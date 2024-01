L’airbag è uno dei sistemi di sicurezza più importanti in auto, come procedere in caso di avaria del sistema, quando la spia si accende

Fonte: 123RF Spia dell'airbag accesa: come comportarsi

Conosciamo tutti gli airbag, che fanno parte del gruppo dei sistemi e dispositivi di sicurezza che riducono l’impatto del conducente di una vettura e di eventuali passeggeri in caso di sinistro stradale. Ne sono dotate tutte le moderne vetture. Ma cosa succede in caso di avaria? Vediamo insieme come bisogna comportarsi nel caso in cui ci siano dei problemi al sistema degli airbag e si accenda la relativa spia sul cruscotto dell’auto. Niente panico.

Spia airbag accesa: cosa fare

Può capitare che, mentre ci troviamo alla guida della nostra auto, si accenda sul cruscotto la spia dell’airbag. Si tratta di un segnale (che può essere di colore rosso o giallo) che raffigura un omino e un pallone. In questo caso la luce vuole indicare al conducente che il dispositivo di sicurezza ha un problema di funzionamento, per questo motivo è bene far controllare il guasto e cercarne un rimedio, in genere si consiglia di portare l’auto presso un’officina specializzata.

In realtà, alla prima comparsa della spia accesa, è possibile anche eventualmente tentare di risolvere il problema con alcuni primi passaggi volti a risolvere autonomamente l’inconveniente. La prima verifica da fare è nel momento dell’accensione: quando il conducente gira la chiave nel cruscotto e mette in moto l’auto, dovrebbe verificare che la spia dell’airbag nel quadro si illumini insieme a tutte le altre presenti nel display. Solo girando la chiave, senza accendere la macchina, la spia dell’airbag dovrebbe rimanere accesa per circa sette secondi, per poi spegnersi immediatamente dopo.

Bisogna poi provare a girare subito la chiave nel quadro in posizione off quando si spegne la spia, e successivamente aspettare tre secondi, per poi andare a ripetete nuovamente l’operazione di accensione e spegnimento del quadro; è necessario farlo per tre volte e infine girare la chiave in posizione on per ripristinare la spia dell’airbag e mettere in moto l’auto. La spia dovrebbe restare accesa alcuni secondi e poi spegnersi del tutto. Nel caso in cui invece l’operazione non andasse a buon fine e la spia rimanesse invece accesa segnalando quindi un guasto, è assolutamente necessario chiedere il parere di un professionista: meccanico o elettrauto, o presso un’officina meccatronica, per evitare danni e problemi più gravi.

Come si risolve il problema

In genere è molto semplice: per risolvere il problema è necessario fare un reset della centralina, ma in questo caso evitate assolutamente il fai da te, si tratta di un intervento che deve svolgere un professionista. Non dimentichiamo infatti che gli airbag sono tra i sistemi di sicurezza più importanti in macchina ed è sempre meglio viaggiare avendo tutti i dispositivi in ordine, per evitare che non funzionino a dovere nel momento del bisogno.

Altro motivo per cui la spia che segnala l’avaria dell’airbag rimane accesa è il montaggio di sedili, volante o altre componenti non originali dell’auto. Quindi attenzione! Servono delle resistenze da 2.2 Ohm, bisogna tagliare i connettori femmina dei dispositivi originali e saldare ai due capi le resistenze, avvolgendole con del nastro isolante: è l’unico modo per evitare che la spia dell’airbag resti sempre accesa. Detto tra noi: per evitare questi inconvenienti, il consiglio è comprare parti di ricambio sempre originali.