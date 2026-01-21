Nelle acque del Pacifico occidentale, a largo del Giappone, esiste una formazione sommersa che incuriosisce scienziati, appassionati e curiosi. È conosciuta come Yonaguni Monument e, a un primo sguardo, sembra davvero ciò che molti vorrebbero trovare: una città perduta, con terrazze, gradoni e spigoli netti, come se fosse stata scolpita da mani umane. Non sorprende che venga spesso definita “l’Atlantide giapponese”. Eppure, dietro l’effetto spettacolare delle immagini subacquee, la spiegazione è molto più complessa e forse ancora più affascinante.

Dove si trova Yonaguni e perché colpisce così tanto

La formazione si trova nei pressi di Yonaguni Island, l’isola abitata più occidentale dell’arcipelago giapponese. Qui, a una profondità relativamente ridotta – in alcuni punti appena 6 metri sotto la superficie – emerge una struttura imponente che si estende fino a circa 24 metri di profondità.

Blocchi di arenaria e fanghiglia sembrano disposti a gradoni, con superfici piatte e angoli regolari. Dal basso, il colpo d’occhio è potente: l’insieme ricorda una cittadella sommersa, una rovina monumentale che pare appartenere a un’epoca lontanissima.

La scoperta e le prime ipotesi

La formazione è stata individuata nel 1987 da un istruttore subacqueo locale, Kihachiro Aratake. Da quel momento, Yonaguni è diventata un caso internazionale. Geologi e studiosi hanno iniziato a studiarla perché, almeno visivamente, appare diversa da molte altre strutture naturali conosciute.

In particolare, le superfici a terrazza e gli spigoli quasi ortogonali hanno alimentato paragoni con piramidi a gradoni e antiche architetture cerimoniali. Non a caso, alcuni ricercatori hanno ipotizzato che potesse trattarsi di una struttura artificiale, successivamente sommersa dall’innalzamento del livello dei mari alla fine dell’ultima era glaciale.

L’ipotesi dell’intervento umano

Il principale sostenitore di questa lettura è stato Masaaki Kimura, che per anni ha studiato il sito, arrivando a ipotizzare modifiche o interventi da parte di una civiltà preistorica, risalente a oltre 10mila anni fa. Secondo questa visione, alcune forme sarebbero troppo regolari per essere frutto esclusivo di processi naturali. Ma questa interpretazione rimane fortemente controversa e non ha mai avuto del tutto il consenso scientifico.

Cosa dice la geologia: natura, terremoti ed erosione

La maggioranza dei geologi oggi concorda su una spiegazione naturale. Yonaguni si trova infatti in una zona altamente sismica, attraversata da faglie attive. Come ha osservato Robert Schoch, i terremoti tendono a fratturare le rocce secondo schemi regolari, creando blocchi e piani sorprendentemente ordinati.

Le rocce sedimentarie, come arenarie e mudstone, presentano naturalmente piani di stratificazione orizzontali e fratture perpendicolari. Quando queste strutture vengono sottoposte a stress tettonici ripetuti e all’azione costante delle correnti marine, possono assumere forme geometriche molto nette. Il mare fa il resto: l’erosione leviga le superfici, accentua gli spigoli e separa i blocchi, dando origine a strutture che, viste dall’esterno, sembrano progettate.

I confronti con altre “architetture” naturali

Nel mondo esistono altre formazioni naturali che appaiono artificiali: la Giant’s Causeway in Irlanda, le pavimentazioni geometriche della Tasmania o le spaccature perfette di alcune rocce desertiche. La Terra, quando agiscono tempo, pressione ed erosione, è capace di creare geometrie magnifiche. Anche sull’isola di Yonaguni, fuori dall’acqua, sono presenti affioramenti rocciosi con una disposizione simile, sebbene più irregolare a causa dell’esposizione a vento e pioggia per migliaia di anni.

Nonostante l’assenza di reperti archeologici o tracce di attività umana, il fascino di Yonaguni resta intatto. Le indagini subacquee sono complesse e costose, e il sito non è stato ancora mappato in modo sistematico e definitivo.