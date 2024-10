La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: 123RF La spia "i" sul cruscotto delle Ford segnala la presenza di messaggi informativi

Questo simbolo “i” sul cruscotto delle ford è molto più di una semplice luce. È un sistema di comunicazione che fornisce informazioni sul funzionamento del veicolo. Indicazioni utili per la manutenzione, la sicurezza e il comfort di guida. Scopriamo il suo significato, e come interpretare i messaggi per sfruttare al meglio le potenzialità del display informativo.

Messaggi informativi

L’accensione della spia “i”, generalmente, segnala la presenza di un nuovo messaggio nel display informativo. Potrebbe trattarsi di allarmi critici, ma anche di comuni informazioni che possono migliorare la vostra esperienza di guida o la gestione della personalizzazione ford. Quali informazioni può fornire?

manutenzione : informa sulle scadenze dei tagliandi, sulla necessità di cambiare l’olio motore, i filtri (olio, aria, abitacolo);

: informa sulle scadenze dei tagliandi, sulla necessità di cambiare l’olio motore, i filtri (olio, aria, abitacolo); stato del veicolo : monitora costantemente parametri come il livello del carburante, la pressione degli pneumatici, lo stato della batteria, la presenza di liquido lavavetri o l’usura delle pastiglie dei freni;

: monitora costantemente parametri come il livello del carburante, la pressione degli pneumatici, lo stato della batteria, la presenza di liquido lavavetri o l’usura delle pastiglie dei freni; sistemi di assistenza alla guida : se la vettura è dotata di sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, la spia “i” informerà sul loro stato, se sono attivati o disattivati, e sul loro corretto funzionamento;

: se la vettura è dotata di sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, la spia “i” informerà sul loro stato, se sono attivati o disattivati, e sul loro corretto funzionamento; sicurezza : avvisa se le porte non sono chiuse correttamente, se le cinture di sicurezza non sono allacciate, se gli airbag sono disattivati o se ci sono problemi con i sistemi di sicurezza attiva (per esempio esp);

: avvisa se le porte non sono chiuse correttamente, se le cinture di sicurezza non sono allacciate, se gli airbag sono disattivati o se ci sono problemi con i sistemi di sicurezza attiva (per esempio esp); comfort : segnala eventuali malfunzionamenti del climatizzatore o del sistema di riscaldamento e avvisa in caso di rischio di formazione di ghiaccio sulla strada;

: segnala eventuali malfunzionamenti del climatizzatore o del sistema di riscaldamento e avvisa in caso di rischio di formazione di ghiaccio sulla strada; navigazione: se dotata di sistema di navigazione, la spia “i” può visualizzare informazioni sul percorso, indicazioni stradali, punti di interesse e informazioni sul traffico in tempo reale.

I messaggi visualizzati possono variare a seconda del modello, dell’allestimento e dell’anno di produzione dell’auto. Utile anche consultate il manuale del proprietario per disporre di una lista completa dei messaggi e il loro significato specifico per il modello di veicolo.

Display informativo o interfaccia utente

Posizionato al centro del cruscotto, è l’interfaccia principale per interagire con i messaggi e per accedere a una serie di funzioni e impostazioni del veicolo. Comandi principali:

frecce direzionali: permettono di navigare tra le diverse sezioni del menu, scorrere le opzioni disponibili e selezionare la voce desiderata;

tasto ok: conferma la selezione di una voce o l’esecuzione di un’azione;

tasto freccia sinistra: consente di tornare indietro nel menu, annullare un’operazione o uscire da una schermata;

tasti +/-: si utilizzano per regolare parametri come il volume dell’audio, la luminosità del display o altre impostazioni.

Personalizzazione: Il display informativo offre diverse opzioni di personalizzazione per adattarsi alle esigenze o preferenze:

lingua: è possibile scegliere la lingua del menu e dei messaggi tra quelle disponibili;

unità di misura: permette di selezionare il sistema metrico o imperiale per visualizzare le informazioni su distanza, consumo di carburante, velocità, ecc;

luminosità: la luminosità del display per una visibilità ottimale in diverse condizioni di luce ambientale;

temi e stili: alcuni modelli consentono di personalizzare l’aspetto grafico del display scegliendo tra diversi temi e stili.

Icone con associazione spia

La spia “i” è spesso accompagnata da icone che forniscono un’indicazione visiva immediata del tipo di messaggio. Questi simboli, riconoscibili, consentono di comprendere rapidamente il tipo di informazione senza dover leggere il testo completo del messaggio. Vediamo alcuni esempi di icone e il loro significato:

chiave inglese manutenzione programmata , come tagliando, cambio olio o filtri;

ruota con punto esclamativo: pressione pneumatici bassa o anomalia al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici;

porta aperta: una o più porte non sono chiuse correttamente;

volante con punto esclamativo: problema al servosterzo o al sistema di controllo della stabilità;

termometro: temperatura esterna bassa, con possibile rischio di formazione di ghiaccio;

triangolo con punto esclamativo: avviso generico e richiede di consultare il manuale del proprietario per maggiori informazioni;

batteria: batteria scaricabatteria scarica o problema al sistema di ricarica.

Possono esserci anche più icone contemporaneamente per fornire informazioni più specifiche del problema.

Spie di allarme, quali segnali non sottovalutare

È fondamentale saper distinguere la spia “i”, che fornisce informazioni, dalle spie di allarme, che segnalano problemi critici che richiedono attenzione immediata. Le spie di allarme sono generalmente di colore rosso e possono indicare indicare varie problematiche, vediamo quali sono le più importanti:

problemi al motore: pressione dell’olio insufficiente, surriscaldamento del motore, guasto al sistema di iniezione o di scarico;

problemi ai freni: basso livello del liquido dei freni, usura delle pastiglie dei freni, guasto al sistema abs;

problemi all’airbag: malfunzionamento del sistema di sicurezza airbag;

problemi alla batteria: mancata ricarica o batteria scarica;

problemi al sistema di raffreddamento: surriscaldamento del liquido di raffreddamento.

Come risolvere i problemi più comuni

Se un messaggio informativo persiste nonostante sia stata verificata la situazione e adottato le misure necessarie, potrebbe esserci un problema al sistema corrispondente. Ad esempio, un messaggio di “porta aperta” che continua a comparire potrebbe indicare un guasto al sensore della porta. In questi casi, è consigliabile rivolgersi a un’officina specialzzata per una diagnosi e la risoluzione del problema.