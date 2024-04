Fonte: Getty Images Schumacher con Jean Todt in una foto del 1999 a Melbourne

Il 13 maggio 2024, nella settimana che precede il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Imola, la casa d’aste Christie’s metterà all’asta a Ginevra una selezione di orologi della collezione personale di Michael Schumacher. L’asta di orologi rari si svolgerà al Four Seasons Hotel nella città svizzera e includerà anche una sezione dedicata all’ex grande campione di Formula 1 con otto modelli della sua personale collezione.

Schumacher rimane uno dei piloti di F1 di maggior successo nella storia e condivide il record di sette titoli mondiali con Lewis Hamilton, prossimo pilota della Ferrari nel 2025. Come noto Schumacher subì gravi ferite alla testa nel dicembre del 2013 dopo un tragico incidente sugli sci che lo lasciò in coma. La sua condizione di salute da allora è stata tenuta segreta dalla sua famiglia e dalla moglie Corinna.

I pezzi più pregiati

Tornando all’asta, l’oggetto di punta degli otto cronografi messi all’asta dalla moglie Corinna, è un Platinum Vagabondage 1: è caratterizzato da un quadrante su misura e recante una dedica regalo personale incisa sul movimento in oro 18 carati. Lo splendido quadrante rosso cattura immediatamente l’attenzione: attorno alla sua circonferenza ci sono simboli che rappresentano le sette vittorie di Michael Schumacher nel Campionato del Mondo di F1 ottenute fino al 2004 e include il casco da corsa di Schumacher insieme all’emblema della Ferrari.

Fu commissionato a Schumi come regalo personale dal suo ex capo della Ferrari, Jean Todt. Lo stesso Todt è oggi uno dei pochi amici che può entrare ancora in contatto con Schumi. Christie’s stima che l’orologio potrebbe valere tra 1,2 e 2,2 milioni di dollari.

Un altro oggetto di grande valore è un Audemars Piguet in oro bianco personalizzato che è stato commissionato per Schumacher da Todt per il Natale del 2003. Il quadrante personalizzato presenta il famoso emblema del cavallino rampante della Ferrari sul quadrante secondario dei secondi, il numero “1” nel contatore dei 30 minuti circondato da 6 stelle che rappresentano le 6 vittorie nel Campionato del Mondo di Michael Schumacher tra il 1994 e il 2003, mentre nel contatore delle 12 ore è raffigurato il casco da corsa rosso di Schumacher. Questo orologio ha una stima compresa tra i 170.000 e i 280.000 dollari.

La stima di vendita

Parlando dell’asta, Rémi Guillemin, responsabile degli orologi di Christie’s per Europa e Stati Uniti, ha dichiarato: “Christie’s esprime un sincero ringraziamento alla famiglia Schumacher per la fiducia riposta in noi e per il desiderio di condividere questi capolavori dell’orologeria con altri appassionati collezionisti in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di presentare questi orologi iconici e unici appartenenti a una delle leggende più celebrate della Formula 1. Un momento eccezionale, sia per gli appassionati di orologi che per quelli di F1. Non vediamo l’ora di incontrare collezionisti appassionati durante le nostre mostre internazionali e l’asta del 13 maggio a Ginevra”.

Secondo una stima dalla vendita di questa preziosi orologi la famiglia Schumacher potrebbe incassare circa 4 milioni di euro. Del resto le cure a cui è sottoposto Schumacher hanno un costo elevatissimo: la moglie Corinna ha ricreato in casa un vero e proprio ospedale con un team di 15 tra infermieri e medici che offrono al marito assistenza 24 ore su 24.