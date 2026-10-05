L’estate è finita, le giornate si accorciano e le temperature iniziano a scendere… Eppure basta spegnere la luce per ritrovarsi ancora alle prese con quel ronzio inconfondibile: avere zanzare in casa a ottobre non è così insolito come potrebbe sembrare e non dipende necessariamente soltanto dal clima ancora mite. A volte basta guardarsi intorno: un sottovaso dimenticato, un recipiente con acqua ferma o persino alcuni punti poco controllati all’interno dell’abitazione possono creare condizioni favorevoli alla loro presenza. Prima di affidarsi nuovamente a spray e insetticidi, quindi, può essere utile capire dove cercare.

Zanzare a ottobre, perché continuano a entrare in casa

Con l’arrivo dell’autunno viene spontaneo aspettarsi che le zanzare scompaiano insieme alle temperature estive. In realtà questi insetti non seguono il calendario e la loro attività è legata alle condizioni ambientali. Giornate ancora miti possono consentire ad alcuni esemplari di rimanere attivi più a lungo, soprattutto nelle città e nelle zone caratterizzate da autunni relativamente caldi. Il fenomeno riguarda anche la zanzara tigre, ormai molto diffusa nei centri urbani italiani.

A favorirne la presenza possono contribuire anche i piccoli microclimi che si formano intorno alle abitazioni. Balconi riparati, muri riscaldati dal sole, cortili, garage e vani scala possono offrire condizioni più favorevoli rispetto agli spazi completamente esposti.

Poi c’è la casa vera e propria. Quando le notti diventano fresche, all’interno degli appartamenti si mantengono facilmente temperature intorno o superiori ai 20 gradi. Una zanzara entrata da una finestra trova quindi un ambiente riparato dal vento e con una temperatura relativamente stabile.

I punti da controllare su balconi e terrazzi

Se le zanzare continuano a essere numerose, uno dei primi controlli riguarda l’acqua. Non servono infatti grandi pozzanghere perché si creino condizioni favorevoli alla riproduzione: anche piccoli ristagni rimasti indisturbati per diversi giorni possono diventare importanti.

Sul balcone conviene partire dai sottovasi, ma senza fermarsi lì. Secchi, bacinelle e annaffiatoi possono trattenere acqua, così come recipienti dimenticati all’aperto e teli impermeabili nei quali la pioggia forma piccole sacche. Vanno controllati anche grondaie parzialmente ostruite, tombini, caditoie, contenitori per la raccolta dell’acqua piovana e perfino giochi o oggetti lasciati all’esterno che, per la loro forma, possono raccogliere la pioggia. L’autunno, da questo punto di vista, può essere insidioso proprio per l’alternanza tra precipitazioni e giornate ancora miti.

Perché non basta sempre svuotare i sottovasi

C’è poi un dettaglio facile da trascurare. Togliere l’acqua da un sottovaso è importante, ma nel caso della zanzara tigre potrebbe non essere sufficiente. Le uova possono essere deposte sulle pareti interne dei recipienti, poco sopra il livello raggiunto dall’acqua. Per questo, quando possibile, oltre a eliminare il ristagno è opportuno pulire e strofinare periodicamente le superfici dei piccoli contenitori.

Le uova della zanzara tigre possono inoltre resistere a condizioni ambientali sfavorevoli e superare i mesi più freddi, per poi trovare nuovamente condizioni adatte alla schiusa. Una pulizia accurata in autunno può quindi avere effetti anche sulla stagione successiva.

Anche dentro casa possono esserci piccoli ristagni

La ricerca non dovrebbe fermarsi alla porta del balcone. Se le zanzare sembrano comparire continuamente, vale la pena controllare anche ciò che si trova all’interno dell’abitazione. I sottovasi delle piante da appartamento sono tra i primi punti da osservare, insieme ai vasi decorativi e ai contenitori nei quali l’acqua può rimanere ferma per diversi giorni. Lo stesso controllo può essere esteso a verande e locali utilizzati poco frequentemente.

Questo non significa che un semplice bicchiere d’acqua lasciato sul tavolo faccia automaticamente proliferare le zanzare. Il problema riguarda soprattutto l’acqua stagnante che rimane indisturbata abbastanza a lungo.

Le zanzare adulte, invece, possono trascorrere le ore meno attive nascoste in zone poco illuminate. Tende, mobili, armadi, piante e angoli bui sono alcuni dei punti nei quali possono rimanere riparate prima di tornare a farsi sentire, magari proprio durante la notte.

Cosa fare se le zanzare non spariscono a ottobre

La prima strategia consiste quindi nell’eliminare ciò che permette all’acqua di accumularsi. Sottovasi e piccoli recipienti vanno svuotati e puliti, mentre dopo le piogge è utile controllare scarichi e grondaie.

Anche le zanzariere continuano ad avere una funzione in autunno, soprattutto nelle giornate più calde. Se una zanzara è già entrata, può essere utile controllare tende e zone buie.

Citronella, lavanda, basilico, menta e altre piante aromatiche vengono spesso presentate come soluzioni naturali: certo è che alcune sostanze che contengono possono avere proprietà repellenti in formulazioni e concentrazioni adeguate, ma avere semplicemente qualche pianta sul balcone non è sufficiente a risolvere da solo il problema. Lo stesso vale per gli oli essenziali, il cui effetto può essere limitato nel tempo e che non equivalgono automaticamente a un repellente formulato e testato.