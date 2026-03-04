Il futuro di Telsa potrebbe essere sulla Luna, almeno stando alle ultime parole di Musk: ecco cosa ha dichiarato durante un'intervista

Elon Musk, già prima di diventare un protagonista della politica americana, è sempre stato noto per le sue dichiarazioni sopra le righe, su tanti argomenti, spesso non connessi direttamente con la sua attività di imprenditore e le sue aziende, Tesla in primis.

In alcuni casi, Musk ha rilasciato interviste o dichiarazioni pubbliche in cui ha anticipato l’avvio di progetti mai partiti o il lancio di prodotti che sono poi stati rimandati più volte, come la guida autonoma per le Tesla o la partenza di una missione verso Marte.

Ad arricchire il lungo elenco di dichiarazioni “eccentriche” di Musk arriva in queste ore una nuova intervista in cui l’imprenditore anticipa il futuro di Tesla e quali potrebbero essere gli obiettivi su cui puntare per i prossimi anni.

Questa volta, però, il numero uno di Tesla potrebbe aver esagerato. Nel futuro dell’azienda, infatti, ci potrebbero essere delle fabbriche sulla Luna che potrebbero entrare in attività in un futuro non troppo lontano.

Un progetto fantascientifico

Di recente, Musk ha spostato la sua attenzione sulla Luna che viene vista come un passaggio intermedio per arrivare a Marte. L’imprenditore, però, non aveva mai creato un collegamento tra il nostro satellite e la sua azienda.

In un’intervista con André Thierig , direttore dello stabilimento Tesla Gigafactory di Berlino, Musk, che punta a ottenere il più grande stipendio della storia, ha condiviso le sue previsioni per il futuro della casa automobilistica anticipando un progetto che sembra quasi fantascienza.

Secondo Musk: “Tra 20 anni, direi che Tesla avrà fabbriche sulla Luna” anche se non è chiaro in che modo l’azienda potrà realizzarle (in un periodo sostanzialmente breve) e come potrà sfruttarle. La dichiarazione in questione va considerata come una delle tante uscite sopra le righe del numero uno di Tesla.

Nello stesso tempo, però, bisogna ricordare che qualche settimana fa, come riportato da Reuters, lo stesso Musk ha dichiarato che SpaceX ha spostato la sua attenzione sulla costruzione di una “città autosufficiente” sulla Luna, un progetto che potrebbe essere realizzato in meno di 10 anni.

La frase sulle fabbriche Tesla sulla Luna va, quindi, considerata tenendo conto dell’interesse di SpaceX e di un possibile cambio di strategia per il prossimo futuro. La realizzazione di fabbriche Tesla sulla Luna, in questo momento, è quasi fantascienza.

Musk, che ha anticipato l’approvazione della guida autonoma in Europa, è imprevedibile ed è abituato a sorprendere, non solo con dichiarazioni ma anche con fatti, annunci a sorpresa e nuovi progetti potenzialmente rivoluzionari. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse.

Un invito agli investitori

Nel corso dell’intervista, Musk ha toccato anche argomenti più concreti e, soprattutto, ha rivolto un invito agli investitori. Secondo il numero uno di Tesla, infatti, gli investitori dovrebbero “tenere le azioni” in quanto in futuro potrebbero valere ancora di più. L’azienda non ha intenzione di fermarsi e punta a ritagliarsi uno spazio sempre più da protagonista sul mercato con nuovi progetti. Il futuro di Tesla è stato definito come “brillante”. Anche in questo caso, bisognerà attendere, però, la prova dei fatti.