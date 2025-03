In una fase molto complessa per il marchio automobilistico di Elon Musk, il Presidente degli Usa ha scelto di acquistare una Tesla davanti alla Casa Bianca

Gli americani, in termini di show, sono i numeri 1 al mondo. Per celebrare il legame tra Elon Musk e il tycoon newyorkese è stata inscenata una vendita simbolica di una Tesla parcheggiata davanti alla Casa Bianca. Donald Trump lo aveva dichiarato a Musk e ha mantenuto la promessa. L’imprenditore ha fatto arrivare a Washington cinque vetture Tesla, compreso il Cybertruck, per permettere al Presidente degli Stati Uniti di scegliere, davanti ai media, il modello ideale per le sue esigenze.

Dopo aver osservato, attentamente, le auto elettriche californiane, Trump ha deciso di acquistare una Model S. Il Presidente, naturalmente, si è calato nell’abitacolo insieme a Elon Musk in segno di un legame che è essenziale per entrambe le parti. L’appoggio del nativo di Pretoria ha avuto un forte impatto nella corsa alla rielezione di Trump. Quest’ultimo ha beneficiato di un sostegno politico e sebbene non sia favorevole alle politiche green sulle EV ha deciso di tendere una mano al fondatore della Tesla in un momento piuttosto critico.

Trump corre in difesa di Musk

Il 2025 è cominciato male per la Tesla. Dopo una leggera flessione nel corso della fine del 2024, i primi due mesi del 2024 sono stati negativi su numerosi mercati. In Europa, i dati di febbraio riportati da Reuters hanno messo in mostra un enorme calo: -42% in Svezia, -45% in Francia, -48% in Norvegia e Danimarca, -53% in Portogallo, -10% in Spagna -55% in Italia e un clamoroso -76% in Germania. A livello globale si è registrato un abbassamento del 66% in Australia e del 49% in Cina, dove BYD sta vivendo un exploit impressionante.

Il Presidente degli Usa ha scelto di ospitare lo show Tesla alla Casa Bianca proprio per mandare un messaggio simbolico al mondo. Il sostegno è arrivato in una settimana in cui il brand californiano ha subito un tracollo a Wall Street. “Ai repubblicani, ai conservatori e a tutti i grandi americani, Elon Musk sta mettendo tutto in gioco per aiutare la nostra nazione e sta facendo un LAVORO FANTASTICO!“, ha affermato Trump sulla sua piattaforma social Truth, poco dopo la mezzanotte di martedì, ore 5:00 in Italia.

L’acquisto di una Model Y presidenziale

Donald Trump, affiancato da Elon Musk e suo figlio, si è dichiarato affascinato dalle EV della Tesla, annunciandoli come “un grande prodotto”. In merito alle EV, il Presidente americano ha assicurato: “Io sono per la libertà di scelta, per dare opzioni” ai consumatori, andando controcorrente rispetto all’ex inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. “Quando l’ho deciso mi aspettavo una chiamata di Elon, invece non lo ha fatto. Non mi ha chiesto mai nulla. È un patriota e non so neanche se è un repubblicano“, ha aggiunto con un sorriso Trump.

Elon Musk ha replicato: “Grazie alle politiche del presidente Tesla raddoppierà la sua produzione di veicoli negli Stati Uniti nei prossimi due anni“. Un messaggio eloquente che è volto a tranquillizzare gli azionisti di Tesla dopo il recente crollo in borsa. Si sono verificati anche degli atti di violenza nei confronti dei rivenditori Tesla. Trump ha voluto precisare che saranno considerati atti di “terrorismo interno”. Intanto, il Presidente degli Stati Uniti ha scelto una Model S rossa fiammante, come potrete apprezzare in alto nel filmato rilasciato su X dalla pagina More Perfect Union.