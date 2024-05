Bugatti Chiron Type 55 Super Sport Type 55 primo piano

Sur Mesure. Non potevano trovare nome più appropriato per identificare il programma Bugatti dedicato alla creazione di one-off. Alla pari di un sarto, che prende le misure dell’indossatore, il centro stile della Casa francese dà la facoltà di personalizzare il veicolo in relazione alle rispettive esigenze. In omaggio a un tributo degli anni Trenta quale la Type 55 Super Sport, i progettisti hanno definito una spettacolare Bugatti Type 55 Super Sport. In fede al modello originale, elegante, performante e innovativo nella livrea bicolore, la nuova vettura rivisita i medesimi principi in veste contemporanea.