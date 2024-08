Come inserire una seconda targa al proprio dispositivo Telepass in pochi passi: la guida pratica per completare subito la procedura e i costi da sostenere

Fonte: 123RF Pochi passi per aggiungere una nuova targa al proprio Telepass

Per molti automobilisti il Telepass è la soluzione migliore per pagare il pedaggio autostradale in modo rapido e senza contanti. Nonostante la crescente disponibilità di alternative, il Telepass rimane una scelta popolare, anche per la possibilità offerta di associare più di una targa.

I nuovi costi del Telepass con una o due targhe

Telepass Base ha un costo mensile di 3,90 euro, sia per i clienti attuali sia per i nuovi. Inoltre, fino al 30 settembre, è possibile ottenere un cashback del 20% sui pedaggi utilizzando il codice BASE2406 nell’app. Telepass Plus costa 4,90 euro al mese e, anche in questo caso, i nuovi clienti possono beneficiare della stessa offerta di cashback del 20% sui pedaggi, utilizzando il codice PLUS2406 nell’app. Per chi utilizza l’autostrada solo occasionalmente, Telepass Pay per Use potrebbe essere la scelta migliore. Questo piano prevede un costo di attivazione di 10 euro e una tariffa di 1 euro per ogni giorno di utilizzo.

Se si viaggia spesso all’estero l’opzione del dispositivo europeo, disponibile in abbinamento ai piani Base e Plus, potrebbe essere più di una idea. Questo dispositivo permette di pagare i pedaggi e di evitare le code non solo in Italia, ma anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Il costo di attivazione è di 10 euro, con una tariffa giornaliera di 2,40 euro solo nei giorni di utilizzo.

Come avere il Telepass

I contratti Telepass Base (ex Family), Plus e Pay per Use offrono soluzioni per gli automobilisti italiani, permettendo di pagare i pedaggi in modo rapido e senza contanti. Questi piani possono essere richiesti da persone fisiche titolari di un conto corrente bancario in un istituto di credito su cui verranno domiciliati i pagamenti dei pedaggi.

I piani Telepass si dividono in tre categorie principali. Il Telepass Base è pensato per chi utilizza spesso l’autostrada, offrendo un canone mensile fisso. Il Telepass Plus include servizi aggiuntivi rispetto al piano base, come sconti e accesso a parcheggi convenzionati. Il Telepass Pay per Use è ideale per chi utilizza l’autostrada solo occasionalmente, pagando solo nei giorni di utilizzo.

Tutti i piani Telepass possono essere attivati su veicoli privati a due assi per il trasporto di persone e su motocicli con una cilindrata di almeno 150 cc. È possibile associare ogni dispositivo Telepass a un massimo di due targhe, anche se di veicoli di tipo diverso. Una singola targa può essere abbinata solo a un dispositivo Telepass alla volta.

Richiedere un dispositivo Telepass può essere fatto in diversi modi. Online direttamente sul sito web di Telepass, oppure rivolgerti a istituti bancari o uffici postali convenzionati per compilare i moduli necessari. In alternativa è possibile visitare un Telepass Point o un Centro Servizi delle concessionarie autostradali per completare la richiesta.

Indipendentemente dalla modalità di richiesta, bisogna fornire la targa del veicolo, il numero di conto corrente o l’Iban, e i documenti di identità del richiedente.

Seconda targa Telepass, come fare ad associarla

Ogni dispositivo Telepass può essere associato a un massimo di due targhe. Significa che è possibile utilizzare lo stesso Telepass su due veicoli diversi. Una singola targa non può però essere associata a più di un dispositivo Telepass alla volta. L’aggiunta di una seconda targa al dispositivo Telepass si può fare tramite l’app Telepass oppure accedendo all’area riservata sul sito ufficiale

Nel primo caso aprire l’app e andare nella sezione Dispositivi e Targhe; selezionare l’opzione per aggiungere una nuova targa; inserire i dettagli della nuova targa e confermare. Nel secondo accedere al sito ufficiale di Telepass ed entrare nell’area riservata; navigare alla sezione Cambio Targa; aggiungere la nuova targa, assicurandosi di non modificare quella già esistente, ma di aggiungerne una seconda.

Come cambiare targa al Telepass

Chi ha bisogno di modificare la targa associata al dispositivo Telepass ha due opzioni: andare personalmente a un Punto Blu oppure procedere in autonomia tramite l’app Telepass o l’area riservata del sito web.

Il Punto Blu Autostrade è un ufficio noto agli automobilisti, dove è possibile parlare direttamente con il personale Telepass e gestire diverse pratiche legate al pedaggio autostradale. Oltre a risolvere problemi come il mancato pagamento al casello o la sostituzione di un Telepass non funzionante, qui è possibile anche modificare la targa associata al dispositivo. La procedura richiede solo pochi minuti. Per trovare il Punto Blu più vicino, è possibile utilizzare il servizio di localizzazione sul sito ufficiale.

Modificare la targa del Telepass tramite l’app o il sito web ufficiale è ancora più semplice e comodo, permettendo di fare tutto direttamente da casa. Prima di tutto, è necessario avere un account personale. La registrazione richiede username e password, insieme al codice ID cliente che si trova sul contratto o sulla fattura.

Dall’app accedere alla sezione Dispositivi e Targhe; selezionare l’opzione per aggiungere o modificare la targa; inserire i nuovi dettagli e confermare l’operazione. Dal sito web accedere all’area riservata sul sito ufficiale di Telepass; navigare alla sezione Cambio Targa; aggiungere o modificare la targa e salvare le modifiche.

La procedura per sostituire il Telepass

Il metodo tradizionale per sostituire un dispositivo Telepass difettoso è andare in un Punto Blu lungo la rete autostradale. Qui, il personale è in grado di fornire assistenza immediata e sostituire il dispositivo sul posto.

Per chi preferisce una soluzione più comoda, è possibile richiedere la sostituzione del dispositivo Telepass utilizzando l’app Telepass o l’app Telepass Pay X. Le opzioni disponibili sono due:

selezionare un punto di ritiro convenzionato dove ritirare il nuovo dispositivo senza costi aggiuntivi;

richiedere la spedizione del nuovo dispositivo a casa.

I titolari di abbonamento con le società autostradali Ativa e Sitaf devono invece comunicare il nuovo numero del dispositivo Telepass in caso di sostituzione. Qualsiasi modifica delle targhe associate deve essere notificata alle rispettive società autostradali per continuare a beneficiare delle agevolazioni previste.

Quali penali per la disdetta del Telepass

Se c’è una cosa da sapere è che il dispositivo resta sempre di proprietà di Telepass Spa. Ed è possibile recedere dal contratto Telepass e dai relativi servizi senza penalità o spese di chiusura. La procedura può essere effettuata online attraverso l’area personale sul sito di Telepass.

Bisogna accedere all’area personale del sito utilizzando le proprie credenziali e seguire le istruzioni per disdire il contratto. La procedura è semplice e intuitiva e non prevede costi aggiuntivi. In ogni caso il richiedente deve pagare tutti i transiti effettuati ma non ancora fatturati e pagati al momento della disdetta.

Una volta avviata la disdetta del contratto è necessario restituire il dispositivo Telepass. In caso di mancata restituzione, Telepass Spa applicherà delle penali. Se il dispositivo non viene restituito o viene restituito in ritardo dopo il recesso viene applicata una penale di 25,82 euro. In caso di furto o smarrimento del dispositivo, la penale è di 30 euro.