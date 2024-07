Fonte: 123RF Evitare di posizionare il dispositivo in mano, nel cruscotto, sulla parte inferiore del parabrezza o vicino alle bocchette dell'aria

Il Telepass è un dispositivo ampiamente utilizzato in Italia, nato inizialmente per semplificare il pagamento dei pedaggi autostradali. Oggi è diventato un sistema versatile che consente anche il pagamento dell’Area C a Milano, dei parcheggi e di altri servizi. La sua comodità va ricerca nella possibilità di evitare le code ai caselli autostradali, grazie a corsie dedicate con strisce gialle dove il pagamento avviene automaticamente.

Il dispositivo, fisicamente una piccola scatola da collocare in auto, comunica direttamente con i caselli autostradali. Quando il veicolo con Telepass passa attraverso la corsia apposita, un impianto ottico riconosce il dispositivo e invia un segnale al trasponder del Telepass. Questo segnale fa alzare la sbarra del casello e registra il passaggio del veicolo, addebitando automaticamente il pedaggio sul conto corrente associato al Telepass.

Dove bisogna posizionare il Telepass in auto

La posizione consigliata del Telepass in auto è sul retro dello specchietto retrovisore centrale, precisamente nell’area dei puntini neri caratteristici sul parabrezza. Questa collocazione è stata studiata per garantire la massima esposizione dei sensori del Telepass al sistema del casello autostradale, assicurando una trasmissione senza interferenze.

La scelta di questa posizione non è casuale. Le case automobilistiche progettano i veicoli con uno spazio apposito per il Telepass vicino allo specchietto retrovisore, proprio per facilitare l’installazione e ottimizzare il funzionamento del dispositivo. Mantenere il Telepass in questa posizione aiuta a evitare malfunzionamenti e assicura che il segnale venga captato correttamente dai sensori del casello.

Per facilitare l’installazione e garantire che il dispositivo rimanga saldo al suo posto, è possibile utilizzare clip adesive di supporto. Questi accessori sono facilmente reperibili e permettono di fissare il Telepass senza il rischio che si sposti o cada durante la guida.

È importante non posizionare il Telepass vicino ad altri dispositivi simili. La presenza di più Telepass nello stesso veicolo può causare interferenze, impedendo al sistema di rilevare correttamente il segnale e quindi di alzare la sbarra al casello

Cosa fare se il parabrezza è schermato

Se la vettura è dotata di un parabrezza schermato appositamente per il Telepass bisogna seguire le indicazioni del produttore per il posizionamento del dispositivo. Collocare il Telepass nell’area designata garantisce il corretto funzionamento. Queste aree sono progettate per assicurare che il segnale del dispositivo sia rilevato senza interferenze.

Per fissare il Telepass sono forniti adesivi specifici. Permettono di installare il dispositivo in modo stabile e sicuro sul parabrezza, prevenendo spostamenti che potrebbero compromettere la funzionalità del Telepass. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’orientamento della scritta Telepass non influisce sul funzionamento del dispositivo. L’importante è che il dispositivo sia posizionato correttamente nell’area designata del parabrezza per assicurare la massima efficacia del segnale.

Gli errori da evitare sul posizionamento del Telepass

Tenere il Telepass in mano durante il passaggio al casello può causare problemi di rilevamento del segnale. Il dispositivo deve essere fissato stabilmente per garantire che il segnale sia captato correttamente dai sensori del casello. Allo stesso tempo, posizionare il Telepass nel cruscotto può schermare il segnale, impedendo al dispositivo di comunicare efficacemente con i sensori del casello. Questa posizione non è adatta per il corretto funzionamento del Telepass.

Collocare il Telepass nella parte inferiore del parabrezza può interferire con il segnale a causa di angoli non ideali e possibili ostacoli. Bisogna piuttosto collocarlo più in alto per garantire una chiara linea di vista. Le bocchette dell’aria possono creare interferenze con il segnale del Telepass, oltre a non offrire una posizione stabile. Il flusso d’aria può anche danneggiare il dispositivo nel lungo termine.

Dove collocare il Telepass sulla moto

La corretta collocazione del dispositivo sulla moto garantisce un funzionamento ottimale e una rilevazione precisa del segnale. Posizionare il Telepass sotto il cupolino è una delle soluzioni più comuni. Il cupolino offre protezione al dispositivo e consente una buona rilevazione del segnale. Meglio utilizzare velcro o supporti adesivi resistenti per fissare il Telepass saldamente, evitando che si sposti durante la guida.

Un’altra posizione adatta è sul manubrio, vicino al centro, dove può essere fissato con supporti specifici. Assicurarsi che il Telepass non interferisca con i comandi della moto e che sia saldamente ancorato. Se si preferisce una soluzione più versatile è possibile collocare il Telepass all’interno di una borsa serbatoio con finestra trasparente. Verificare che la finestra trasparente non interferisca con il segnale e che il dispositivo sia ben posizionato all’interno della borsa. Esistono supporti specifici progettati per il Telepass da montare su moto. Offrono un alloggiamento sicuro e una facile installazione.

Non collocare piuttosto il Telepass nel bauletto. Il segnale potrebbe non essere rilevato correttamente se il dispositivo è all’interno del bauletto, a causa delle interferenze e della distanza dal sensore del casello. Il metallo può schermare il segnale del Telepass, impedendo una corretta comunicazione con i sensori del casello. Anche tenere il Telepass in tasca durante la guida può risultare scomodo e rischia di compromettere il rilevamento del segnale.

Quali conseguenze per il collocamento errato del Telepass

Uno dei problemi più comuni dovuti a un posizionamento errato è la mancata rilevazione del segnale da parte dei sensori del casello autostradale. Se il Telepass non è collocato in un punto ottimale, il segnale potrebbe non essere captato correttamente. Un Telepass mal posizionato può causare problemi nell’addebito corretto dei pedaggi. Potrebbe verificarsi l’addebito di importi errati o, in alcuni casi, l’assenza di addebiti, portando a problemi amministrativi e possibili sanzioni per il mancato pagamento dei pedaggi.

Posizionare il Telepass vicino a superfici metalliche o altri dispositivi elettronici può causare interferenze, compromettendo il segnale. Collocare il Telepass in posizioni inadeguate, come vicino alle bocchette dell’aria, può esporre il dispositivo a calore eccessivo o altre condizioni ambientali dannose.

Tenere il Telepass in mano o in altre posizioni non fisse può rappresentare un rischio di sicurezza durante la guida. Un Telepass non fissato correttamente può distrarre il conducente o addirittura cadere, causando incidenti o situazioni pericolose.

Come richiedere il Telepass

Ottenere un Telepass per la propria auto è un processo semplice. È infatti possibile richiedere il Telepass alle banche abilitate o in qualsiasi ufficio postale. In molti casi il dispositivo viene consegnato immediatamente. Se non disponibile, il Telepass viene inviato entro pochi giorni, generalmente non più di tre. Recandosi a un Punto Blu è possibile ottenere il Telepass compilando e firmando i moduli necessari. Il dispositivo viene consegnato immediatamente, pronto per l’uso.

Il Telepass può essere richiesto direttamente sul sito ufficiale. Seguendo le istruzioni online, si compila il modulo con i propri dati personali, i dati dell’auto e il codice Iban sul quale verranno addebitati gli importi del pedaggio autostradale. Il dispositivo viene spedito all’indirizzo fornito.