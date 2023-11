Anche quest’anno alla kermesse milanese non manca Fiat Professional, partner ormai indispensabile per ciclisti, motociclisti e operatori del settore

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis EICMA presenta i veicoli Fiat Professional: E-Scudo ed E-Ducato

Come lo scorso anno, anche l’edizione 2023 di EICMA sarà teatro delle presentazioni ufficiali di Fiat Professional, che arriva con i suoi nuovi veicoli. I “furgoni” Fiat sono sempre più ritenuti fondamentali per gli operatori del settore, i ciclisti e i motociclisti. Si tratta dei veicoli a quattro ruote più apprezzati dagli amanti delle due ruote, come la stessa Casa ha dichiarato.

EICMA è una nuova grandissima occasione per Fiat Professional, che sarà presente in questi giorni, fino a domenica 12 novembre, nello stand B58 del padiglione 18 della fiera a Milano. La Casa ha deciso di esporre i modelli E-Ducato ed E-Scudo, entrambi allestiti in collaborazione con il partner Order System.

Le soluzioni adottate sono in alluminio, materiale che assicura un’elevata leggerezza, un assemblaggio facile e moduli componibili personalizzabili in grado di sfruttare il vano di carico del veicolo commerciale, oltre a essere completamente riciclabili.

L’e-Ducato esposto a EICMA

L’E-Ducato esposto a EICMA fa parte della nuova generazione di LCV di Fiat Professional, che si caratterizza per nuovi powertrain, un nuovo design, nuovi sistemi di connettività, ADAS di nuova generazione. Solo poche settimane fa ha fatto il suo debutto la nuova gamma 2024, presso il Proving Ground di Stellantis a Balocco (VC).

L’allestimento di questo nuovo Ducato elettrico di Fiat è pensato proprio per il trasporto delle moto, completamente in alluminio comprensivo di panchetta, cassettiera con pianale di appoggio, armadio a tutta altezza porta tuta e casco, alloggiamento per le ruote di scorta, scivolo di salita e due cavalletti per il fissaggio in sicurezza delle due ruote. La versione elettrica è equipaggiata con una nuova batteria da 110 kWh che garantisce un’esperienza a zero emissioni ai vertici della categoria, grazie a 370 chilometri di autonomia per i veicoli di categoria N1 (che diventano a 420 km per i veicoli N2 con velocità limitata a 90km/h) e alla ricarica da 0 all’80% in meno di un’ora assicurata dal caricabatterie da 150 kW.

Il nuovo propulsore sprigiona fino a 200 kW di potenza (270 CV) e 410 Nm di coppia completa. Anche il sistema di ricarica è nuovo e presenta due caricabatterie di bordo standard, in grado di accettare fino a 11 kW in corrente alternata o fino a 150 kW in corrente continua per una ricarica rapida della batteria in soli 55 minuti.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il nuovo E-Scudo

A EICMA 2023 non poteva mancare anche E-Scudo, partner perfetto per il trasporto delle bici dagli ambienti naturali alle zone a traffico limitato. Nello stand allestito per Fiat Professional ci saranno anche delle e-bike e bici downhill di Jonny Livorti, ex professionista di MTB, ora art director & film maker.

L’E-Scudo presente in fiera a Milano mostra l’allestimento speciale agli appassionati di bici, con una piccola cassettiera portatutto a due ripiani per riporre abbigliamento e accessori del biker, fissaggio per il trasporto delle bicilette e barre portatutto sul tettuccio, dove è alloggiata una tenda AIRTOP 360° Medium Black Storm realizzata da Auto Home, con guscio in vetroresina, apertura a due tempi con molle a gas, studiata per due persone adulte.

Il motore dello Scudo è l’elettrico da 100 kW che, con la coppia di 260 Nm, garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi situazione di carico, dando al conducente la possibilità di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. L’esemplare esposto a EICMA ha una batteria da 75 kWh che mantiene la stessa velocità e la stessa coppia massima, pur garantendo la notevole soglia di 350 chilometri di autonomia (WLTP).

Gianluca Zampese, Stellantis LCV Business Unit Manager per l’Italia, ha dichiarato: “Con più di un secolo di storia, Fiat Professional è un punto di riferimento per l’industria degli LCV grazie all’elevata efficienza e affidabilità dei suoi veicoli, a una vasta gamma di soluzioni customizzate e alla sua rete di vendita dedicata. Per questo motivo abbiamo deciso di partecipare a EICMA intercettando una domanda crescente da parte degli operatori del settore e del grande pubblico”.