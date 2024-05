Non tutti i veicoli hanno libero accesso all'Area C di Milano. Il permesso a circolare è concesso innanzitutto a veicoli elettrici, ibridi e poco inquinanti

Fonte: 123RF Circolare con l'auto nel centro storico di Milano richiede un ticket giornaliero che consente ingressi illimitati

Milano gestisce il traffico nel suo centro storico anche attraverso il sistema di controllo Area C. Corrispondente alla Ztl Cerchia dei Bastioni, limita l’accesso ai veicoli più inquinanti e riduce il traffico urbano. I veicoli che vogliono accedere all’interno di questa area durante i giorni feriali devono attenersi agli orari di restrizione: l’accesso è limitato dalle 7.30 alle 19.30, da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi.

Per monitorare e regolare l’accesso, l’Area C è dotata di 43 varchi elettronici. Di questi, 7 sono dedicati al trasporto pubblico per garantire così una fluida circolazione dei mezzi di trasporto collettivo e la riduzione dell’impatto ambientale del traffico privato. L’ingresso in Area C è anche dal pagamento di un ticket. I conducenti che vogliono entrare nella zona durante gli orari di restrizione devono acquistare un pass giornaliero.

Quali sono i varchi dell’Area C di Milano

La mappa dettagliata della ZTL Cerchia dei Bastioni di Milano mostra 43 varchi elettronici attivi. Di questi, 7 sono dedicati esclusivamente al trasporto pubblico, mentre i rimanenti 36 sono accessibili alle auto private munite di un apposito ticket di ingresso. Sono quelli di:

Via Legnano

Via di Porta Tenaglia

Via Moscova

Via Volta

Corso Garibaldi

Via Milazzo

Via Castelfidardo

Via Turati

Corso Venezia

Via Baretti

Via Vitali

Via Rossini

Corso Monforte

Via Mascagni

Corso di Porta Vittoria (carreggiata laterale)

Corso di Porta Vittoria (carreggiata centrale)

Via Besana

Via Lamarmora

Via Curtatone

Corso di Porta Romana

Via Madre Cabrini

Corso di Porta Vigentina

Via Bianca di Savoia

Via Melegnano

Corso Italia

Via Aurispa

Corso di Porta Ticinese

Via Panzeri

Via Ronzoni

Corso di Porta Genova

Via Ausonio

Sant’Agostino (carreggiata centrale)

Via Servio Tullio

Via Olivetani

Via Bandello

Via San Vittore

Corso Magenta

Via Boccaccio

Via XX Settembre

Via Bazzoni

Via Mascheroni

Via Monti

Via Milton

I varchi riservati al trasporto pubblico non sono accessibili alle auto private e sono progettati per facilitare il flusso dei mezzi pubblici. L’Area C Milano punta non solo a contribuire a ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria nel centro storico, ma è un tassello nella strategia di mobilità sostenibile della metropoli.

Quando è attiva l’Area C di Milano: giorni e orari

L’Area C di Milano impone restrizioni di accesso al centro storico della città. Più precisamente è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. In questi orari, i veicoli autorizzati possono entrare nel centro storico pagando un ticket.

L’Area C non è operativa durante i weekend, ovvero sabato e domenica, né nei giorni festivi. Al di fuori dagli orari indicati, dalle 19.31 fino alle 7.29 del giorno seguente, non sono applicate restrizioni.

Come pagare e quali sono i costi

Circolare con l’auto nel centro storico di Milano richiede un ticket giornaliero che consente ingressi illimitati. Può essere acquistato in più modi: chiamando il numero 02 4868 4001, attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 24 e la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 17; inviando un sms al numero 48444 con il testo AREAC.targa.

Questa opzione comporta un costo aggiuntivo per il messaggio, variabile in base alle tariffe del proprio operatore telefonico. Altri canali di acquisto sono:

le autorimesse convenzionate e rivendite autorizzate, come tabaccherie, edicole e ATM Point;

i bancomat abilitati di Intesa Sanpaolo;

i parcometri;

i terminali Sisal, tabaccherie, edicole o bar convenzionati con LIS Pay;

tramite il sito Telepass o nei Telepass Point.

I prezzi del ticket giornaliero variano in base alla tipologia di veicolo:

7,5 euro per tutti i veicoli;

3 euro per i residenti, dopo i primi 50 accessi gratuiti all’anno;

4,5 euro per i veicoli di servizio e quelli in sosta nelle autorimesse del centro che partecipano all’iniziativa.

I residenti all’interno della ZTL possono registrarsi per ottenere 50 ingressi gratuiti annuali e un ticket a tariffa ridotta di 3 euro. Allo stesso modo, anche i proprietari di box o posti auto all’interno dell’Area C, ma residenti fuori dalla ZTL, possono beneficiare delle stesse agevolazioni. Infine, le auto di società con sede nell’Area C non sono eleggibili per queste agevolazioni.

Dall’acquisto all’attivazione del ticket

Una volta acquistato il ticket per l’Area C, l’utente deve associare il pin identificativo fornito al momento dell’acquisto alla targa del veicolo. Questo passaggio abilita il veicolo all’accesso e alla libera circolazione nella ZTL. L’operazione di attivazione si conclude con la ricezione di un messaggio di conferma, che certifica che il tutto è stato eseguito correttamente.

Se il ticket è stato ottenuto tramite un’autorimessa, l’attivazione deve avvenire entro la mezzanotte del giorno in cui è stato programmato l’accesso. Per i ticket acquistati tramite altre modalità, come online o nei punti vendita autorizzati, l’attivazione deve essere completata entro la mezzanotte del giorno successivo all’acquisto.

In caso di problemi o anomalie durante il processo di attivazione del ticket, gli utenti possono contattare il servizio di assistenza per ottenere supporto. È possibile chiamare il call center regionale al numero 02 4868 4001 o inviare un’e-mail all’indirizzo MTA.UfficioAreaC@comune.milano.it per ricevere aiuto.

Chi non paga l’Area C

Alcuni veicoli possono accedere gratuitamente a questa zona a traffico limitato. Innanzitutto tutte le biciclette possono entrare liberamente nell’Area C, promuovendo una mobilità sostenibile e ecologica nel centro della città. È permesso l’accesso gratuito anche ai veicoli che trasportano persone con disabilità, a condizione che il titolare del contrassegno invalidi sia presente a bordo. Anche i mezzi permanentemente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motorie possono accedere senza restrizioni.

Dopodiché i veicoli di emergenza, come le autoambulanze, hanno libero accesso per garantire interventi tempestivi in caso di necessità. Semaforo verde pure per i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, per i mezzi appartenenti a enti o operatori sociali riconosciuti dall’amministrazione comunale di Milano, per coloro che operano in convenzione con ospedali e Asl all’interno del comune di Milano.

Infine, libero accesso nell’Area C per i veicoli adibiti al trasporto di persone con gravi patologie e per le vetture dirette alle strutture di pronto soccorso.

Il caso particolare delle auto storiche

I veicoli storici dai 20 ai 40 anni possono accedere all’Area C per un massimo di 25 volte all’anno, purché muniti del certificato di rilevanza storica che ne attesti l’importanza e la conservazione adeguata.

Anche i veicoli che superano i 40 di età, anch’essi dotati di certificato di rilevanza storica, possono entrare nella ZTL di Milano. A differenza dei precedenti, devono essere registrati sul portale MyAreaC del Comune di Milano.