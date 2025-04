Elon Musk sarebbe in procinto di lasciare il suo incarico diretto nel governo di Trump. Un passo indietro per salvare le sue aziende, come Tesla, che sono nella bufera

Fonte: Getty Images Elon Musk sarebbe pronto a defilarsi dal suo incarico diretto nell'amministrazione di Donald Trump

L’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe confidato al suo stretto entourage che Elon Musk, figura responsabile del controverso incarico denominato “Doge“, starebbe valutando di lasciare il suo ruolo governativo per dedicarsi nuovamente a tempo pieno alle sue numerose aziende, tra cui spicca Tesla. Questa indiscrezione giunge in un momento di crescente fermento politico, con un aumento delle proteste, talvolta anche accese – come abbiamo visto persino in Italia fra Milano e Roma -, nei confronti della Casa automobilistica guidata da Musk. Le ragioni di queste contestazioni sembrerebbero legate al suo sempre più marcato – e spesso polarizzante – coinvolgimento nella sfera politica.

Futuro ruolo da consigliere

Fonti vicine al presidente Trump avrebbero rivelato un suo generale compiacimento per l’operato di Elon Musk e del dipartimento incaricato dell’efficientamento governativo. Tuttavia, sempre secondo queste indiscrezioni, Trump e Musk avrebbero congiuntamente convenuto che per l’imprenditore sudafricano fosse giunto il momento di allontanarsi dall’impegno politico diretto, pur mantenendo un ruolo di consigliere personale del presidente. Questa notizia ha iniziato a circolare poche ore prima della nomina della democratica Susan Crawford alla Corte Suprema del Wisconsin. È importante sottolineare che Musk si era attivamente impegnato nei giorni precedenti contro la candidatura di Crawford, organizzando comizi e investendo ingenti somme di denaro – milioni di dollari – a sostegno del candidato repubblicano. Questo episodio evidenzia l’intensità del coinvolgimento politico di Musk e la potenziale influenza delle sue azioni.

La diffusione della notizia di un imminente passo indietro di Elon Musk ha rapidamente fatto il giro del mondo. Tuttavia, la Casa Bianca è intervenuta prontamente per fornire una sorta di smentita ufficiale. La portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato: “Musk e il presidente hanno entrambi dichiarato pubblicamente che Elon lascerà il servizio pubblico quale dipendente governativo speciale una volta completato il suo incredibile lavoro al Doge“. Questa dichiarazione sembrerebbe confermare l’intenzione di Musk di lasciare l’incarico, ma al contempo non specifica un orizzonte temporale preciso per questo evento. La vaghezza del tempo lascia quindi spazio a interpretazioni e speculazioni sul futuro ruolo del proprietario di “X” nell’amministrazione.

Un passaggio per salvare l’azienda

L’ipotesi di un allontanamento di Elon Musk dalla sua posizione governativa solleva diverse questioni di rilevanza sia politica che economica. Il suo incarico governativo sembra essere stato caratterizzato da un significativo impegno, sfociato anche in prese di posizione nette e in un’attiva partecipazione alle dinamiche elettorali, come dimostra il caso della Corte Suprema del Wisconsin. Inoltre, le proteste contro Tesla, legate al suo coinvolgimento accanto al presidente Trump, suggeriscono una potenziale ripercussione delle sue attività politiche sull’immagine e, potenzialmente, sulle performance dell’azienda.

Il passaggio da un ruolo operativo diretto a quello di consigliere personale indicherebbe un cambiamento nella modalità del suo coinvolgimento, pur mantenendo un canale di comunicazione privilegiato con il presidente. Resta da vedere quali saranno le implicazioni concrete di questo potenziale cambiamento sia per le politiche governative che per le aziende di Elon Musk. La tempistica indicata dalla Casa Bianca, legata al completamento del suo lavoro come “Doge“, introduce un elemento di incertezza che continuerà a tenere alta l’attenzione degli osservatori politici ed economici. La figura di Elon Musk, con la sua forte influenza nel settore tecnologico e il suo crescente peso politico, rimane un elemento chiave nello scenario attuale.