Bloccasterzo inceppato? ecco le possibilile cause, e come ripartire senza il bisogno di un professionista

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: istock Inserimento della chiave nel blocchetto di accensione, un'azione che può innescare il bloccasterzo se non eseguita correttamente

L’esperienza di ritrovarsi con il volante bloccato può essere un inconveniente frustrante e inaspettato che impedisce l’utilizzo dell’auto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il problema è risolvibile con pochi semplici passaggi e una corretta manutenzione preventiva.

Il Bloccasterzo: un sistema di sicurezza antifurto essenziale

Il blocco del volante, più comunemente noto come “bloccasterzo“, è un dispositivo di sicurezza anti-furto integrato in quasi tutte le auto moderne, indipendentemente dal fatto che utilizzino una chiave tradizionale o un sistema keyless. La sua funzione principale è quella di proteggere il veicolo dai furti, rendendolo praticamente inguidabile in assenza della chiave corretta o dell’autorizzazione del sistema keyless. Il bloccasterzo agisce bloccando il piantone dello sterzo, l’asse che collega il volante alle ruote anteriori, impedendo così la rotazione del volante. Ecco i due sistemi a confronto:

sistema tradizionale: nelle auto con chiave tradizionale, il bloccasterzo si attiva automaticamente quando la chiave viene estratta dal blocchetto d’accensione. Un perno metallico scatta in posizione, bloccando il piantone dello sterzo e rendendo impossibile ruotare il volante;

sistema keyless: nelle auto dotate di sistema keyless, il bloccasterzo si attiva quando la chiave elettronica non viene più rilevata all’interno dell’abitacolo o nelle immediate vicinanze. Un segnale viene inviato al sistema di sicurezza dell’auto, che attiva il bloccasterzo elettronicamente.

Cause del blocco del volante: oltre al normale funzionamento del bloccasterzo

Il bloccasterzo, pur essendo un alleato nella protezione della tua auto, non è l’unico responsabile di un volante bloccato. Diverse altre situazioni possono innescare questo inconveniente, alcune facilmente risolvibili, altre che richiedono l’intervento di un esperto.

Sistema tradizionale:

usura della chiave: se consumata o danneggiata può compromettere l’allineamento dei denti con il blocchetto d’accensione, impedendo il corretto rilascio del bloccasterzo. Immagina di provare ad aprire una serratura con una chiave rovinata, la chiave entra, ma non riesce a girare;

sporcizia nel blocchetto d’accensione: l’accumulo di polvere, sporco o detriti nel blocchetto d’accensione può ostacolare il movimento della chiave e il corretto funzionamento del perno di bloccaggio dello sterzo. È come se un granello di sabbia si incastrasse negli ingranaggi di un orologio, bloccandone il meccanismo;

errore umano: a volte, il volante può bloccarsi semplicemente perché la chiave non è stata girata completamente in posizione di “off” prima di essere estratta. È un errore comune, soprattutto quando si è di fretta o distratti.

Sistema keyless:

batteria scarica: se troppo debole potrebbe non fornire abbastanza energia per sbloccare il bloccasterzo. In questo caso, il problema non riguarda direttamente il bloccasterzo, ma l’alimentazione necessaria al suo funzionamento;

cavo della batteria allentato o corroso: questo può interrompere il flusso di energia necessario al corretto funzionamento del sistema. È come avere un filo elettrico danneggiato che impedisce l’accensione di una lampadina, la corrente non arriva, e il meccanismo non si attiva;

fusibile bruciato: il circuito elettrico è protetto da un fusibile. Se questo si brucia a causa di un sovraccarico o di un cortocircuito, il meccanismo non riceverà l’energia necessaria per sbloccarsi. È come se un interruttore si spegnesse, interrompendo il flusso di corrente e lasciando il sistema inattivo.

In alcuni casi, il blocco del volante può essere causato dal piantone dello sterzo, al bloccasterzo stesso o ad altri componenti del sistema meccanico. Questi problemi possono includere l’usura di ingranaggi, la rottura di componenti, il malfunzionamento di sensori o della parte elettrica. In questi casi, è fondamentale rivolgersi a un meccanico esperto per una diagnosi accurata e una riparazione professionale.

Come sbloccare il volante per entrambi i sistemi

Sbloccare il volante bloccato può sembrare un’impresa ardua, ma seguendo questi semplici passaggi, potrai risolvere il problema in pochi minuti, sia che la tua auto utilizzi un sistema tradizionale con chiave fisica o un sistema keyless più moderno.

Sistema tradizionale:

inserisci la chiave nel blocchetto d’accensione, assicurati che la chiave sia inserita completamente e correttamente, senza forzarla; gira delicatamente la chiave applicando una leggera e costante pressione mentre la ruoti verso la posizione di avviamento; muovi delicatamente il volante a destra e a sinistra, seguendo il movimento della chiave.

Sistema keyless:

assicurati che la chiave sia all’interno dell’abitacolo, il sistema funziona rilevando la presenza della chiave elettronica all’interno dell’auto, in alcuni casi è necessario inserirla nell’apposito scomparto; premi il pulsante di avvio/arresto, mentre premi il pulsante di avvio/arresto, premi il pedale del freno o della frizione a seconda del tipo di auto; contemporaneamente alla pressione del pulsante di avvio/arresto, muovi il volante delicatamente a destra e a sinistra.

Se il volante non si sblocca dopo ripetuti tentativi, è fondamentale evitare di forzare la chiave o il volante, poiché potresti danneggiare il sistema di accensione o il bloccasterzo. In questi casi, è consigliabile rivolgersi a un meccanico qualificato per una diagnosi accurata e una soluzione professionale.

Se il volante rimane bloccato: soluzioni avanzate

Se i tentativi iniziali non hanno avuto successo, non disperare! Prima di ricorrere all’assistenza di un professionista, puoi provare alcune soluzioni che potrebbero risolvere il problema in autonomia:

lubrificante per blocchetto d’accensione: spruzzare un po’ di prodotto specifico per contatti elettrici nel blocchetto potrebbe aiutare a sciogliere eventuali residui o sporco che ostacolano il movimento della chiave e del perno di bloccaggio;

colpetto sul volante: un leggero battito, accompagnato dalla rotazione della chiave o dalla pressione del pulsante di avvio, può talvolta sbloccare il meccanismo inceppato;

chiave di scorta: se disponibile, prova a utilizzare la seconda chiave. Potrebbe essere meno usurata o presentare una scheda elettronica più efficiente, risolvendo eventuali problemi di comunicazione con il sistema;

applicare un avviatore di emergenza o una seconda batteria: se sospetti che il problema sia causato da una batteria scarica, collega una fonte di energia tramite i cavi o appositi morsetti. Questo fornirà la corrente necessaria per sbloccare lo sterzo.

Se nessuna di queste soluzioni funziona, è consigliabile contattare un meccanico qualificato per una diagnosi accurata e una riparazione professionale.

Evitare il blocco del volante, ecco alcuni consigli utili

La prevenzione è sempre la migliore strategia per evitare inconvenienti e garantire una guida sicura e senza intoppi. Seguendo questi semplici consigli di manutenzione, potrai ridurre significativamente il rischio di ritrovarti con il volante bloccato: