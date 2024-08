Fonte: 123RF I motivi della guida a sinistra nel Regno Unito

Sono innumerevoli le Nazioni dove per le legge si conducono i mezzi al contrario. Dall’Europa all’Africa, passando per l’Asia sino all’Oceania, la guida a sinistra è piuttosto comune. E’ usata nel Regno Unito e nelle sue colonie, sebbene facciano eccezione Gibilterra e il Territorio Britannico dell’Oceano Indiano. Per quanto possa apparire strano, realtà super popolose come Indonesia, India e Pakistan sono abituate a guidare a sinistra. Per molti anni persino in diverse province nostrane era stato stabilito che il senso di marcia fosse al contrario. Città come Roma e Milano, prima che le automobili diventassero popolari, avevano preferito scegliere l’impostazione a sinistra. Nel 1926 venne deciso che sul Belpaese vi fosse un unico senso di marcia a destra.

Come nasce la consuetudine britannica della guida a sinistra

Per noi italiani è un vero problema quando ci troviamo a guidare automobili con il volante a destra. Non è facile in un baleno ritrovarsi in una impostazione contraria. Sarebbe stata una brillante idea, al fine di evitate incidenti, creare un una metodologia di guida universale. Ci si potrebbe chiedere, quale dei due sensi di marcia, avrebbe dovuto prevalere, tuttavia la bizzarra abitudine del Regno Unito e di altri Paesi del Commonwealth ha radici molto profonde. Prima dell’invenzione dell’automobile, le persone si spostavano in sella ai cavalli. Il mondo era un posto ben più ostile di quello attuale. C’erano malintenzionati ad ogni angolo di strada e i cavalieri erano costretti a tenere la sinistra per avere la possibilità di difendersi in caso di attacchi.

La spada, infatti, veniva usata con la destra e ci si muoveva sul cavallo nella direzione opposta per evitare di essere sorpresi dagli aggressori. Con la diffusione delle carrozze si crearono delle distinzioni. Solo gli aristocratici avevano il diritto di guidare a sinistra, mentre tutti gli altri dovevano mantenere il lato destro della strada. Ci pensò Napoleone Bonaparte ad abolire queste distinzioni, imponendo per tutti il senso di marcia a destra in Francia. Tutti i cittadini sarebbero stati uguali davanti alla legge e tale principio doveva valere anche in strada. Il Regno Unito e i Paesi che contrastarono l’armata transalpina lasciarono la guida a sinistra.

I consigli utili per guidare nel senso opposto

Il Regno Unito e gli altri Paesi del Commonwealth decisero di lasciare il criterio a sinistra, mentre la maggior parte delle Nazioni in Europa optò per la guida a destra. In UK è diventato un motivo di vanto questa differenziazione. Un fascino “out of the box”, fuori dagli schemi in linea con il tradizionalismo storico della cultura anglosassone. Se vi trovaste per la prima volta a bordo di un’auto noleggiata con il volante a destra vi consigliamo di sceglierla automatica. Non dovrete concentrarvi nell’imparare a cambiare le marce con la mano sinistra. Prima di mettervi in viaggio sarebbe preferibile testare la guida su strade deserte o poco trafficate. Sarà importante per non avere patemi nelle rotonde, in senso orario, e negli incroci opposti rispetto a quelli a cui siete abituati alle nostre latitudini.