riguarda Alexander Masakela, artista di strada con cui Ylenia avrebbe trascorso del tempo nei giorni precedenti alla scomparsa. Alcuni lo indicarono come figura chiave, ma non emersero mai prove concrete di un suo coinvolgimento.

Altre segnalazioni sono arrivate nel tempo da diverse parti del mondo, inclusi presunti avvistamenti in Sud America e in Europa dell’Est. Nessuna di queste piste è stata verificata con certezza, contribuendo a mantenere il caso avvolto nel mistero.

La mancanza di prove definitive, unita alle dichiarazioni contrastanti e alle ipotesi mai confermate, rende ancora oggi la vicenda uno dei più grandi enigmi irrisolti. Le parole di Romina Power non fanno che riaprire interrogativi mai del tutto chiusi, lasciando sospesa tra speranza e realtà la storia di sua figlia Ylenia.