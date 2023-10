Fonte: ANSA La prima Esports Arena a EICMA 2023, l'80esima edizione

Per la prima volta nella sua storia, EICMA promuove e ospita una competizione Esports. In programma per tutta la durata della manifestazione, un’area espositiva dedicata all’interno della Fiera-Rho di Milano. La EICMA Esports Arena sarà un’area dove si potrà giocare, incontrare VIP, influencer e piloti di caratura internazionale. Appuntamento con le discipline elettroniche dalla giornata di apertura del 7 novembre 2023, fino al gran finale del 12, con l’incoronazione del campione dell’Esports MX Championship.

Il debutto degli Esports

L’esposizione internazionale delle due ruote propone il nuovissimo contenuto espositivo dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport. Secondo il direttore Giacomo Casartelli: “Un posizionamento strategico voluto, opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi e promuovere i valori del nostro mondo. Uno strumento efficace e indispensabile per creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico senza soluzione di continuità e per dialogare con i futuri clienti dell’industria che portiamo in scena“.

Per l’occasione speciale, l’organizzazione si avvale della preziosa partnership con Init Esports, azienda statunitense, leader a livello mondiale per gli eventi speciali di Sim Racing e tornei di Esports motociclistici. Il suo CEO Stefy Bau, già campionessa di motocross, ha sottolineato il valore di “incontrare i ragazzi e le ragazze dove sono, online. Attraverso questa iniziativa di EICMA diamo loro la possibilità di vivere un’esperienza entusiasmante, ma siamo lieti di contribuire anche a promuovere l’interesse per il settore“.

Il campionato online di motocross

L’apertura di EICMA 2023 verrà accompagnata dall’accensione dei riflettori della EICMA Esports Arena e dallo spettacolo della EICMA Esports MX Championship. Grande attesa per la fase finale del campionato online di motocross, un torneo che in realtà ha già disputato quattro gare sul titolo di gioco MX.

Giocatori di tutta Europa e Stati Uniti hanno gareggiato sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative. Si è corso infatti il 2 ottobre a Maggiora, ad Arco di Trento il 9 ottobre, a Mantova il 16 ottobre e, infine, a Riola Sardo il 23 ottobre. Da queste quattro tappe, i migliori 10 players hanno strappato il pass per la finale dove si sfideranno nell’ultima gara del campionato l’11 novembre in fiera. In palio c’è la gloria, il titolo di campione della Esports MX Championship.

Per ciascuno dei primi 40 classificati ai 4 singoli round disputati online, è stato consegnato un NFT da collezione unico nel suo genere. Le gare in programma dal vivo a Milano, saranno trasmesse live sul nuovo profilo Twitch di EICMA e su quello di Init Esports.

La nuova era di competizione digitale

Annunciata con entusiasmo una nuova era di competizione digitale nell’Esports MX Championship 2023. Per questo torneo, EICMA introduce gli NFT (Token Non Fungibili), portando l’innovazione blockchain al cuore della competizione virtuale. Nello specifico rappresentano un nuovo capitolo nell’esperienza Esports. Questi “token digitali unici” sono pensati per sottolineare l’impegno e l’abilità dei partecipanti alla competizione, offrendo loro un pass digitale indelebile dei propri successi. NFT Oro, Argento e Bronzo saranno assegnati ai primi tre classificati.

Raccogliendo questi token, si costruirà un’eredità digitale che metterà in mostra i successi nel mondo delle discipline elettroniche. Un’innovativa esperienza nell’arena degli Esports, unendo il mondo del gaming alla tecnologia blockchain.

Giovani al centro dell’edizione 2023

Il più importante evento espositivo dell’industria di settore alla sua edizione numero 80, ha ricevuto il patrocinio della Commissione europea. Un riconoscimento “a testimonianza del valore istituzionale, economico e sociale della manifestazione, oltreché della sua rilevanza internazionale“, come sottolineato dal presidente di EICMA Pietro Meda. Con tale attestato professionale, l’organizzazione mette in atto una proposta espositiva con al centro i giovani. “Un progetto nato per coinvolgere giovani e giovanissimi, anche uno strumento per le imprese del settore per traguardare il mercato di domani“, concude Meda.

Tutto pronto per rilasciare “l’EICMA Effect – real people real emotion” scelto anche per il 2023 come slogan ed obiettivo di questa edizione oramai alle porte. Il 7 e l’8 novembre saranno le giornate dedicate ai professionisti del settore, con l’esclusivo press day del primo giorno e l’apertura alla stampa e agli operatori del secondo, mentre da gioved’ 9 a domenica 12 cancelli aperti al grande pubblico.

I biglietti

I biglietti della manifestazione sono in vendita sull’esclusivo ticket shop online http://www.eicma.it, unico canale di vendita ufficiale. Il prezzo giornaliero è fissato a 19 euro per gli adulti, 12 euro in ridotto per bambini dai 4 ai 13 anni. Entrambe le soluzione sono soggette a un ulteriore costo di 1,50 euro di gestione. Inoltre è possibile utilizzare 18APP per acquistare i biglietti di EICMA.

I tesserati FMI hanno diritto al biglietto agevolato con la promo che viene rilasciata direttamente a tutti i tesserati sul sito della Federazione Motociclistica italiana. I disabili e il loro accompagnatore hanno invece diritto al biglietto gratuito che viene rilasciato direttamente in cassa a fronte della visione del tesserino specifico.

Il biglietto è personale, non cedibile, non duplicabile, non rimborsabile; gli ingressi per accedere ad EICMA saranno: Porta Est, Porta Sud e Porta Ovest.