L'accesso all'Area C è regolamentato per diversi tipi di veicoli, inclusi quelli non ecologici: tutto quello che bisogna sapere per non ricevere una sanzione

Fonte: 123RF L'Area C di Milano è un'importante zona a traffico limitato progettata per ridurre l'inquinamento

La creazione dell’Area C di Milano è una delle misure chiave per il controllo del traffico e la riduzione dell’inquinamento nel centro storico della città. Si tratta di una zona a traffico limitato situata nel cuore del capoluogo lombardo, coincidente con la Cerchia dei Bastioni.

Questa zona è delimitata da 43 varchi dotati di telecamere che monitorano l’accesso dei veicoli leggendo le targhe. L’ingresso è regolamentato per categorie di veicoli secondo giorni e orari con l’obiettivo di ridurre la congestione e migliorare la qualità dell’aria.

Il funzionamento dell’Area C di Milano

L’Area C di Milano è operativa dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. Durante questi orari, l’accesso è regolamentato e richiede il pagamento di un ticket per la maggior parte dei veicoli. Nei fine settimana, sabato compreso, e nei giorni festivi, l’Area C non è attiva, consentendo l’ingresso libero senza restrizioni.

Durante gli orari di attivazione, l’accesso all’Area C di Milano è soggetto a regole basate sul tipo di veicolo e le sue emissioni inquinanti. I mezzi con accesso a pagamento sono:

autoveicoli a benzina Euro 3, 4, 5 e 6;

autoveicoli diesel Euro 6;

veicoli a doppia alimentazione diesel e Gpl e diesel e metano da Euro 5 e 6;

autoveicoli ibridi con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km;

motocicli e ciclomotori benzina o gasolio Euro 2, 3, 4 e 5.

Per gli autoveicoli non conformi alle normative Euro scatta il divieto assoluto di ingresso.

Un capitolo a parte è quello delle deroghe o dell’accesso gratuito. Tutti i veicoli completamente elettrici possono infatti accedere gratuitamente all’Area C. Alcune categorie di veicoli, come quelli utilizzati per servizi pubblici o per il trasporto di persone con disabilità, possono invece beneficiare di deroghe specifiche.

Quanto costa il ticket di ingresso nell’Area C di Milano

L’Area C di Milano è una zona a traffico limitato che richiede il pagamento di un ticket per l’accesso, finalizzato a controllare la congestione del traffico e a ridurre l’inquinamento nel centro città. Il costo standard del ticket d’ingresso per l’Area C di Milano è di 7,5 euro, ma sono in vigore eccezioni e tariffe ridotte a seconda del tipo di veicolo e dell’utilizzo.

La tariffa standard è di 7,5 euro per la maggior parte dei veicoli. Per i residenti dell’Area C, il costo è di 3 euro a partire dal 51esimo ingresso nell’anno solare. I primi 50 ingressi dell’anno sono infatti gratuiti. Per quanto riguarda i veicoli di servizio, la cifra ridotta è di 4,50 euro. La stessa che si applica ai veicoli che parcheggiano in autorimesse del centro che aderiscono all’iniziativa.

Un capitolo a parte è quello del Noleggio con conducente:

veicoli fino a 8,00 metri: 60 euro per veicoli con più di 9 posti;

veicoli tra 8,01 e 10,50 metri: 97,50 euro per veicoli con più di 9 posti;

veicoli superiori a 10,50 metri: 150 euro per veicoli con più di 9 posti;

La tariffa per i veicoli NCC varia in base alla lunghezza del veicolo e al numero di posti.

Area C di Milano, le modalità di pagamento

L’Area C di Milano è progettata per ridurre il traffico e l’inquinamento nel centro storico, e il pagamento del ticket è obbligatorio per la maggior parte dei veicoli. La modalità più semplice e conveniente per acquistare il biglietto per l’Area C è online.

Gli automobilisti possono completare l’acquisto in pochi minuti seguendo questi passaggi ovvero collegarsi al sito ufficiale dell’Area C di Milano e selezionare l’opzione di ingresso adatta. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito, PayPal e PostePay.

Oltre all’acquisto online, il Comune di Milano mette a disposizione altre soluzioni per acquistare il biglietto per l’Area C di Milano:

Telefonicamente chiamando il numero 02 4868.4001, disponibile tutti i giorni dalle 7 alle 24. Oppure via sms al numero 48444 con il testo “AREAC.targa” (sostituendo “targa” con il numero di targa del veicolo). Il costo è addebitato sul credito residuo e l’accesso è attivato in tempo reale.

Dopodiché è possibile acquistare il biglietto nelle autorimesse del centro che partecipano all’iniziativa. Via libera anche all’utilizzo dei bancomat abilitati di Intesa Sanpaolo. Anche i parcometri di Milano offrono la possibilità di acquistare il biglietto per l’Area C, così come i punti vendita convenzionati con LIS Pay, come tabaccherie, edicole o bar.

Infine, chi ha un dispositivo Telepass Family o un contratto Telepass con Viacard, può pagare il biglietto attraverso il sistema Telepass.

La piattaforma online MyAreaC

Segnaliamo anche la registrazione alla piattaforma MyAreaC permette di gestire gli accessi all’Area C e acquistare i biglietti con maggiore flessibilità. I benefici sono 3:

controllo degli accessi effettuati con il tuo veicolo;

acquisto di titoli ordinari in anticipo e regolarizzazione degli ingressi con pagamento differito;

metodi di pagamento flessibili.

Come fare ad attivare il ticket

Dopo aver acquistato il biglietto, il passaggio successivo è l’attivazione associando il pin del titolo di accesso alla targa del veicolo. Più esattamente, deve essere attivato entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui è stato effettuato l’accesso. L’attivazione si può effettuare accedendo al sito ufficiale dell’Area C o attraverso altri canali come sms o telefonate, dove sarà necessario inserire il pin e la targa del veicolo.

Ogni ticket per l’Area C ha una validità giornaliera. In pratica una volta attivato, copre tutti gli accessi effettuati dal veicolo durante l’intera giornata. Non è necessario acquistare un nuovo biglietto per ogni entrata nella stessa giornata. In questo modo la gestione degli accessi diventa più semplice e conveniente per chi ha bisogno di spostarsi frequentemente all’interno della zona.

Per gli automobilisti che dimenticano di attivare o acquistare il ticket entro i tempi stabiliti, il Comune di Milano offre la possibilità di regolarizzare la propria posizione con un ticket differito. Può essere acquistato entro 7 giorni dall’accesso all’Area C., costa 22,50 euro e permette di sanare la propria posizione evitando sanzioni, garantendo che il transito avvenuto sia in regola con le normative dell’Area C.

Nel caso di necessità di maggiori istruzioni per attivare il ticket e associare il pin alla targa del veicolo, è sufficiente seguire le istruzioni disponibili sul sito ufficiale dell’Area C di Milano.