Le cause e i sintomi del motore che perde potenza all'avviamento e come risolvere questo fastidioso problema in totale autonomia

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: 123RF Il singhiozzo a freddo può compromettere le prestazioni del motore. Una corretta diagnosi e manutenzione sono fondamentali per risolvere il problema e garantire una guida sicura.

Il singhiozzo a freddo è un problema comune che può compromettere le prestazioni e la sicurezza del tuo veicolo, per questo motivo è fondamentale conoscere le cause, i sintomi e le soluzioni per ripristinare il corretto funzionamento del motore.

Cosa significa “singhiozzo a freddo”?

Il singhiozzo a freddo è un problema comune che si manifesta quando il motore non ha ancora raggiunto la sua temperatura ottimale di funzionamento. L’auto strattona e perde potenza in accelerazione o mentre stiamo percorrendo una strada a velocità costante. Ma come si riconosce?

I sintomi più comuni includono:

perdita di potenza e difficoltà di accelerazione: l’auto fatica a partire, stenta ad accelerare nei primi minuti di guida e non risponde prontamente alla pressione del pedale dell’acceleratore. Questo rende la guida poco fluida e a scatti, soprattutto a basse temperature quando la combustione non avviene in modo efficiente;

e difficoltà di accelerazione: l’auto fatica a partire, stenta ad accelerare nei primi minuti di guida e non risponde prontamente alla pressione del pedale dell’acceleratore. Questo rende la guida poco fluida e a scatti, soprattutto a basse temperature quando la combustione non avviene in modo efficiente; vibrazioni anomale e strattoni : il motore vibra in modo irregolare o sussulta durante l’accelerazione. questa irregolarità è dovuta a mancate accensioni o combustioni incomplete;

anomale : il motore vibra in modo irregolare o sussulta durante l’accelerazione. questa irregolarità è dovuta a mancate accensioni o combustioni incomplete; funzionamento irregolare: il motore sembra “borbottare” o girare in modo irregolare, ma il problema tende a scomparire quando il motore si scalda.

Le principali cause del motore che singhiozza a freddo

Il singhiozzo a freddo può avere diverse origini, tutte legate al corretto funzionamento del motore e dei suoi componenti. Ecco le cause più comuni:

centralina elettronica : questa è il “cervello” dell’auto e gestisce l’accensione, l’iniezione e altri parametri vitali. un malfunzionamento può compromettere l’intero processo di combustione, specialmente a freddo;

: questa è il “cervello” dell’auto e gestisce l’accensione, l’iniezione e altri parametri vitali. un malfunzionamento può compromettere l’intero processo di combustione, specialmente a freddo; iniettori sporchi o difettosi : gli iniettori spruzzano il carburante nei cilindri. se sono sporchi o danneggiati, la quantità di carburante iniettata potrebbe essere insufficiente o irregolare, causando singhiozzi e perdita di potenza;

: gli iniettori spruzzano il carburante nei cilindri. se sono sporchi o danneggiati, la quantità di carburante iniettata potrebbe essere insufficiente o irregolare, causando singhiozzi e perdita di potenza; sensori di temperatura : questi sensori misurano la temperatura del motore e inviano i dati alla centralina. se i sensori sono difettosi, la centralina potrebbe ricevere informazioni errate e preparare una miscela aria-carburante inadeguata per le condizioni reali;

: questi sensori misurano la temperatura del motore e inviano i dati alla centralina. se i sensori sono difettosi, la centralina potrebbe ricevere informazioni errate e preparare una miscela aria-carburante inadeguata per le condizioni reali; valvola egr : la valvola egr ricircola una parte dei gas di scarico nel motore per ridurre le emissioni inquinanti. se si intasa a causa dei depositi, può causare problemi di combustione e singhiozzi, soprattutto a freddo. questo problema è particolarmente comune nei motori diesel;

: la valvola egr ricircola una parte dei gas di scarico nel motore per ridurre le emissioni inquinanti. se si intasa a causa dei depositi, può causare problemi di combustione e singhiozzi, soprattutto a freddo. questo problema è particolarmente comune nei motori diesel; sistema accensione : nei motori a benzina, GPL e metano, le candele e la bobina sono responsabili dell’accensione della miscela aria-carburante. se sono usurate, la scintilla potrebbe essere debole o assente, causando mancate accensioni e singhiozzi;

: nei motori a benzina, GPL e metano, le candele e la bobina sono responsabili dell’accensione della miscela aria-carburante. se sono usurate, la scintilla potrebbe essere debole o assente, causando mancate accensioni e singhiozzi; candelette usurate : nei motori diesel, le candelette sono responsabili del preriscaldamento. se sono usurate, possono causare difficoltà di accensione e funzionamento irregolare a freddo;

: nei motori diesel, le candelette sono responsabili del preriscaldamento. se sono usurate, possono causare difficoltà di accensione e funzionamento irregolare a freddo; filtro del carburante intasato: un filtro sporco limita il flusso di carburante al motore, specialmente quando è richiesta una maggiore quantità di carburante, come durante l’avviamento a freddo;

intasato: un filtro sporco limita il flusso di carburante al motore, specialmente quando è richiesta una maggiore quantità di carburante, come durante l’avviamento a freddo; debimetro : il debimetro misura la quantità di aria che entra nel motore. se non funziona correttamente, la centralina potrebbe non essere in grado di calcolare la giusta miscela aria-carburante, causando problemi di combustione;

: il debimetro misura la quantità di aria che entra nel motore. se non funziona correttamente, la centralina potrebbe non essere in grado di calcolare la giusta miscela aria-carburante, causando problemi di combustione; sistema di aspirazione : il sistema di aspirazione è responsabile dell’introduzione dell’aria nel motore. Questo sistema comprende vari componenti come tubi e collettori. Se ci sono perdite o danni in questi componenti, l’aria può entrare nel motore senza passare attraverso il debimetro, causando una miscela aria-carburante troppo magra e singhiozzi;

: il sistema di aspirazione è responsabile dell’introduzione dell’aria nel motore. Questo sistema comprende vari componenti come tubi e collettori. Se ci sono perdite o danni in questi componenti, l’aria può entrare nel motore senza passare attraverso il debimetro, causando una miscela aria-carburante troppo magra e singhiozzi; regolatore di pressione difettoso: nei motori gpl e metano, un regolatore di pressione difettoso può causare un’alimentazione irregolare del gas, portando a singhiozzi e perdita di potenza.

Come diagnosticare il problema

Individuare la causa esatta è fondamentale per evitare sostituzioni inutili e costose. la diagnosi può essere un processo complesso, che richiede sia osservazione attenta che conoscenze tecniche. mentre alcuni controlli di base possono essere effettuati autonomamente, altri richiedono attrezzature specializzate e l’esperienza di un professionista.

Controlli fai da te:

controllo visivo : un’ispezione visiva del motore può rivelare componenti danneggiati o usurati, come cavi elettrici danneggiati, tubi flessibili crepati o perdite di liquidi. verifica anche lo stato delle candele, dei cavi delle candele e delle bobine di accensione;

: un’ispezione visiva del motore può rivelare componenti danneggiati o usurati, come cavi elettrici danneggiati, tubi flessibili crepati o perdite di liquidi. verifica anche lo stato delle candele, dei cavi delle candele e delle bobine di accensione; verifica del filtro carburante : un filtro del carburante intasato può limitare il flusso di carburante. controlla e sostituisci il filtro se necessario;

: un filtro del carburante intasato può limitare il flusso di carburante. controlla e sostituisci il filtro se necessario; ispezione della valvola EGR: nei motori diesel, una valvola EGR intasata può causare problemi di combustione. pulire o sostituire la valvola se necessario.

Controlli con attrezzature specifiche:

diagnosi elettronica : uno strumento diagnostico collegato alla centralina dell’auto può leggere eventuali codici di errore. Questi codici possono fornire indicazioni preziose sulla natura del problema;

: uno strumento diagnostico collegato alla centralina dell’auto può leggere eventuali codici di errore. Questi codici possono fornire indicazioni preziose sulla natura del problema; test di compressione : questo test misura la pressione all’interno dei cilindri del motore. Una bassa compressione può indicare problemi alle valvole, alle fasce elastiche o alla guarnizione della testata, è un test che richiede strumenti specifici e competenze tecniche;;

: questo test misura la pressione all’interno dei cilindri del motore. Una bassa compressione può indicare problemi alle valvole, alle fasce elastiche o alla guarnizione della testata, è un test che richiede strumenti specifici e competenze tecniche;; verifica dei sensori : i sensori di temperatura, pressione e flusso d’aria possono essere controllati con un multimetro o uno strumento diagnostico per verificare se funzionano correttamente. Sensori difettosi possono inviare dati errati alla centralina, causando una miscela aria-carburante inadeguata;

: i sensori di temperatura, pressione e flusso d’aria possono essere controllati con un multimetro o uno strumento diagnostico per verificare se funzionano correttamente. Sensori difettosi possono inviare dati errati alla centralina, causando una miscela aria-carburante inadeguata; analisi dei gas di scarico: un’analisi dei gas di scarico può rivelare anomalie nella combustione, come una miscela aria-carburante troppo ricca o troppo magra. Questo test può essere eseguito in una qualsiasi officina o centro revisione.

Soluzioni efficaci

Una volta individuata la causa, è necessario intervenire tempestivamente. Se un componente risulta danneggiato o usurato, la sostituzione è l’unica soluzione. Molte problematiche legate al singhiozzo a freddo possono essere risolte senza ricorrere alla sostituzione dei componenti, grazie a due tecniche efficaci:

pulizia con additivi specifici: prevede l’aggiunta di additivi chimici specifici direttamente nel serbatoio del carburante. Questi additivi sono formulati per eliminare incrostazioni e sporcizia di tutto il sistema iniezione, risolvendo problemi legati a iniettori, pompe, filtri, sensori di pressione.

specifici: prevede l’aggiunta di additivi chimici specifici direttamente nel serbatoio del carburante. Questi additivi sono formulati per eliminare incrostazioni e sporcizia di tutto il sistema iniezione, risolvendo problemi legati a iniettori, pompe, filtri, sensori di pressione. pulizia a idrogeno: questa tecnica innovativa prevede l’utilizzo di un macchinario che produce gas idrogeno, introdotto nel sistema di aspirazione. Con le sue proprietà, è in grado di rimuovere efficacemente i depositi di carbonio che si accumulano su molti componenti come: valvole egr, condotti di aspirazione, camere di combustione, linea di scarico.

Conclusione

Il singhiozzo a freddo è un problema che richiede un intervento tempestivo. una manutenzione regolare e preventiva, seguendo le raccomandazioni del costruttore, fondamentale per prevenire questo e altri problemi del motore. Alcuni controlli di base possono essere effettuati autonomamente, per diagnosi complesse o interventi specializzati è sempre consigliabile rivolgersi a un tecnico qualificato.