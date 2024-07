Nonostante il Telepass sia progettato per semplificare il transito ai caselli, possono sorgere problemi tecnici occasionali come la sbarra che non si alza

Il sistema Telepass è stato introdotto per semplificare il transito ai caselli autostradali, riducendo code e velocizzando il pagamento del pedaggio. Da circa 30 anni, questo dispositivo ha migliorato l’esperienza di guida per milioni di automobilisti permettendo un passaggio fluido e rapido.

In realtà, anche con l’evoluzione del sistema e l’introduzione di nuovi operatori come UnipolMove e MooneyGo, possono verificarsi inconvenienti. Uno dei problemi più pericolosi il blocco della sbarra del casello al passaggio del veicolo. Questo problema può causare un ingorgo non solo per il conducente del veicolo bloccato, ma anche per tutte le auto in fila. Le cause possono variare da un malfunzionamento del sensore del Telepass a un problema tecnico nella sbarra stessa. Anche se meno frequente, la sbarra che si chiude velocemente può danneggiare il veicolo e creare situazioni pericolose. La ragione può essere ricondotta a un errore nel sistema di controllo della sbarra o una malfunzione meccanica.

Pedaggio Telepass, cosa accade al passaggio dell’auto

Quando un veicolo dotato di Telepass, UnipolMove o MooneyGo attraversa la corsia dedicata al casello, il sistema si basa su un processo automatizzato. Un impianto ottico posizionato al casello rileva il veicolo. Questo impianto invia un segnale al dispositivo di bordo, che ritrasmette un codice identificativo univoco. La centralina a terra riceve il codice identificativo e verifica l’abbonamento. Se tutto è in ordine, il sistema dà il comando per sollevare la sbarra, permettendo al veicolo di passare. Questo processo di rilevamento e apertura della sbarra avviene in una frazione di secondo. Per garantire una transizione senza problemi, il conducente deve mantenere una distanza di sicurezza e rallentare a una velocità massima di 30 km/h.

Nonostante il sistema sia progettato per essere altamente affidabile, possono verificarsi problemi che impediscono alla sbarra di alzarsi.

Quando la sbarra del Telepass si può bloccare

Sebbene il sistema Telepass sia progettato per essere affidabile, possono verificarsi problematiche al passaggio dell’auto alla sbarra del casello autostradale. Se il dispositivo a bordo ha problemi, come batterie scariche o danni, potrebbe infatti non trasmettere correttamente il codice al casello. Altre volte il problema può derivare dalla centralina del casello o dall’impianto ottico, che potrebbe non funzionare come previsto.

Interferenze ambientali o malfunzionamenti nei sensori possono bloccare il corretto scambio di informazioni tra il veicolo e il casello. Anche se meno frequenti, i guasti meccanici alla sbarra stessa possono impedire il suo movimento. Un abbonamento non aggiornato o scaduto può quindi impedire il riconoscimento del veicolo e il sollevamento della sbarra.

Telepass e sbarra che non si alza: come risolvere il problema al casello

Se l’automobilista si trova di fronte a una sbarra che non si alza al casello autostradale nonostante la presenza del Telepass deve innanzitutto seguire alcuni comportamenti di base. In prima battuta fermare la propria auto in modo sicuro. Se il guidatore ha mantenuto la distanza di sicurezza e rispettato i limiti di velocità, una brusca frenata non dovrebbe comportare rischi o comunque dovrebbe ridurli. Non tentare mai di fare retromarcia. Questo comportamento è estremamente pericoloso e vietato. L’articolo 176 del Codice della Strada prevede una multa tra 430 e 1.731 euro e una decurtazione di 10 punti dalla patente per chi commette questa infrazione.

Dopodiché non immettersi nella via di fuga laterale. Questa è destinata solo a situazioni di emergenza e l’uso improprio potrebbe causare ulteriori problemi. Ricordarsi piuttosto di premerei il pulsante rosso sulla colonnina di assistenza presente al casello. In questo modo si entra in contatto con un operatore che può aiutarti a risolvere il problema. Se il problema è legato a un malfunzionamento del sistema di rilevamento del casello, l’operatore apre la sbarra da remoto. Se il problema è legato al Telepass, l’operatore legge la targa e addebita il pedaggio consentendo il transito.

Come comportarsi se la sbarra al varco colpisce l’auto

Cosa fare invece quando la sbarra si chiude prima del previsto e finisce per colpire l’auto? Se non si solleva correttamente e rischia di colpire il veicolo, fermarsi immediatamente in sicurezza. Se, come abbiamo spiegato, è stata mantenuta la distanza di sicurezza e rallentato come richiesto, la frenata improvvisa non dovrebbe comportare rischi eccessivi. È vietato e pericoloso tentare di fare retromarcia in questi casi. Il Codice della Strada prevede sanzioni severe per questa manovra, tra cui una multa tra 430 e 1.731 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Utilizzare quindi il pulsante di emergenza sulla colonnina accanto al casello. Un operatore dell’assistenza è in grado di intervenire e risolvere il problema. L’operatore può aprire la sbarra da remoto o fornire indicazioni specifiche su come procedere. Se il veicolo è stato danneggiato bisogna documentare i danni. Significa scattare foto della sbarra e del veicolo danneggiato e annotare il numero del casello e l’orario dell’incidente.

Chi paga i danni

La responsabilità per i danni causati da una sbarra che si chiude prima del previsto e colpisce l’auto è regolata dalla giurisprudenza e dalle normative relative ai servizi autostradali. Secondo l’ordinanza 15394 del 2016 della Corte di Cassazione, se un automobilista subisce danni a causa di una sbarra che non si solleva correttamente, il gestore dell’autostrada può essere ritenuto responsabile. In questo caso deve risarcire i danni all’automobilista se quest’ultimo dimostra di essere abbonato al servizio Telepass o a un operatore equivalente e di avere diritto di transito nella corsia riservata.

Per ottenere il risarcimento bisogna fornire prove del proprio abbonamento al servizio Telepass o ad altri operatori autorizzati, oltre alla documentazione che dimostri il danno subito e l’eventuale malfunzionamento del sistema di sbarra. Se il conducente ha urtato la sbarra per comportamento imprudente, come eccesso di velocità o distrazione, la responsabilità ricade sul conducente stesso. In questi casi, il conducente potrebbe essere tenuto a risarcire il gestore dell’autostrada per i danni all’infrastruttura.

In alcuni casi l’assicurazione dell’auto può aiutare a coprire i costi dei danni mentre il risarcimento diretto dall’operatore autostradale potrebbe essere richiesto per recuperare l’importo dalla compagnia assicurativa.

La prevenzione per evitare problemi con il Telepass al varco autostradale

Per ridurre la possibilità di problemi con il Telepass al casello autostradale, assicurarsi che il dispositivo sia sempre in buone condizioni. Pulirlo regolarmente e verificare il livello delle batterie. Non dimenticare di controllare e rinnovare l’abbonamento Telepass in tempo per evitare interruzioni nel servizio. E familiarizzare con le procedure e le regole del casello per essere pronti a reagire in caso di malfunzionamenti.