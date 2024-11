Fonte: ANSA Ecco le parole di Musk

Da tempo si parla della possibile realizzazione del Tesla Phone ovvero di uno smartphone progettato direttamente da Tesla e in grado di diventare un’alternativa agli smartphone Android oltre che agli iPhone. La telefonia mobile è un argomento sempre di grande attualità, anche per il mondo dei motori dove la connessione tra smartphone e auto diventa sempre più stretta oltre che sempre più importante per gli automobilisti.

Il progetto del Tesla Phone è un tema ricorrente: sono anni che si parla di una possibile espansione di Tesla nel settore, magari con il supporto anche alla connettività satellitare di Starlink, un altro progetto vincente di Elon Musk. È stato lo stesso numero uno di Tesla a tornare a parlare dell’argomento Tesla Phone, nel corso della sua recente apparizione al podcast Joe Rogan Experience.

Musk ha chiarito il suo punto di vista sulla questione, come al solito senza troppi giri di parole. L’idea di uno smartphone Tesla esiste ma la sua realizzazione, per il momento, non è nei piani dell’azienda americana, alle prese con ben altri problemi oltre che con un mercato delle auto elettriche che diventa sempre più competitivo, per via della concorrenza cinese che l’Europa cerca di fermare con i dazi sulle elettriche (che, in parte, colpiscono anche la stessa Tesla).

Cosa ha detto Musk

Elon Musk è tornato a parlare del Tesla Phone, mettendo la parola fine ai rumor. Secondo Musk, infatti, Tesla si troverebbe “in una posizione migliore per creare un telefono diverso dagli Android e iPhone rispetto a qualsiasi altra azienda al mondo. Ma non è un prodotto che vogliamo sviluppare, salvo costrizioni o qualcosa del genere”. Non si tratta, in ogni caso, di uno stop definitivo al progetto. Tesla, infatti, potrebbe rivalutare la sua posizione nel caso in cui Google e Apple iniziassero ad attuare comportamenti “brutti” come applicare censure alle app. La palla, quindi, passa ai due colossi americani. La nascita di uno smartphone Tesla dipenderà da loro e non da Elon Musk.

Smartphone e auto: un legame solido

Il legame tra auto e smartphone è sempre più solido e molte aziende del settore della telefonia mobile guardano con interesse al mondo dell’auto, non solo per via di Android Auto e Apple Car Play. Produttori cinesi come Xiaomi e Huawei, marchi ben noti per i loro smartphone, hanno già realizzato modelli destinati al mercato delle quattro ruote (in Cina). Allo stesso modo, Google, con le vetture a guida autonoma di Waymo, e Apple, con il progetto mai andato in porto, ma in sviluppo per anni senza successi rilevanti, dell’Apple Car, hanno dimostrato un certo interesse per il settore.

Per ora, Telsa non ha intenzione di lanciare un Tesla Phone ma l’azienda resta comunque vigile e non intende chiudere la porta in modo definito al progetto. Tutto dipenderà dal comportamento di Apple e Google nel corso dei prossimi anni. Limitazioni agli utenti e agli sviluppatori, infatti, potrebbero portare a un cambio di rotta. Staremo a vedere quali saranno le mosse dell’azienda di Elon Musk in merito.