Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Cavauto Ecco i prezzi della Nuova Corvette E-Ray

Con l’inizio del mese di aprile, il mercato italiano registra il debutto di una vera e propria icona del mondo delle quattro ruote a stelle e strisce: arriva ufficialmente, infatti, la Corvette E-Ray, la sportiva con trazione integrale elettrificata di Chevrolet. Il modello in questione viene importato nel nostro Paese dal Gruppo Cavauto, unico distributore ufficiale per l’Italia (con mandato da parte del distributore europeo di General Motors, Hedin Sport Car).

Una sportiva già iconica

Il nome completo della sportiva americana è Corvette E-Ray e-AWD (che sta per electrified All-wheel drive). Si tratta della prima Corvette a trazione integrale elettrificata oltre che della prima Corvette di sempre ad avere quattro ruote motrici. Il modello è, quindi, un vero e proprio punto di svolta per il brand, un’icona del mondo delle quattro ruote americano e da sempre simbolo di potenza e sportività all’interno della gamma Chevrolet.

La vettura è dotata di un motore V8 da 6.2 litri che viene montato in posizione centrale. Il motore, inoltre, è abbinato a un’unità elettrica sull’asse anteriore. La potenza combinata è di ben 643 CV (il solo motore benzina arriva a 482 CV) con le prestazioni che sono da super sportiva. La Corvette E-Ray, infatti, è in grado di superare i 300 km/h di velocità massima mentre lo 0-100 km/h viene completato in appena 2,9 secondi. Il sistema elettrificato è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 1,9 kWh.

Da segnalare anche l’interessante Stealth Mode che consente alla vettura di percorrere brevi distanze a emissioni zero, utilizzando solo la propulsione elettrica, per muoversi nel traffico senza dover ricorrere al motore a benzina. In ambienti ristretti, con la Shuttle Mode, il V8 viene disattivato completamente e l’auto può muoversi solo con l’elettrico. Questa modalità è utile per quando, ad esempio, si deve parcheggiare l’auto in garage. L’auto vanta anche la presenza di un sistema di frenata rigenerativa e dei freni Brembo Carbon Ceramic di serie. La vettura monta cerchi da 20 e 21 pollici e può contare su pneumatici Michelin Pilot Sport 4S a marchiatura Corvette. In opzione ci sono anche gli pneumatici estivi Michelin Pilot Sport 4S2.

La sportiva è disponibile in due configurazioni, Coupé (con tettuccio rigido rimovibile) e Convertibile (con hardtop retrattile che può aprirsi in 16 secondi, anche quando la vettura è in movimento ma fino a 50 km/h). C’è un unico allestimento, 3LZ, ma è possibile sfruttare varie opzioni per la personalizzazione. La dotazione di serie è molto ricca e include i sedili sportivi in pelle premium oltre al display digitale da 12 pollici e il sistema infotainment Chevrolet4 a colori con diagonale di 8 pollici e supporto a Android Auto e Apple Car Play. Da segnalare anche il volante squadrato a due razze con paddle shift e una ricca dotazione di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida (come avviene per tutti i modelli Corvette della serie 2024). La vettura è disponibile in 10 colorazioni e 15 combinazioni per gli interni.

Prezzi di listino

La nuova Corvette E-Ray è ora a disposizione degli appassionati italiani e, come tutte le supercar, arriva sul mercato con un listino prezzi impegnativo. Il modello viene distribuito in Italia con prezzi a partire da 174.900 euro per la versione Coupé mentre per la Convertibile servono almeno 181.900 euro. Tutti i prezzi indicati, comunicati direttamente da Cavauto, sono IVA inclusa, al netto di IPT e messa in strada. Da segnalare che la sportiva ha una garanzia che prevede la copertura per 3 anni o 100.000 km. C’è anche una garanzia di 8 anni o 150.000 km sul pacco batteria di propulsione e i componenti interni.