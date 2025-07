Sono onnipresenti e spesso non rispettano nemmeno il susseguirsi delle stagioni. Le zanzare, con le loro punture, non lasciano scampo, soprattutto quando le temperature si alzano e si è costretti a tenere le finestre aperte. Per fortuna, però, c’è una soluzione. Installare una zanzariera che faccia da barriera. Se stai pensando che sia un gioco da ragazzi e che basti andare in un negozio per acquistare la prima che trovi, ti sbagli di grosso.

Ce ne sono di vari tipi e modelli, e ognuno è pensato per rispondere a esigenze specifiche. Non è solo una questione di schermatura, ma anche di utilizzo: perché il balcone o la finestra non siano off-limits e possano essere sfruttati al meglio delle proprie possibilità e dei propri desideri.

Tipi di zanzariera: quali sono e quando utilizzarli

Scegliere la zanzariera può sembrare un compito semplice, ma non lo è. Nel corso del tempo le tecniche di realizzazione e i materiali si sono affinati per garantire qualità in termini di durata e resistenza. Inoltre è importante che siano facili da usare, aprire e chiudere. Possono essere:

avvolgibili o a molla;

o a molla; magnetiche , con calamita;

, con calamita; plissettate o a soffietto.

Nessuno si vuole trovare a litigare con il telaio che si incastra da qualche parte con 40 °C all’ombra. Inoltre è importante che siano belle e discrete esteticamente, ma soprattutto funzionali. Poi, per essere sicuri che siano di qualità, si devono scegliere prodotti con la marcatura CE, realizzati con materiali adatti a resistere all’usura e alle intemperie come l’alluminio, il poliestere o il PVC. È utile anche che l’indice GTOT, che indica il grado di schermatura solare, sia inferiore a 0.35 punti.

Come scegliere la zanzariera migliore

Le zanzariere a rullo sono quelle più comuni per il loro rapporto qualità-prezzo. In genere rispettano delle misure standard, ma su richiesta possono essere realizzate anche su misura. Se vanno sulle porte, presentano una maniglia e hanno un’apertura orizzontale; se vanno sulle finestre, si muovono in verticale grazie a un cordino. Sono tenute in asse grazie a delle guide. La loro semplicità è fuor di dubbio, ma spesso non sono molto amate perché sono meno solide degli altri modelli e maggiormente soggette all’usura del tempo. Inoltre, non è raro che si inceppino.

Le zanzariere che si posizionano attraverso delle calamite sul telaio delle aperture che si vogliono schermare sono molto semplici da installare, ma vanno bene se si vuole proteggere una parte specifica della casa e per un periodo limitato. Non sono adatte se si devono aprire e chiudere con frequenza e per chi ha animali domestici. O, meglio, se servono a facilitare l’ingresso e l’uscita da casa sono l’ideale, se hanno la funzione di protezione dai pericoli esterni no: un cane o un gatto possono aprirle facilmente. In sostanza, è più facile che muovendole le zanzare riescano a entrare.

La zanzariera plissettata è molto resistente agli urti, alle intemperie, è facile da lavare ed è idrorepellente. Il telaio ha poche parti meccaniche che possono essere soggette a rottura e, a differenza del modello magnetico, è facile da riparare. Inoltre è poco ingombrante e, con il sistema a moduli, può coprire anche aperture molto estese. La chicca finale è che questo tipo può essere anche personalizzato. Infine, per non lasciare nulla al caso, ecco cosa attira le zanzare e come evitarle.