Una Maserati GranCabrio Folgore ha attraversato la Tangenziale di Napoli per tre chilometri in guida autonoma. Un nuovo traguardo per la mobilità italiana

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati GranCabrio Folgore: buono il test per la guida autonoma a Napoli

Il mondo delle auto a guida autonoma ha compiuto un’impresa tutta nuova, che ha avuto luogo nel cuore di una delle arterie stradali più trafficate e simboliche d’Italia: la Tangenziale di Napoli. Su un tratto di tre chilometri compreso tra le uscite di Vomero e Fuorigrotta, una Maserati GranCabrio Folgore ha dimostrato di poter viaggiare in modalità completamente autonoma, senza alcun intervento del conducente e in condizioni di traffico reale.

Un test significativo

Questo test rivoluzionario è stato il frutto della collaborazione sinergica tra l’Osservatorio Smart Road del MIT, Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale Campania, il Politecnico di Milano e un qualificato team di partner tecnici. L’obiettivo primario era quello di valutare le capacità di un veicolo a guida autonoma in un contesto notoriamente complesso e sfidante come quello della Tangenziale di Napoli, spesso al centro delle cronache per il suo traffico intenso e la sua percepita pericolosità.

Durante la sperimentazione, la Maserati GranCabrio Folgore, gioiello dell’ingegneria automobilistica italiana, non è stata lasciata completamente sola. Alcuni veicoli appartenenti alla flotta di Tangenziale di Napoli Spa, equipaggiati con l’innovativo sistema Car2x, hanno affiancato la Maserati, permettendo una comunicazione diretta con l’infrastruttura autostradale. È importante sottolineare che, in conformità con i rigorosi protocolli di sicurezza, un pilota esperto era sempre presente a bordo, pronto a riprendere il controllo del veicolo in caso di necessità. Tuttavia, è stata l’intelligenza artificiale e la tecnologia avanzata a bordo della Maserati a svolgere la parte più significativa del lavoro.

Buona la prima

Il successo di questo test assume un valore ancora maggiore considerando il contesto in cui si è svolto. La Tangenziale di Napoli, con i suoi flussi di traffico spesso imprevedibili e intensi, rappresenta una vera e propria sfida per qualsiasi sistema di guida, sia umano che autonomo. Dimostrare che un’auto senza pilota attivo è in grado di navigare in questo ambiente complesso apre prospettive future entusiasmanti per la mobilità.

Ma l’occasione di questo test non si è limitata alla sola dimostrazione di guida autonoma. L’evento ha segnato anche il debutto sul campo della nuova funzione Dynamic Speed Limit. Questa innovativa tecnologia è stata sviluppata congiuntamente da Movyon, la società tecnologica del gruppo ASPI, e dall’Università di Napoli Federico II. Lo scopo principale di Dynamic Speed Limit è quello di introdurre una gestione più flessibile ed efficiente dei flussi di traffico attraverso l’implementazione di limiti di velocità adattivi.

A differenza dei limiti di velocità tradizionali, che rimangono fissi, il sistema Dynamic Speed Limit è in grado di modificare i limiti in tempo reale, in base alle condizioni del traffico rilevate dal centro di controllo. Queste informazioni vengono poi trasmesse ai veicoli connessi tramite una rete di antenne distribuite lungo l’infrastruttura stradale. Questo approccio dinamico promette di ottimizzare la fluidità del traffico, ridurre la formazione di code e, potenzialmente, migliorare la sicurezza stradale.

Alla caccia del bollino di strada “smart”

Questo test in condizioni reali rappresenta un passo fondamentale nel percorso verso l’ottenimento della qualificazione di Smart Road in Italia: sarebbe la prima. Il riconoscimento, previsto dal Decreto Ministeriale 70/2018, attesta la piena conformità di un’infrastruttura stradale alle direttive sulla digitalizzazione. L’esperimento sulla Tangenziale di Napoli dimostra concretamente come le tecnologie di guida autonoma e di gestione intelligente del traffico possano integrarsi per creare strade più sicure, efficienti e connesse. La Maserati GranCabrio Folgore, guidando autonomamente nel cuore di Napoli, ha non solo compiuto un’impresa tecnologica, ma ha anche tracciato una rotta verso il futuro della mobilità in Italia.