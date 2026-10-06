Tappetini sulla sabbia, il rumore del mare e una sessione di yoga che prosegue indisturbata da quasi 50 minuti. Poi basta un’onda per cambiare completamente la scena. È successo sulla spiaggia di Batukaras, in Indonesia, dove un gruppo impegnato negli esercizi si è ritrovato improvvisamente con l’acqua tra tappetini ed effetti personali. A preoccupare soprattutto sono stati i cellulari lasciati a terra: quando l’onda ha raggiunto la postazione, la tranquillità ha lasciato spazio a una precipitosa corsa per mettere tutto al sicuro.

Fanno yoga sulla spiaggia, poi arriva improvvisamente l’onda

Una sessione di yoga sulla spiaggia, con il mare a pochi metri di distanza, può sembrare il contesto ideale per rilassarsi. A Batukaras, però, la vicinanza all’acqua ha riservato una sorpresa decisamente poco piacevole a un gruppo di persone.

La scena è stata ripresa il 27 settembre 2026 a Pangandaran, nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia. Il gruppo aveva sistemato i tappetini direttamente sulla sabbia della spiaggia di Batukaras e la lezione procedeva ormai da parecchio tempo. Le protagoniste del video, Sentia, Mari e Naurah, erano arrivate a quasi 50 minuti di esercizi quando il mare ha improvvisamente raggiunto la zona scelta per lo yoga. Fino a quel momento nulla aveva interrotto la sessione. Poi un’onda si spinge più avanti sulla spiaggia rispetto alle precedenti e l’acqua invade in pochi istanti lo spazio occupato dal gruppo.

L’acqua raggiunge tappetini e cellulari

Sulla sabbia sono stati lasciati anche diversi effetti personali e, soprattutto, alcuni telefoni cellulari. Quando l’acqua arriva fino alla postazione, la reazione è quindi immediata. Le persone interrompono gli esercizi e cercano rapidamente di recuperare gli smartphone, spostando contemporaneamente ciò che riescono a portare più lontano dalla battigia. Il momento di relax si trasforma così in una piccola corsa contro il tempo.

Una scena che ricorda quanto accaduto in un’altra occasione quando un’onda improvvisa ha travolto un chiosco e i suoi clienti mentre si rilassavano in riva al mare. In quel caso la forza dell’acqua era stata decisamente maggiore, tanto da rovesciare tavolini e ombrelloni, fortunatamente senza provocare feriti. A Batukaras, invece, la conseguenza più evidente dell’onda è una grande quantità di oggetti completamente bagnati.

La sessione di yoga finisce con una corsa per salvare i telefoni

Passato il primo momento di sorpresa, il gruppo sposta ciò che può più in alto sulla spiaggia. I tappetini sono ormai bagnati e alcuni oggetti risultano sparsi sulla sabbia dopo il passaggio dell’acqua. Anche diversi cellulari vengono raggiunti dall’onda.

Il mare può modificare rapidamente il punto raggiunto dalle onde sulla battigia, ed eventi molto più intensi possono trasformare completamente una spiaggia nel giro di pochi istanti. Nel settembre 2026, per esempio, una tromba marina arrivata sulla spiaggia di Marina Grande a Scilla, dove il vortice aveva sollevato acqua e sabbia e trascinato via diversi ombrelloni.

Nel caso della lezione di yoga indonesiana non c’è stato fortunatamente nulla di paragonabile. Nessuno risulta ferito e non vengono segnalate situazioni di pericolo. Rimane soprattutto una disavventura da ricordare: quasi un’ora di yoga in tranquillità, interrotti in pochi secondi da un’onda capace di raggiungere tappetini, cellulari e tutto ciò che era stato lasciato sulla sabbia.

Video tratto da: KameraOne